La justicia belga deniega la entrega a España del rapero Valtonyc

El Tribunal de Primera Instancia de Gante ha denegado este lunes la entrega a España del rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, conocido como Valtonyc, condenado por la Audiencia Nacional a tres años y medio de cárcel por delitos de amenazas, enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona por las letras de sus canciones, pena que fue ratificada por el Tribunal Supremo. Valtonyc huyó a Bélgica en mayo para evitar entrar en prisión.

La justicia belga considera que las canciones de Valtonyc están amparadas por la libertad de expresión y por eso ha tumbado la euroorden emitida por la Audiencia Nacional. La fiscalía de Gante ha decidido ya recurrir la decisión, según ha informado una portavoz del Tribunal.

Ahora, el Tribunal de Apelación de Gante debe fijar una audiencia en el plazo de 15 días. La decisión en segunda instancia llegará en el plazo de un mes. Pero tanto la fiscalía como el rapero pueden recurrirla de nuevo en casación, que es la última instancia en Bélgica.

"Lo que ha manifestado el juez en su resolución es algo muy claro: esto es libertad de expresión y ninguna de esas frases de las canciones tenían ningún contenido criminal", ha dicho el abogado de Valtonyc, Gonzalo Boye.

La Justicia belga rechaza la entrega a España de Valtonyc

El Tribunal de Primera Instancia de Gante ha concluido que no se da el requisito de doble incriminación necesario para ejecutar la euroorden de España contra Valtonyc en ninguno de los tres delitos por los que ha sido condenado. En primer lugar, el delito de enaltecimiento del terrorismo no existe como tal en Bélgica: el tipo penal más cercano sería el de incitación a cometer delitos de terrorismo, que no se da en el caso del rapero, según la apreciación del juez.

En segundo lugar, la euroorden contra Valtonyc enviada por España se ha equivocado a la hora de señalar los artículos del código penal belga que se corresponderían con el delito de injurias a la Corona. En su lugar, se citan los referidos a injurias al Parlamento, el Senado o el Gobierno.

Finalmente, el delito de amenazas en la legislación belga exige que se hagan por escrito o, si son proferidas de palabra, sean condicionales: por ejemplo, si no te callas, te mato. Ninguna de las dos condiciones se cumple en las letras de las canciones de Valtonyc.

Recurso ante el Tribunal de Estrasburgo

"Estoy muy contento de poder ser libre, de que no me extraditen", ha proclamado Valtonyc en declaraciones a la prensa tras conocer la decisión del juez. "Estoy muy triste de ver que mis compañeros de España no lo son y no tienen un juicio justo y una justicia justa. Es muy triste que tengamos que irnos de nuestra casa para encontrar la justicia y poder ser libres", ha agregado.

Su abogado ha anunciado que en los próximos días recurrirá la condena al rapero en España ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. "Lo que ha pasado hoy aquí es un refuerzo de cara a nuestro planteamiento en Estrasburgo: es decir, unos mismos hechos no pueden ser delito en un país y no serlo en otro", sostiene Boye.

"Hemos venido aquí a ganarlo todo, a poner mi caso al servicio de la lucha por los derechos fundamentales y la libertad de expresión. Llegaremos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, crearemos un precedente y se demostrará que tenemos razón: que en España no hay libertad", ha asegurado Valtonyc.

"Cualquier persona perseguida en España le animo a que la busque en otro sitio porque allí no la hay", ha insistido el rapero.

Su abogado considera que el fallo del juez de Gante supone una desautorización para la Audiencia Nacional y el Tribuna Supremo. "Apliquen estándares europeos, apliquen estándares democráticos y no pasaremos por situaciones tan bochornosas como la que han pasado en el día de hoy", ha dicho.

"Siempre es tiempo de rectificar y no basta con reducir las penas, basta con que los hechos no sean constitutivos de delito porque simplemente se refieren a libertad de expresión", reclama Boye.