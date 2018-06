La “Ley Mordaza” no cala en Turquía: absuelven al rapero Ezhel y sus letras

El rapero turco Sercan Ipekçioglu, más conocido por su nombre artístico como Ezhel, ha sido absuelto hoy de la acusación de "incitar al consumo de drogas con su canciones" y por haber difundido a través de las redes sociales una imagen suya con una planta de marihuana, además de que se presentaran varias denuncias contra el canal del Youtube del rapero . Cargo por el que fue detenido el pasado 24 de mayo por unidades de la policía antinarcóticos, y por el que tuvo que pasar por prisión preventiva. Enfrentándose a una pena de hasta diez años de cárcel.

La brigada antinarcóticos de Estambul detuvo al músico, de 28 años, durante una redada dirigida contra la apología del consumo de drogas en las redes sociales y en internet, informa el diario turco Hürriyet. Ezhel fue interrogado en la comisaría, y comparecido ante el juez, que dictó su ingreso a prisión de manera preventiva. La imagen recibió más de 5.000 likes y al menos 123 comentarios de usuarios en la red social.

El cantante fue absuelto hoy en la primera vista del juicio, al considerar el juez que no hay intenciones criminales en sus canciones, ha notificado el diario Evrensel. "El tribunal decidió absolverlo al considerar que no es un delito penal, que no hay intención delictiva y que se ampara en la (libertad de) expresiones artísticas", ha declarado su abogado en las puertas del juzgado.

Sercan Ipekçioglu, se enfrentaba a 10 años de cárcel por una acusación de apología del consumo de drogas en sus canciones y en las redes sociales. Ezhel confirmó que él mismo es quien gestiona las redes sociales que menciona la fiscalía, así como que fue el que publicó la imagen con la planta de marihuana. Lo que no admitió fue la intensión de la cual se le culpa de fomentar el consumo de drogas. Se ha defendido recurriendo a la libertad de expresión por la mención a las drogas en sus composiciones, aludiendo que él es músico y se trata solo de letras de canciones. El músico, que publicó su primer álbum, titulado "Müptezhel" en mayo del año pasado, cuenta con 138.000 seguidores en Twitter y el apoyo de todo se público. Un centenar de fans se reunieron hoy en las puertas del juzgado para celebrar la puesta en libertad del cantante.

Mira aquí el polémico vídeo de su canción “Geceler” (Noches)

Freno rojo, cerveza roja

Tanto intruso como intruso

Estoy frustrado

"La noche es un día más cruel".

Tienes problemas, trabajo y diversión

Mis sentimientos son de mi sueño confuso

¿No duerme? Que es lo que hizo las noches en la noche

En el naufragio de la ciudad

Por todas partes mujeres de diferente temperamento, hombres malhumorados, pasos inconscientes

Circulación en el útero de mi cerebro

Abre tu oído y escucha el sonido de este

Hora anterior ganja y papel

Estrecho listo toda la noche

Tengo trabajo nocturno inacabado

Mira la ciudad espeluznante

Hazte una broma, demasiada historia interna

No hay nada en mi mano porque no hay nada

Iluminaciones de la oscuridad

La luz es más brillante con la influencia del cannabis

Respiraciones tiradas Camino, dirección, estrellas y sonidos de la oscuridad

La luna es mejor que el sol

Noche tras noche, después de mi cabeza

¿Cuál es mi vida neysem

Noche en la noche, no preguntes mañana

Incluso si las noches aún son

Estoy enojado, estoy enojado

Estoy perdiendo las cosas que estoy perdiendo todavía está en mi mente

Una barra en el piso,

Comienza el ciclo de la depresión, las edades de la depresión

La esencia de todas las noches, bebeler gezi cada ídolo de la ciudad

Si Ezhel viviera en cada asunto

¿Por qué vivir lejos?

Viviendo como una risita

Búsqueda viva de 'algo, búsqueda para luchar

El éxito terminará en el Corán no será descrito por este tipeo

Las noches no caben, sesión bat

El caso es un vampiro completo

Bungee jumping

La noche es mejor que el negro

¿Qué puedo decir Rap: mi vida está siempre en el fondo de la música

Para el último jueves Ezhel siempre es la noche del perro guardián

La luz es más brillante con la influencia del cannabis

Respiraciones tiradas Camino, dirección, estrellas y sonidos de la oscuridad

La luna es mejor que el sol

Noche tras noche, después de mi cabeza

¿Cuál es mi vida neysem Noche en la noche, no preguntes mañana

Incluso si las noches aún son