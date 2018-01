Tenemos algunas preguntas para usted, ministro de Cultura

El IVA al cine

La eterna petición del cine español, la bajada del IVA, parecía que por fin se iba a hacer realidad. Han pasado más de cinco años desde que Wert aprobara la subida del impuesto, y poco a poco se ha demostrado que la medida fue ideológica y una venganza del PP contra el sector. Desde aquella gala de los Goya del 'No a la guerra' se la tenía jurada, y con la crisis vio la oportunidad perfecta. Incluso cuando ya vendían a todos que la recesión había acabado, se sacaron de la manga la estocada final: bajar el impuesto a todos los espectáculos en directo, lo que dejaba al cine castigado con el IVA al 21% -y con el consentimiento de Ciudadanos-.

2017 fue el año de poner el caramelo en la boca y sugerir cada poco que, por fin, descendería al 10%. Cuando Méndez de Vigo prometió que lo bajaría llegó Cataluña, la paralización de los nuevos presupuestos generales del estado y, con ella, la imposibilidad de aplicarlo. Así que 2018 será otro añito en el infierno del IVA cultural, por lo que el ministro debería responder cuál es la solución y qué otras posibilidades existen para que el cine no siga penalizado por el impuesto.

La cineasta Isabel Coixet.

¿Y la fiesta del Patrimonio?

¿Por qué no fue el pasado 20 de enero a Davos (Suiza), donde se celebró una Conferencia Europea de Ministros de Cultura sobre el Año Europeo del Patrimonio, en la que se hizo una declaración sobre la importancia de la cultura en la construcción de una Europa de alta calidad? ¿Por qué no han presentado ningún programa sobre esta importante celebración en lo que llevamos de año? ¿Cuál es el presupuesto que van a invertir en homenajear el patrimonio este año?

La SGAE sigue rodando

¿Por qué no ha intervenido el Ministerio de Cultura en aclarar qué ocurre en la sociedad que gestiona los derechos de miles de autores, a pesar de que la Ley se lo permite? ¿Cómo es posible que haya un fraude de cerca de 100 millones de euros que afecte a esos autores y el Ministerio no haya fiscalizado la actividad que ha favorecido estos hechos? ¿Por qué no aclara el Ministerio si el presidente de la SGAE se ha beneficiado con las cuentas de los ruedistas? ¿Por qué siguen las televisiones enredadas en la rueda?

El desastre de Sijena

¿Por qué ignoró, señor ministro, las órdenes del juez que le exigió sacar del Museo de Lérida las obras del tesoro de Sijena para trasladarlas a Aragón? ¿Por qué permitió que tuviera que ser la Guardia Civil la que se presentara en el museo catalán, con manifestaciones a la puerta del mismo, para rescatar las obras que el juez había ordenado trasladar? ¿Por qué mandó un recurso contra la decisión del juez y se opuso al traslado del tesoro de Lérida a Sijena?

Ayudas al cine

Otra de las peticiones del cine era la reforma de la Ley del Cine. Tras muchas reuniones, idas y venidas, el Gobierno la modificó con entrada en vigor del 1 de enero. Con el cambio se acababa el fraude y la compra de entradas ya que las ayudas dejarían de concederse en función a la taquilla, sino que se darían a priori y en función de unos criterios objetivos y un sistema de puntos.

Un modelo perfecto en la teoría e injusto en la práctica. ¿El motivo? La escasa dotación económica del Gobierno al fondo de la cinematografía del Instituto del Cine (30 millones), que hace que sólo unas 20 películas reciban subvención. Con tan poco dinero sólo entran los títulos más industriales y se olvida al cine de clase media, que amenaza con extinguirse.

Un modelo perfecto en la teoría e injusto en la práctica. ¿El motivo? La escasa dotación económica del Gobierno al fondo de la cinematografía del Instituto del Cine

Sin presupuestos se prorrogan los anteriores, así que otros 30 millones en 2018 para el cine español. Méndez de Vigo tendría que contestar por qué se da tan poco dinero, una cantidad ridícula comparada con la que dan en Francia, Italia o Alemania, y qué pretende hacer si no se aprueban las cuentas para este curso.

Incentivos al cine

Rodar en España tiene deducciones fiscales. La última reforma, conseguida por iniciativa de Ciudadanos, logró que las producciones nacionales tengan ahora un 25% de deducción para el primer millón y un 20% para el resto hasta un máximo de tres millones. Antes se encontraban en 20% para el primero y 18% para el segundo. En esta modificación se incluye a las series como beneficiarias de la deducción.

Una mejora que todavía sigue lejos de la que ofrecen otros países europeos y que, además deja fuera a las superproducciones de Hollywood, que sólo se acercan a Canarias y Navarra donde tienen exenciones mucho mayores que el resto de comunidades. La deducción más alta es sólo de tres millones, y como explicaban a este periódico directores españoles, esa cantidad es ridícula para películas de grandes presupuestos, por lo que pasarán de nuestro país. Así que, señor Méndez de Vigo, ¿por qué no quiere convertir nuestro país en destino de rodaje de Hollywood?

Museos sin vigilantes

¿Por qué los museos estatales van a perder 40 vigilantes de sala esta semana y el Ministerio no ha actuado con antelación, a pesar de las advertencias de los sindicatos? ¿Por qué cree que sucede esta fuga de capital humano en busca de otro destino en la Administración Pública? ¿Por qué mantienen los cuerpos de vigilantes, que garantizan la conservación y difusión de las colecciones, bajo mínimos desde la apertura del Museo Arqueológico Nacional hace casi cinco años? ¿Cuántos vigilantes serían necesarios para que el patrimonio de los museos estatales no corriera peligro?

Autores sin reconocer

¿Por qué no han finalizado la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual en tres años, a pesar de que estaban obligados a hacerlo en uno? ¿Por qué ha permitido que la Unión Europea haya amenazado con una multa de 100.000 euros al día si no se ponen manos a la obra ya? ¿Cuándo iniciarán el trámite del Real Decreto para activar la Ley más importante de las industrias culturales?

Mecenas sin ley

¿Ha abandonado la idea de reformar la Ley de Mecenazgo para que haya más empresas interesadas en proteger el patrimonio español aportando dinero que les desgrave? ¿Ha fracasado el intento, en la anterior legislatura, de encontrar una fuente de financiación que no sea únicamente la pública? ¿Por qué no ha devuelto el protagonismo a la sociedad civil en el fomento de la creación?