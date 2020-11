Pedro, el ingeniero civil de 'First Dates': "Para hacer las inspecciones me disfrazo de hetero"

Pedro ha sorprendido a su cita en First Dates con un look poco convencional. Con sombrero, camisa de flores, uñas pintadas de rojo y eyeliner, este brasileño afincado en Barcelona desde hace tres años entraba al restaurante del amor reconociendo que su aspecto es "más gay que muchos gays".

"Yo molo, pero también soy normal… porque ser así 24/7 también cansa y uno quiere ser uno", ha confesado, afirmando que los hombres homosexuales suelen vestir mejor que los heteros.

Antes de conocer a su candidata, Pedro ha relatado a Carlos Sobera que tuvo una relación de cuatro años en Brasil, pero se rompió cuando él decidió marcharse a España para estudiar un máster.

De mente abierta y liberal, el joven asegura que no le importaría conocer a un hombre, pese a que hasta ahora solo ha estado con mujeres: "Si veo a un chico guapo que me atrae, no tendré ningún problema en hablar con él, pero mientras no pase, no tengo que forzarlo", ha afirmado.

Finalmente, ha hecho aparición Victoria, una estudiante de veterinaria de 22 años procedente de Lleida que llega dispuesta a encontrar el amor. "Tiene que ser muy simpático, muy abierto al mundo, independiente y, por encima de todo, le tienen que gustar los animales".

Antes de encontrarse con Pedro, Victoria ha confesado que le da "bastante igual" si su cita es con un chico o una chica. "Si me enamoro, me enamoro de la persona, no de su género".

Sus visiones similares de la vida han servido para que Pedro y Victoria se causen una muy buena primera impresión. La joven se ha mostrado interesada por la profesión de su cita, que es ingeniero civil y se dedica a analizar y rehabilitar construcciones con deficiencias.

Victoria se ha interesado también por el look de su cita, que le ha sorprendido para bien. "Mi mejor amigo es un chico gay, cuando éramos adolescentes salíamos para ligar y empecé a frecuentar muchos sitios gays", ha explicado él. Sin embargo, Pedro ha asegurado que tiene "doble personalidad" y, cuando tiene que hacer una inspección, se 'disfraza' de hetero.

