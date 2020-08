El hijo de Isabel, una de las famosas vecinas de Valencia, confiesa el infierno que vivió su familia

El conflicto entre Isabel y Vicenta, conocidas como las 'vecinas de Valencia', protagonizó en 2007 uno de los episodios más recordados de la historia de Callejeros y sigue generando bromas y memes en redes en la actualidad. Sin embargo, tras las surrealistas escenas que dejó aquel programa se escondía un auténtico drama que quedó eclipsado por las frases de Isabel, su característico chubasquero con bolsas de basura y su peculiar forma de contar la historia.

Es por ello que Jesús, uno de los hijos de Isabel, ha decidido dar la cara en Twitter 13 años después de la emisión del programa para relatar su "terrorífica infancia" y homenajear a su madre, a quien tanto él como su hermano consideran "una heroína".

"Nunca he hablado de este tema, supongo que por vergüenza o temor a lo que me pudieran decir o las burlas hacia mi familia", confiesa el joven, que asegura que su infancia estuvo "condicionada desde muy pequeño por los sucesos que tanto se han dado a conocer en la televisión".

Nunca pensé que haría este hilo pero allá vamos. Esta es mi madre y hoy os vengo a contar mi terrorífica infancia y como mi madre es una heroína para mi hermano y para mí. Dentro hilo ⬇️⬇️: pic.twitter.com/tGBgbuCB6O — ラストストーリー (@jesus_GD97) August 12, 2020

La guerra vecinal entre Isabel y Vicenta duró una década en la que ambas se interpusieron hasta 200 denuncias cruzadas. Una complicada situación de la que Jesús asegura que su vecina era la única causante. "Me dolió en el alma que se ridiculizara así a mi madre y se formara un circo. No se dio a entender el miedo que pasábamos cada día, en nuestra propia casa", lamenta.

El hijo de Isabel afirma que Vicenta les hizo "la vida imposible" durante años para que se fueran del piso, lo cual provocó que su madre estuviera "al límite de la cordura" por intentar proteger a sus hijos.

Jesús refrenda la versión que su madre dio hace 13 años con una vivencia que no ha podido borrar de su mente: "Recuerdo un día por la mañana que mi madre volvía de comprar y la vecina se le abalanzó y empezó a arañarle la cara. Mi madre pedía auxilio en medio del rellano, mientras yo la oía a través de la puerta. No podía parar de llorar y de sentirme impotente. Tenía 7 años", revela.

Aunque entiende que "pueda parecer divertida" la imagen de su madre vestida con bolsas de basura, la cual muchos siguen emulando en la actualidad para citas como Carnavales o Halloween, el joven pide comprensión hacia Isabel, que durante años sufrió un "miedo atroz". "Imaginaos a un chaval de 7 años y a su hermano de 3 años, donde cada día salía tu vecina con un cuchillo o un cubo de lejía a decirte que iba a matar a tu madre", escribe.

La situación fue tan extrema que Isabel llegó a derrumbarse en plena calle un día en que toda la familia tuvo que huir a un hostal, tal y como narra su hijo: "Se desmoronó en la propia calle y nos pidió perdón a mi hermano y a mí. Yo lloré con ella, sentados en el suelo y diciéndole que todo saldría bien, que al final se haría justicia".

Jesús ha compartido una foto actual con su madre, Isabel. RRSS

Tuvieron que pasar varios años más para que la justicia llegara. Vicenta fue condenada a 9 meses de prisión y tuvo que indemnizar a Isabel con 10.000 euros por daños morales. Una larga y agotadora batalla de la que mucha gente no ha tomado consciencia hasta leer este hilo. "Asumo que mi madre es un meme nacional y no me importa. Me duele cuando la gente se burla de ella, pero entiendo que no lo hacen con maldad porque no conocen la historia completa".

Para demostrar que realmente es uno de los hijos de Isabel, Jesús ha compartido una foto actual junto a ella, agradeciendo el apoyo recibido tras publicar el hilo, cuyas interacciones se cuentan por decenas de miles a las pocas horas de compartirlo.

