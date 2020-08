El impactante cambio físico de Juan y Xavi, los novios 'strippers' de 'Pekín Express 2009'

Pekín Express es uno de los concursos televisivos más recordados por los fans de este tipo de formatos. Con seis ediciones emitidas, cuatro en Mediaset y dos en Atresmedia, por esta original competición pasaron concursantes de toda índole que protagonizaron momentos que pasaron a formar parte de la historia televisiva.

Entre esos contrincantes hubo dos hombres que, en la segunda edición, tuvieron una gran notoriedad por sus peculiares vidas y sus constantes discusiones a lo largo de la ruta. Se trata de Juan Antonio (42 años) y Xavi (37), dos strippers de Barcelona que iniciaron una relación en 2008 tras conocerse por Internet y un año después decidieron lanzarse a la aventura de Pekín Express 2: La Ruta del Himalaya.

Juan Antonio y Xavi en 'Pekín Express'.

La pareja llegaba al programa dispuesta a vivir su "luna de miel" a pesar de no haberse casado. Sin embargo, las duras condiciones de la ruta hicieron que Xavi quisiera abandonar desde la segunda etapa, un hecho que originó una gran tensión entre ambos durante todo el concurso hasta que, en la etapa ocho, fueron eliminados.

Días después de que finalizara la emisión del programa, presentada por Raquel Sánchez Silva (47), los concursantes confirmaron el peor de los presagios de los espectadores: habían roto. Su relación no sobrevivió a la aventura y ambos tomaron caminos independientes.

Actualmente no queda prácticamente nada de aquellos dos jóvenes que luchaban por llevarse los 100.000 euros de premio final recorriendo 10.000 kilómetros entre Pekín y Bombay. Y es que, además de llevar vidas separadas, ambos muestran un aspecto muy diferente al que tenían cuando se dieron a conocer en televisión. No obstante, sí tienen algo en común: los dos viven de su cuerpo.

¿Os acordais de Xavi y Juan de Pekin express?



Pues mirad el cambio. pic.twitter.com/qzfLJVGmJm — . (@mimosinyo) February 5, 2020

El cambio de la malavenida pareja es tan radical que ni siquiera conservan sus identidades, al menos en redes sociales. Así, Juan Antonio se hace llamar Jack Harley, mientras que Xavi ha adoptado el nombre de Robin Sánchez.

Sus nombres tienen mucho que ver con la proyección internacional que ambos persiguen en sus respectivas profesiones. En el caso de Juan Antonio, trabaja como modelo fotográfico y, aunque en su paso por Pekín Express ya lucía una esculpida figura que le permitía ganarse la vida como stripper, ahora se ha dejado crecer la barba y presume de un cuerpo mucho más musculado.

Además de protagonizar sensuales sesiones de fotos en las que la ropa brilla por su ausencia, Juan Antonio también tiene su propio perfil en Onlyfans, la red social en la que los famosos ofrecen contenido sin censura a cambio de una suscripción mensual.

Juan Antonio trabaja como modelo. RRSS

Los seguidores que pagan los 10 dólares al mes que cuesta este servicio pueden disfrutar, según la descripción del propio modelo, de fotografías exclusivas e inéditas o acceso a sesiones de foto profesionales y selfies sin censura, entre otras ventajas.

En lo personal, Juan Antonio ha encontrado de nuevo el amor y, por lo que parece, esta vez le ha ido bastante mejor que con Xavi. Y es que el 27 de abril de 2018 contrajo matrimonio con su nueva pareja, cuya identidad mantiene en secreto en Instagram, aunque de vez en cuando publica románticas fotos de su día a día con él.

En el caso de Xavi, el aumento de su masa muscular también es más que evidente. En su perfil de Instagram también presume de figura y se describe como stripper y showman, aunque omite otro de los trabajos con los que se gana la vida: es actor porno en la productora creada por el director de cine X Kristen Bjorn.

Su relación con esta profesión no es nueva, pues durante su paso por Pekín Express ya salieron a la luz varios vídeos sexuales que había protagonizado, una polémica ante la que el concursante declaró que ya estaba fuera de ese mundo: "No es nada malo ser actor porno, pero que quede claro que yo tengo otra profesión y no me dedico a eso".

Robin Sánchez compagina su faceta como 'stripper' con el cine porno. RRSS

Las redes sociales de Xavi están más enfocadas a su faceta profesional, manteniendo su vida privada en la más estricta intimidad. De hecho, el pasado 7 de junio publicaba un alegato contra las "personas hipócritas". "No publico nada personal porque no lo veo ni necesario, ni primordial, lo importante para mí queda reflejado en mi mente, no es necesario compartirlo con nadie", explicaba.

"Este post está dedicado aquellas personas que tiene el valor de juzgar por una imagen, fotografía, o profesión, sin conocer a quien su dedo apunta", proseguía el misterioso mensaje del stripper hacia quienes le juzgan. "Vuestras manos no están tan limpias", concluía.

En cuanto a seguidores se refiere, Xavi gana por goleada a su ex, pues cuenta con 25.500 followers en Instagram frente a los 6.600 de Juan Antonio.

[Más información: Raúl Gómez, ganador de 'El número uno', dice adiós a su imagen inocente: su sorprendente cambio]