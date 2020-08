2 de 8

La cantante madrileña ha confesado a sus seguidores que durante años usó incómodos sujetadores con relleno. "Un día me miré en el espejo y me di cuenta que era la parte de mi cuerpo más bonita y que como no cumplía el canon establecido en mi cabeza ni siquiera me había parado a pensarlo", revela la artista, que ahora no duda en presumir sin complejos de sus pechos pequeños.