Modelo y estrella televisiva: así es la nueva vida en Francia de Alain Rochette ('GH 17')

Alain Rochette (41 años) fue uno de los protagonistas indiscutibles de Gran Hermano 17. Además de ser el guapo oficial de la edición, este modelo parisino revolucionó la casa de Guadalix gracias a una historia de amor que dio mucho que hablar, con permiso de los dos turbulentos triángulos que vivió Adara Molinero (26), primero con Rodri (30) y Bea (23) y después con Pol (25) y Miguel (34).

El concursante entraba en el reality definiéndose como "romántico y pasional" y abierto al amor: "Me encanta el amor, las mariposas por el estómago... es lo más bonito que hay en el mundo. ¿Quién dice que no es el momento para encontrar a la mujer de mi vida?".

A pesar de sus aspiraciones, Alain se mostró reticente a dejarse llevar con Meritxell, la concursante a quien nunca correspondió sentimentalmente pese a haber protagonizado escenas románticas -y tórridas- con ella en la casa.

Alain logró superar los 90 días en la casa, quedando en quinta posición. Sin embargo, no cosechó el mismo éxito en otros programas de la televisión española, pues su recorrido por los platós de Mediaset se acabó con el final de su edición de Gran Hermano. Una desaparición mediática que contrasta con la repercusión que el concursante ha conseguido en su país natal a raíz de su experiencia en el reality.

Un año después de su paso por Guadalix, anunciaba su fichaje para la undécima edición de Secret Story, la exitosa versión francesa de Gran Hermano. En esta ocasión sí encontró el amor con su compañera Laura Lempika, con la que inició una relación fuera de la casa.

En febrero de 2018, Alain y Laura se instalaban juntos en un piso al sur de Francia. Poco después, ponían rumbo a Tailandia para participar en el reality francés de supervivencia Los aprendices aventureros, cuyas duras condiciones deterioraron la relación hasta el punto en que en mayo anunciaron su ruptura definitiva.

Pasó un año más hasta que el parisino volvió a aparecer en otro programa de telerrealidad, confirmándose como una apuesta segura en este tipo de espacios de la televisión gala. Se trataba de Les anges: back to Miami, un reality de convivencia que reunía en una mansión a varias estrellas de la televisión. Allí coqueteó con otra compañera (aunque la relación no fue a más) y protagonizó varios enfrentamientos con otros concursantes: "Ha sido complicado los primeros días, pero no he venido aquí a hacer amigos", confesaba entonces, reconociendo que su tercer programa en Francia ha sido su aventura más "emocionante".

Pero su éxito no radica únicamente en el medio televisivo, Alain se sirve de su atractivo físico y su escultural cuerpo para trabajar como modelo tanto en España como en Francia. También presume de figura en Instagram, donde es un auténtico gurú del fitness, promociona distintas marcas y cuenta con una legión de seguidores que superan los 380.000.

