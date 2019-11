Malas noticias para Toñi Moreno en pleno embarazo: se cancela 'Aquellos maravillosos años'

En pleno embarazo, Toñi Moreno (46 años) ha recibido una de las noticias más aciagas a nivel profesional: este miércoles echa el cierre su programa de Telemadrid, Aquellos maravillosos años, tras no haber cosechado la audiencia esperada. El espacio no ha superado el 4 por ciento de share en estos meses de emisión y, por esa razón, no se llevará a cabo otra temporada del mismo. No se ha cumplido con las expectativas de la cadena autonómica.

Tan solo el pasado 13 de noviembre registró el programa su mayor cuota de pantalla -5,3 por ciento de share y 91.000 espectadores-. La realidad, y como contrapunto, es que ha llegado a alcanzar un 2,8 por ciento y unos pobres 50.000 espectadores. La triste noticia, que ha avanzado el portal Yotele, ve la luz justo una semana después de que la andaluza se viera obligada a delegar en Terelu Campos (54) para presentar el programa a causa de una indisposición motivada por su estado de gestación.

Toñi Moreno durante uno de sus últimos programas. Gtres

Sea como fuere, será este 27 de noviembre cuando Moreno se despida de su público madrileño en una noche muy especial en la que estará acompañada de invitados como Cayetano Martínez de Irujo (56), Paloma San Basilio (69), Ángel Llácer (45) y Pitingo (39). De momento, se desconoce cómo ha encajado Toñi esta no renovación. Hay que destacar que Aquellos maravillosos años no es el único formato televisivo que conduce, ya que, pese a este bache laboral, Moreno seguirá al frente de Mujeres y Hombres y Viceversa -Telecinco- y de Un año de tu vida, en Canal Sur.

Cabe recordar que el último acto público en el que Moreno se dejó ver fue el pasado lunes en los Premio Iris del Jurado 2019, que, como cada año, entrega la Academia de las Ciencias y las Artes. En esta ocasión, Toñi ha sido premiada por su labor al frente de Un año de tu vida, el espacio que conduce en Canal Sur. Tal y como publicó la dirección de la gala, a la andaluza se le premiaba por "su profesionalidad y cercanía en su trabajo delante de la cámara, por traspasar la pantalla y conectar de forma especial con la audiencia en los diversos formatos que ha conducido en la televisión nacional y autonómica a lo largo de su trayectoria".

Terelu, sin opotunidad de presentar

Fue la semana pasada cuando la hija de María Teresa Campos (78) se puso al frente del programa de Toñi con motivo de su convalecencia. Fue, sin duda, una buena noticia para la hija mayor de Teresa Campos, que a nivel profesional pasó por tiempos convulsos tras su dura salida de Sálvame. Al cabo de los meses, se ha ido reubicando; colabora en Viva la vida los fines de semana y, hasta ahora, hacía lo propio en Aquellos maravillosos años. Por tanto, se trataba de una ascensión que llegaba justo en el momento en que habían saltado rumores sobre las negociaciones entre Terelu y Telemadrid. Tras un tira y afloja, parecía que la profesión premiaba a la mediana de las Campos de nuevo. Y, si bien era Toñi quien ocupaba el puesto de la Campos madre en la franja de Qué tiempo tan feliz, el destino quiso que Terelu cogiese el testigo de Moreno.

