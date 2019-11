Pablo Motos con Dani Martín: de llamarle chulo en directo a llevarle al Wanda Metropolitano

Tras el paso de José Luis Perales (74 años), El Hormiguero volvió a llenarse de música este jueves, aunque en este caso de un estilo un tanto diferente. El responsable, Dani Martín (42), que acaba de anunciar nueva gira, bautizada como ‘Lo que me dé la gana’. Pero lo que levantaba más expectativas de la visita al plató de talk show de Antena 3 era la presentación de un nuevo single, ‘La mentira’. Sin embargo, la entrevista que iban a hacerle Pablo Motos (54) y Trancas y Barrancas iba a estar llena de verdades.

La alegría era evidente en su rostro nada más arrancar el programa: “Es un día increíble para mí, están pasando muchas cosas para mí. Acabamos de estrenar el single y esta mañana hemos puesto a la venta las entradas para los cinco únicos conciertos. En una hora y media se han agotado las del WiZink Center, así que hemos sacado otras dos fechas”, soltó prácticamente de una tacada el cantante madrileño.

Su experiencia como invitado platino hizo que Pablo Motos le lanzara un reto: “Te pregunte lo que te pregunte me tienes que decir la verdad”. El artista aceptó el reto, comenzando por asegurar que no ha mentido para gustar a sus fans. “Si no, no habría llegado a 20 años de carrera. La gente es inteligente”.

Dani Martín con Pablo Motos en el Wanda

Poco a poco, Dani Martín se iba abriendo y llegó a reconocer que “ayer estaba sufriendo, pensando que estaba pasando de moda, que a la gente no le iba a gustar la canción… vivo en un sufrimiento constante inventado por mi cabeza”. Justo en ese instante, Pablo Motos le espetó que “cuando te conocí la primera verdad me pareciste un pelín chulillo, pero eres adorable”. El exlíder de ‘El Canto del Loco’ lo explicó: “Creo que era por temor a ser dañado. La fragilidad a veces se transforma en eso”.

En su trayectoria Dani Martín parece dispuesto a innovar, aunque sea en algo tan sencillo como los encuentros con sus seguidores: “Los discos prácticamente la gente no los quiere. Me apetecía hacer un encuentro con los fans y me apetecía firmarles algo, así que pensé en las entradas”. Artísticamente, su último disco le ha permitido trabajar con uno de sus ídolos: “Preferiría cualquier cosa con Sabina y Serrat antes que con nadie. Sabina me dijo que el desequilibrio inspira, cuando te ha dejado la novia, cuando estás jodido. Pero es que él escribe tan bien que puede estar de puta madre y escribir genial”.

SINCERIDAD 100%

Después de un día tan ajetreado, el cantante reconoció que “estoy cagao ahora mismo. Como ser humano siento miedo, pero eso es bueno”. Más alegre fue la experiencia que vivió recientemente con una seguidora: “Me dio una persona de mi oficina una carta de una chica que me pedía que hiciera una canción que no tuviera estribillo. Contesté y le dije que era muy fuerte, que no sabía hacer canciones sin estribillo, pero que curiosamente tenía una canción en el último disco que se llamaba como ella, Julia. Pedí a los seguidores que me escribieran y recibí miles de cartas. A los primeros 500 les regalaremos una entrada para el WiZink Center”, explicó.

Pero si Dani Martín creía que las preguntas más comprometidas ya habían pasado, estaba equivocado. Trancas y Barrancas le sometieron a un cuestionario en el que explicó que no existió ningún lío con la madre de algún amigo. “Es una putada contar esto: no es verdad lo de la canción de ‘La madre de José’. No existe, me cabía en la métrica y es una gilipollez de canción. Lo reconozco”.

También reconoció que ha llegado a correr delante de la Guardia Civil, que ha actuado en privado por una importante cantidad de dinero y que nunca lleva dinero encima. Por esto último cree que su padre siempre que le ve le da 50 euros. Para rematar, respondió de forma afirmativa a si había salid alguna vez piripi al escenario: “Más de cinco, más de diez… encima de un escenario nunca me ha pasado. Vivir con el puntillo es felicidad”.

Para acabar, una broma de la que fue cómplice El Monaguillo (45) acabó con la gran sorpresa de la noche para el invitado: una visita al Wanda Metropolitano, el estadio del Atlético de Madrid, donde disfrutaron de un espectáculo de luces y sonido. “Esto para mí es, con perdón, la polla, es mágico”.