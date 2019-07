Ángela Ponce, fichaje estrella para la próxima edición de 'GH VIP'

Cada vez queda menos para la nueva edición de Gran Hermano VIP. A pesar de las continuas peticiones de los espectadores por una edición con rostros anónimos, Telecinco ha decidido explotar los buenos datos de audiencia, apostando por que los famosos sean los que vuelvan a habitar la casa de Guadalix de la Sierra.

A pocas semanas del estreno, ya son algunos los nombres que van sonando cada vez con más fuerza como posibles concursantes. Sin embargo, y tal y como ha podido saber JALEOS, la modelo Ángela Ponce (28 años) se postula como uno de los fichajes estrellas de la séptima edición del reality. La modelo ya ha firmado un precontrato con Zeppelin TV, la productora del programa, en cuyas oficinas estuvo reunida este jueves 11 de julio para negociar las condiciones.

Ángela Ponce desfila representando a España. Gtres

Ángela es sevillana y nació bajo el nombre de Ángel Mario Ponce, pero a los 16 años se reconoció como la mujer que es hoy. Ahora tiene 27 años, es toda una mujer, y hace siete meses representó a España en el certamen de Miss Universo como Miss Universe Spain 2018. Allí pudo haber sido coronada como la primera Miss Universo transgénero, tras una polémica participación donde la propia Ponce denunció situaciones de transfobia. En su adolescencia decidió dar el paso de hacerse un tratamiento hormonal, y ya a los 24 años se sometió a una vaginoplastia. "No soy un hombre, nunca fui un hombre. La ciencia no es una opinión, es una evidencia que me reconoce como mujer", confesó la andaluza en una entrevista.

Antes de dedicarse en cuerpo y alma al mundo de la moda se graduó en Informática, pero nunca ejerció como tal. Estudió peluquería y desde que era muy pequeña hizo de la moda el mayor de sus hobbies. En el año 2015 ganó el concurso de Miss Cádiz, y poco después se alzaría con el título de Miss Universe Spain. Fue desde entonces cuando tuvo claro el camino profesional que quería seguir.

Ángela Ponce ya ha hecho sus primeras incursiones en el mundo de la televisión de la mano de Raquel Sánchez Silva (46) en Lo siguiente, de TVE, donde durante unos meses entrevistaba a mujeres pioneras de diferentes ámbitos laborales.

Ángela Ponce en una imagen de TVE.

Además, ha realizado varios anuncios publicitarios. El más conocido el que protagonizó junto a Paula Echevarría (41) y Mario Vaquerizo (45) como embajadora de la marca Pantene. La conocida casa de belleza apostó por la diversidad y decidió contar con ella en su equipo. Con su fichaje se pretendía demostrar que cualquier tipo cabello puede ser un Pelo Pantene.

Lo cierto es que su fuerte carácter y sus vivencias podrían aportar mucho en GH VIP 7, programa para el que también suenan con fuerza los nombres de Mila Ximénez (67), 'El Cejas' o Carmen Gahona (63). Por el momento, ninguno se ha manifestado respecto de su participación. El programa está previsto que empiece a mediados del mes de septiembre.

