Beltrán Gortázar, el amigo de Amaia Montero y artífice de su proyecto más especial: exCEO de los Javis y su nueva empresa

Amaia Montero (50 años) está arrasando, sin ningún atisbo de duda, con su tour internacional de la mano de La Oreja de Van Gogh. Esto es un hecho incontestable; ahí están los datos para corroborarlo. Todo, o casi todo, sold out. La banda, pues, transita por un dulcísimo momento.

Junto a Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde, la artista está feliz. Ha resurgido tras tocar fondo, y ahora, como ella misma defiende, no está "para tonterías". Ni ella ni su banda. No entran en habladurías sobre supuestas pullas con Leire Martínez (47), exvocalista del grupo.

En los últimos días han vuelto a escucharse voces maledicientes que ponen el foco no ya en su calidad vocal, sino en su físico. Lo último que se ha vertido: que enseña su ropa interior en un descuido sobre el escenario y que, a nivel estilístico, va muy "embutida". Amaia se ríe de todo.

Prueba de ello es que ha posteado en su red lo que sigue: "Siempre tuve la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta". Montero sigue volcada y centrada en su tour. El año que viene viaja allende los mares y cantará en Bogotá, Buenos Aires y Chile, entre otros países.

En medio de esto, hace unos días la cantante, y sus compañeros, anunciaron una gran noticia: la banda participará, como producción ejecutiva, en Puedes contar conmigo, la película musical de La Oreja de Van Gogh que llevará sus canciones al cine.

Conviene matizar, como se traslada a EL ESPAÑOL, que no será un biopic del grupo, sino una historia original en la que las canciones de LODVG funcionan como hilo conductor y motor emocional de la trama, al estilo de un gran musical con tintes de comedia romántica.

El proyecto, aún en fase avanzada de desarrollo y escritura de guion, está dirigido por Fernando González Molina -responsable de Tres metros sobre el cielo, Palmeras en la nieve o la trilogía del Baztán-, quien coescribe el guión con Miguel López Martínez.

Beltrán Gortázar (segundo por la derecha) junto a parte del equipo de 'Puedes contar conmigo'. Redes Sociales

En el apartado de producción, figuran Domingo Corral y Gonzalo Salazar-Simpson y Beltrán Gortázar Castillo. Especial mención merece este último, pues es íntimo amigo de Amaia. "Como un hermano que te pone la vida", así describe una fuente el vínculo entre ambos.

Beltrán es de esos amigos que están, siempre, en lo bueno y en lo malo. Incondicionalmente. Que la banda donostierra haya dicho 'sí' a participar en el proyecto audiovisual es, parte, gracias a Beltrán y a su estrecha relación con la intérprete de Todos estamos bailando la misma canción.

Según ha podido averiguar este medio, la productora que está detrás de esta ficción cinematográfica es Arce Studios, que opera a través de la sociedad Arce Avenue S.L, creada en enero de 2025 y en la que Gortázar Castillo figura como Socio Único y Administrador Único.

Pero, ¿quién es Beltrán Gortázar? Es un ejecutivo especializado en medios, entretenimiento y transformación digital, conocido especialmente por haber sido director general y CEO de Suma Content, la productora fundada por Javier Calvo (35) y Javier Ambrossi (42) -Los Javis-.

Amaia, besando a Beltrán. Redes Sociales

Según su perfil de LinkedIn, se formó en negocios y marketing en ESIC, completó un curso en UCLA, un máster en Hult International Business School y se formó después en IESE, la escuela de posgrado de la Universidad de Navarra.

Inició su carrera profesional en Intereconomía y trabajó posteriormente en la Biblioteca Nacional de España, antes de desarrollar una trayectoria en compañías de gran peso como Coca-Cola, Google y YouTube.

En YouTube, donde permaneció un total de siete años entre Google y la plataforma, asumió un papel relevante como responsable de contenido premium para España y Portugal, una posición que le permitió tejer relaciones con grupos audiovisuales como Mediaset y Atresmedia.

En 2021 se incorporó a Suma Content como director general, y desde mayo de ese año hasta mayo de 2025 figuró como CEO y miembro del consejo de la compañía, responsable de convertir la productora de Los Javis en una de las firmas audiovisuales más relevantes del mercado español.

Bajo su dirección, Suma Content desarrolló títulos como La mesías, Paquita Salas, Veneno, Cardo o Vestidas de azul, y posteriormente Gortázar pasó a liderar YouPlanet Studios como CEO y a ejercer como vicepresidente de estrategia del grupo YouPlanet.

Desde el pasado mes de agosto, está al frente, como fundador y CEO, de Arce Studios. Volviendo a la amistad de Amaia y Gortázar, la cantante ha presumido de ella, en varias ocasiones, en sus redes sociales.

El pasado 5 de octubre posteó, refiriéndose a Beltrán: "Que puedes contar conmigo para siempre, y no lo puedo evitar".

Los 50 años de Montero

Montero, en uno de sus últimos recitales. Gtres

El pasado mes de agosto, el día 25 en concreto, la de Irún cumplió 50 años. En EFE, reflexionó sobre el paso del tiempo: "Cumplir años tiene sus desventajas, no nos vamos a engañar, pero no volvería ni loca a las inseguridades de mis 15, a los desengaños de los 'veintipico'".

"Tampoco a las dudas filosóficas de los treinta ni a las falsas certezas de los 40. (...) Yo con mis 50 soy feliz y todo lo que no sea vital, me importa un bledo", concluyó.

A nivel de salud, Amaia está recuperada. Ha atravesado complejos reveses de salud a lo largo de los últimos años, un periodo delicado que la mantuvo apartada de la luz pública y generó una profunda preocupación entre sus seguidores.

La encrucijada más crítica se produjo a finales de 2022, cuando la artista fue ingresada en una clínica debido a un fuerte cuadro de ansiedad y agotamiento mental derivado de la intensa presión profesional y personal.

Amaia, una de las noches que cantó en Madrid. Gtres

Meses más tarde, en el verano de 2023, la cantante donostiarra tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en una mano, un contratiempo que se complicó tras pasar varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Pardo de Aravaca en Madrid, aquejada de un complejo proceso de recuperación.

Pese a la gravedad de estos episodios, la exvocalista de La Oreja de Van Gogh ha logrado salir adelante gracias al apoyo incondicional de su familia y a un estricto proceso de rehabilitación supervisado por profesionales.

Su progresiva recuperación física y emocional tuvo un emotivo punto de inflexión en julio de 2024, cuando reapareció por sorpresa en el Estadio Santiago Bernabéu como invitada estrella de Karol G (35) para interpretar el histórico tema Rosas.

Aquel instante, aclamado unánimemente por el público, simbolizó la victoria de la artista sobre sus momentos más oscuros y marcó el inicio de una nueva etapa de estabilidad, superación personal y paulatino reencuentro con la música.