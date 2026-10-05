La encrucijada de María del Monte: libro de memorias, el conflicto de la familia Tejado y el control sobre su patrimonio

Hay momentos en los que una vida parece cambiar de capítulo sin necesidad de anunciarlo. María del Monte está en uno de ellos. A sus 64 años, la cantante sevillana afronta un otoño en el que varias piezas de su historia personal vuelven a colocarse sobre la mesa.

Dentro de apenas 3 días publica su primer libro y el 31 de octubre está prevista la boda de su sobrino Chema Tejado. Mientras tanto, la casa de Gines que durante un tiempo pareció destinada a desaparecer de su vida sigue siendo su domicilio.

Tres fechas. Tres escenarios. Y un mismo trasfondo: la familia, los recuerdos y las consecuencias de unos años especialmente ásperos.

El libro es la novedad. Y también la incógnita. Si el corazón se equivoca, se le perdona llegará a las librerías el próximo 7 de octubre de la mano de HarperCollins Ibérica. Son 224 páginas en las que la tonadillera repasa experiencias, afectos, errores, pérdidas y aprendizajes. También relaciones que han dejado huella en su recorrido vital.

La propia editorial lo presenta como un relato de recuerdos y conversaciones sinceras alrededor de sus padres, las raíces, la familia, la amistad, la pareja y la fe, pero también del dolor y de las grandes decepciones.

No es una autobiografía concebida como un mero inventario cronológico de su trayectoria. Es más bien un libro de memoria personal. Una mirada hacia dentro. Y ahí aparece la gran pregunta que rodea su lanzamiento: ¿qué lugar tendrán en esas páginas las personas y los episodios que han marcado su vida pública y privada?

Entre ellos, dos nombres despiertan toda la curiosidad: Isabel Pantoja (70) y su sobrino, Antonio Tejado (39). Si alguno de ellos aparece o no en sus líneas, es aún una incógnita.

En el caso de Pantoja, queda pendiente saber si María regresará a aquella amistad que fue una de las relaciones más comentadas de la crónica social en los años 90 y a su posterior ruptura. En el caso de su sobrino, la expectación es todavía mayor porque el proceso judicial por el asalto a su casa continúa abierto.

La sinopsis oficial de HarperCollins no menciona expresamente ni a Pantoja ni a Tejado. Por eso no puede darse por hecho que la sevillana vaya a abordar de forma directa ninguno de los dos asuntos.

Lo que sí está confirmado es que la cantante ha presentado el libro como un trabajo profundamente personal y que su publicación coincide con un momento especialmente delicado en su relación con parte de su familia.

María del Monte ha anunciado las memorias con sus propias palabras. En septiembre explicó que había escrito desde "un lugar muy mío, desde mi interior" y que en sus páginas hablaba de "cosas que he vivido, que he aprendido, que me han hecho reír, que me han hecho llorar, de los errores, de los aciertos".

"¡Por fin! Ya puedo contaros algo que me hace muchísima ilusión", anunció al presentar el proyecto.

El título no parece elegido al azar. Si el corazón se equivoca, se le perdona resume una filosofía basada más en la experiencia que en el ajuste de cuentas. Pero eso no resuelve la pregunta que acompaña al libro desde que se conoció su existencia.

Antonio Tejado. GTRES

La noche que lo cambió todo

La madrugada del 25 de agosto de 2023, cinco encapuchados irrumpieron en el chalet de Gines que María del Monte comparte con Inmaculada Casal. En el interior se encontraban la pareja, la hija de la periodista y su marido, y una empleada del hogar.

Los asaltantes los retuvieron, los amenazaron y utilizaron la violencia para conseguir acceder a la caja fuerte.

El botín incluía joyas y relojes de alta gama, además de 14.500 euros en efectivo. La valoración varía según se incorporen o no determinados bienes y objetos de especial valor sentimental: la investigación situó inicialmente el valor de las pertenencias personales en torno al millón de euros, mientras que la aseguradora calculó posteriormente una cantidad inferior.

El golpe adquirió una dimensión mucho más dolorosa meses después: cuando la investigación apuntaba a que el sobrino de la cantante era el supuesto autor intelectual de los hechos.

Antonio Tejado fue detenido en febrero de 2024 y permaneció en prisión provisional durante 98 días. La investigación judicial sostuvo que habría proporcionado información sobre la vivienda y sus sistemas de seguridad y que su papel habría sido determinante para facilitar el acceso de los asaltantes.

En mayo de 2025, el juez puso fin a la fase de instrucción y procesó a Tejado y a otros diez investigados por presuntos delitos de robo con violencia e intimidación en casa habitada, detención ilegal, organización criminal y lesiones. El auto judicial lo situó como supuesto "autor intelectual" del asalto. Hasta hoy, Tejado mantiene su inocencia.

Después llegó la acusación formal. La defensa de María del Monte e Inmaculada Casal solicita 28 años y medio de prisión para Antonio Tejado. La Fiscalía elevó posteriormente su petición a 30 años, al atribuirle 5 delitos de robo con violencia en casa habitada, en concurso con 5 delitos de detención ilegal, además de otros delitos.

Cabe hacer una precisión: Antonio Tejado no ha sido condenado. El caso sigue pendiente de juicio. La Audiencia Provincial de Sevilla ha fijado su comienzo para el 19 de abril de 2027 y está previsto que las sesiones se prolonguen hasta el 30 de abril. Serán juzgados Tejado y otros diez acusados.

Así, cuando María del Monte publique sus memorias, el procedimiento judicial permanecerá abierto. Y cuando llegue la boda de Chema Tejado, también.

María José y Chema Tejado a la salida de misa. GTRES GTRES

La boda que reúne a los Tejado

El próximo 31 de octubre, Chema Tejado, hermano de Antonio, celebrará su boda. La noticia ha añadido una nueva capa a una historia familiar ya extraordinariamente compleja.

María del Monte ha recibido invitación, pero no ha confirmado públicamente que vaya a asistir. Tampoco está confirmado que Antonio Tejado vaya a acudir al enlace.

La posibilidad de que ambos coincidan tiene, además, una dificultad estrictamente judicial: sobre Antonio pesa una prohibición de acercarse a menos de 500 metros de su tía y de las demás víctimas del asalto. Parece evidente que, si uno de ellos asiste al enlace, no lo hará el otro.

Antonio Tejado junto a su madre, María José, en una fotografía tomada en Camas, en 2020 GTRES

Cisma familiar

Chema ocupa, además, una posición singular dentro de la familia. Ha permanecido cerca de su hermano durante el proceso y ha sido uno de sus apoyos desde que estalló el caso. Su casamiento podría convertirse así en una de esas ocasiones en las que una familia intenta recuperar, siquiera durante unas horas, una normalidad que desde hace tiempo es misión imposible.

María del Monte tendrá que decidir si quiere estar allí. No es una cuestión menor. Sería regresar a un círculo familiar del que el caso Tejado la ha alejado de forma abrupta.

Como apunte, recordar que la madre de Chema y Antonio Tejado, María José Vargas, es la cuñada de la cantante: estuvo casada con su hermano Juan Carlos Tejado hasta su muerte, en mayo de 2021, como consecuencia del Covid.

Al parecer, antes de que tuviera lugar el asalto, María José era conocedora de que su hijo Antonio estaba tramando algo. De hecho, tras ser detenido, ella llegó a pedirle que contara "toda la verdad". A pesar de su petición, las circunstancias no han ayudado a tener puentes con María del Monte.

La casa que no vendió

Y luego está la vivienda. El lugar donde ocurrió todo.

Después del asalto se llegó a publicar que María del Monte e Inmaculada Casal contemplaban vender el chalet de Gines y trasladarse al centro de Sevilla. La decisión tenía toda la lógica del mundo: después de ser asaltadas mientras dormían, aquella vivienda podía haberse convertido en un escenario difícil de habitar. Al menos, en materia de emociones.

En febrero de 2024 trascendió que ambas estudiaban abandonar la vivienda y buscar un piso en el centro de Sevilla porque se sentían inseguras. Pero aquella posibilidad no terminó materializándose.

La pareja continúa viviendo en el chalet. La propiedad, construida en 2003, tiene unos 560 metros cuadrados distribuidos en varias plantas y una parcela cercana a los 1.000 metros cuadrados, con jardín, piscina y otras zonas exteriores. Durante años fue el lugar elegido por la intérprete para proteger su vida privada y recibir a su familia.

En 2025 ya se constataba que seguían allí. Y las imágenes compartidas a mediados del pasado agosto por Inmaculada Casal han vuelto a mostrar algunos rincones de la vivienda. La casa no ha sido puesta finalmente a la venta.

Es una decisión personal y patrimonial. El chalet constituye uno de los principales bienes inmobiliarios conocidos de la artista. Y, al mismo tiempo, es el espacio donde ha construido buena parte de su vida junto a Casal. Ni el robo ni el posterior shock consiguieron sacarlas de allí.

María del Monte e Inmaculada Casal Europa Press

Una vida que se cuenta desde dentro

María del Monte llega a este otoño con una biografía amplia: décadas de música, televisión, sevillanas y éxitos profesionales. Y, quizás el detalle más valioso: una vida sentimental que durante años permaneció al margen de los focos. La exposición se hizo notoria a partir de 2022, cuando hizo pública su relación con Inmaculada Casal.

Ahora decide añadir algo nuevo: su propia voz escrita. El libro llega después de uno de los periodos más difíciles de su vida. No es baladí que su autora haya elegido hablar de los errores, de los afectos, de las pérdidas y de aquello que aprendió por el camino. Tampoco que el título ponga el énfasis en el perdón.

"Una cosa es abrir el corazón para escribir y otra, saber qué siente quien está al otro lado", confesó al presentar el libro. Habrá que esperar al 7 de octubre para conocer hasta dónde llega la anunciada apertura de su corazón.