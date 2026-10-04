Mery Turiel por las calles de Menorca el día de su boda. Instagram

Mery Turiel se casa por sorpresa en Menorca: un enlace íntimo, vestido corto de más de 1.000 euros y con rosas blancas

Mery Turiel (33 años) ha sorprendido a sus seguidores con una de las noticias más especiales de su vida. La influencer, conocida por su contenido centrado en moda y lifestyle, se ha casado en una ceremonia íntima en Menorca junto a su pareja.

Una celebración muy alejada de las grandes bodas y en la que la creadora de contenido ha cumplido uno de sus grandes deseos: vivir este momento prácticamente a solas con la persona que ha elegido para compartir su vida.

"Y nos casamos tú y yo, los dos solos como siempre quisimos", ha escrito Mery Turiel junto a un carrusel de fotografías que recoge algunos de los momentos más especiales de este nuevo capítulo.

Una declaración de amor en la que también ha dejado claro lo especial que ha sido para ambos poder vivir la celebración de esta manera.

"Diciéndonos todo lo que queríamos decirnos en unos días que quedarán para siempre entre nosotros. Te amo con todo mi corazón, por toda una vida juntos. Qué bonito todo lo que estamos construyendo", ha añadido la influencer, visiblemente emocionada por este paso en su relación.

La boda tuvo lugar en Ciutadella, donde la pareja firmó y posteriormente se desplazó para celebrar su enlace.

Entre las imágenes que Mery ha compartido destacan las de sus manos luciendo los respectivos anillos de boda, además de diferentes instantáneas de una jornada que, por lo que muestran sus redes sociales, estuvo marcada por la sencillez, la intimidad y los detalles cuidados.

Un minivestido de 1.440 euros

Como no podía ser de otra manera tratándose de una de las influencers españolas más vinculadas al mundo de la moda, uno de los grandes protagonistas de las fotografías ha sido su estilismo nupcial.

Para firmar en Ciutadella, Mery Turiel se decantó por un original minivestido en color marfil de la firma estadounidense Lein Studio.

Se trata del modelo Audrey Button, una pieza cuyo precio asciende a 1.440 euros y que se aleja de la tradicional imagen de novia con vestido largo.

La influencer apostó por una silueta corta, sofisticada y muy femenina, perfecta para una celebración íntima como la que había imaginado para este día.

Mery Turiel con su vestido de novia por las calles de Menorca. Instagram

El diseño está confeccionado en lana gruesa de doble cara y cuenta con un escote redondo, hombros ligeramente abullonados y una silueta ajustada en la parte superior que se abre ligeramente en la falda. Las mangas llegan hasta el codo y el corpiño incorpora puntadas de pinza que ayudan a definir la figura.

La pieza, en tono marfil, se completa con botones a juego y un ligero porcentaje de elastano que aporta cierta flexibilidad al tejido. Está confeccionada con un 98% de lana virgen, 1% de poliamida y 1% de elastano y ha sido fabricada en Nueva York.

Un vestido que, pese a no tratarse de un diseño creado específicamente para novias, encaja a la perfección con la estética escogida por Mery para su gran día: elegante, minimalista y sin excesos.

Una celebración lejos del ruido

El estilismo de la influencer estuvo acompañado por uno de los elementos más clásicos de cualquier enlace: las flores.

Mery Turiel aparece en las imágenes con rosas blancas, un detalle que aporta el toque romántico al conjunto y que mantiene la estética sencilla que ha querido imprimir a toda la celebración.

La creadora de contenido ha querido compartir con sus seguidores algunos de estos momentos, aunque manteniendo la esencia privada de una boda que, desde el principio, estaba pensada para ser únicamente de ellos dos.

El vestido y los zapatos de Mery Turiel para el día de su boda. Instagram

"Este fue mi look para firmar en Ciutadella y después nos fuimos a celebrarlo", ha explicado junto a las imágenes. Unas palabras con las que confirma que la firma fue solo el comienzo de una jornada que la pareja quiso disfrutar a su manera.

Mery Turiel ha convertido así su boda en uno de sus anuncios más inesperados y personales.

Sin grandes eventos ni una lista de invitados multitudinaria, la influencer ha elegido Menorca, un vestido corto de 1.440 euros y rosas blancas para dar el paso que, como ella misma ha confesado, siempre había querido vivir: casarse junto a su pareja y guardar para ambos el recuerdo de unos días "que quedarán para siempre".