El elenco de 'La Bola Negra' en el Festival de Cannes. Gtres

Los Javis y Guitarricadelafuente repiten experiencia en México: los premios que los llevará juntos (de nuevo) a América

México parece haberse convertido, casi por casualidad, en la ciudad fetiche de Los Javis y Guitarricadelafuente (29 años).

Javier Calvo (35), Javier Ambrossi (42)y el cantante volverán a coincidir en el país centroamericano el próximo mes de noviembre con motivo de los Premios Rolling Stone del Cine en Español.

Una nueva reunión que llega después de que los Javier Calvo y el cantante protagonizaran una llamativa coincidencia en Ciudad de México tras el rodaje de La bola negra, cuando el proyecto de los directores todavía no había llegado a las salas y la relación entre ambos Javis acababa de entrar en una nueva etapa.

Ahora, meses después y con La bola negra convertida en una de las películas españolas que más conversación ha generado, aquella imagen en México adquiere un significado diferente.

El éxito de la cinta ha situado a sus responsables y a uno de sus grandes protagonistas musicales en el punto de mira internacional, y será precisamente el reconocimiento de Rolling Stone el que vuelva a llevarlos juntos al otro lado del Atlántico.

El elenco masculino al completo de 'La bola negra' en el Festival de San Sebastián. Gtres

Los Premios Rolling Stone del Cine en Español se celebrarán los días 25 y 26 de noviembre en Ciudad de México.

La revista estadounidense, una de las cabeceras más reconocidas internacionalmente en el ámbito de la cultura popular, continúa así ampliando su presencia con unos galardones destinados a reconocer el talento de la industria audiovisual en lengua española a ambos lados del Atlántico.

Y La bola negra llega a esta cita como la gran favorita española de la edición, con hasta seis nominaciones. La película dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo competirá en varias de las principales categorías de unos premios que reconocen tanto al cine como a las series y que reservan, además, un espacio destacado para la música.

Una nueva cita en México

La nueva visita de Los Javis y Guitarricadelafuente a México tiene un precedente que en su momento llamó especialmente la atención. Después de finalizar el rodaje de La bola negra, uno de los directores coincidió en el país con el cantante, que se encontraba allí con motivo de su gira.

La presencia de los dos se produjo además en un momento especialmente significativo para Javier Calvo y Javier Ambrossi. Su separación sentimental había trascendido públicamente y ambos habían decidido emprender caminos diferentes después de años de relación y como tándem creativo.

En ese contexto, la coincidencia con Guitarricadelafuente en México despertó interés.

El cantante había sido una de las piezas fundamentales de La bola negra, tanto por su participación en la película como por la música del proyecto, y aquella conexión volvió a quedar patente durante su estancia en el país.

El elenco de 'La Bola Negra' en el Festival de Cannes. Gtres

Lo que entonces podía parecer una simple coincidencia adquiere ahora otra dimensión.

La bola negra ha llegado a los cines y se ha convertido en una de las grandes protagonistas del cine español de este año, mientras que Guitarricadelafuente ha quedado estrechamente ligado a la película gracias a su participación en ella y a la música.

Así que, en cierto modo, México vuelve a ser el punto de encuentro. Una especie de ciudad fetiche para un equipo creativo que parece empeñado en reencontrarse allí, aunque esta vez con un motivo mucho más oficial: unos premios internacionales que reconocen precisamente el trabajo que realizaron juntos.

La bola negra, la gran favorita

La película de Javier Calvo y Javier Ambrossi llega a los Premios Rolling Stone del Cine en Español con seis nominaciones, convirtiéndose en la producción española con mayor presencia entre las candidatas.

El elenco masculino al completo de 'La bola negra'. Gtres

La cinta competirá en una edición en la que el cine español tiene un peso especialmente destacado.

Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, suma tres nominaciones, mientras que Sirat opta a Mejor Película y Mejor Banda Sonora. Alauda Ruiz de Azúa también parte con dos posibilidades de premio gracias a Los domingos.

Por su parte, Romería, de Carla Simón, acumula cuatro nominaciones, entre ellas dos en la categoría de Talento Revelación por los trabajos de Mitch Robles y Llucía García. La misma cifra alcanza Moscas, de Fernando Eimbcke.

También destaca la presencia de Diego Céspedes y La misteriosa mirada del flamenco, que opta a cuatro galardones, mientras que el documental sobre Leiva, Hasta que me quede sin voz, compite por Mejor Película Documental y Mejor Canción Original.

La música tendrá un protagonismo especial en estos premios, algo especialmente significativo para La bola negra.

Rolling Stone ha reconocido el trabajo de artistas como Hombres G, responsables de la banda sonora de Los mejores años de nuestra vida, o Amaia, vinculada a la nueva película de Pedro Almodóvar.