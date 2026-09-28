Lucía y Paola, las hermanas de Miguel Bosé que intermedian en su relación con Nacho Palau: "Viajan con frecuencia a Chelva"

El pasado 16 de septiembre, EL ESPAÑOL informó que la relación entre Miguel Bosé (70 años) y Nacho Palau (54) vuelve a no pasar por un buen momento a raíz de las vacaciones de verano. Nacho está enfadado porque el artista de Morena Mía no ha cumplido con su palabra.

La exdupla, que ha pasado por diferentes estadios en su sintonía desde que hiciera añicos su historia de amor, llegó a una suerte de acuerdo verbal: que sus respectivos hijos pasaran 15 días de estío con cada uno de ellos. Y así, Miguel y Nacho podían disfrutar de los cuatro hermanos.

Miguel pudo estar en Mallorca y en Andorra con Ivo y Telmo, los vástagos biológicos del escultor, y compartió tiempo y vivencias con los cuatro jóvenes, como antaño, cuando todo era armonía y familia. EL ESPAÑOL puede confirmar que Palau estaba muy feliz este verano.

Los cuatro 'hermanos' en un fotomontaje de EL ESPAÑOL, el pasado verano. Gtres

Porque los cuatro hermanos iban a verse de nuevo, sí, y, ante todo, porque el cantante y su descendencia dejaban México y se instalaban más cerca de España, en Andorra. No obstante, tal y como contaron en Mamarazzis, pronto llegó el enfado de Palau.

Vio cómo los cuatro hermanos tomaron rumbo a Andorra desde Mallorca, pero no regresaron a Chelva para pasar tiempo, esos anhelados 15 días, con Nacho, como era lo estipulado. El valenciano se llevó un gran chasco y decepción. Una más, en realidad.

Palau no quiere hablar de esto públicamente; prefiere no echar leña al fuego. Opta por templar los ánimos y ponerse de lado y de perfil bajo. No pierde la esperanza de que la normalidad vuelva a producirse. En medio de esto, hay dos personas que están luchando por ello.

Se trata de Paola (65) y Lucía Dominguín (69), las hermanas de Miguel. Hay que explicar, para entender bien esta historia, que Nacho y el intérprete de Amante bandido no tienen comunicación directa en la actualidad: hablan a través de terceros.

Sí hubo un acercamiento, breve, entre ellos, cuando Nacho anunció que padecía cáncer. Pero aquella sintonía no prosperó. Hoy, Paola y Lucía están en medio de dos familias a las que quieren y adoran. "Sólo quieren lo mejor", explica una fuente a este medio.

Nacho Palau y Miguel Bosé, en una imagen de archivo. Gtres

Como es lógico, están al lado de su hermano Miguel y respetan todas sus decisiones personales y familiares, pero esto no les impide empatizar con Nacho, al que consideran familia. De hecho, las hermanas "viajan con frecuencia a Chelva".

Para Ivo y Telmo, son sus queridas tías, a las que están muy unidas. No hay que olvidar, explica la fuente consultada, el papel de Jara, la hija de Lucía. Ella también está muy unida a Nacho. De hecho, el escultor es el padrino de su hijo Bruno.

¿Es verdad que Miguel se niega a que sus hijos viajen a Chelva, como se ha insinuado en algunos medios? La persona con la que charla este periódico admite lo que sigue: "Él es muy suyo, tiene muchos miedos y protege mucho a los chicos".

En otro orden de cosas, se confía desde el entorno de Nacho en que "muy pronto" pueda ver a los nanos, que ya están instalados en Andorra y han comenzado el curso escolar. "A él le ilusiona mucho el hecho de poder coger un avión y echar el finde juntos".

El escultor Nacho Palau. Redes Sociales

Hay días en que la esperanza se pierde, pero luego vuelve a florecer. "Los Dominguín están partiéndose el cobre", se termina reflexionando, para que todo fluya de otra manera.

"Las puertas de su casa siempre van a estar abiertas para Diego y Tadeo", explicó hace unos días quien bien conoce la situación de ambas partes.

Hay que dejar claro en este punto que, pese a la perenne tirantez que se respira entre sus padres, los cuatro hermanos siempre se han llevado de maravilla y la comunicación ha sido estupenda. Máxime desde que tiene sus propios teléfonos móviles.

Las videollamadas y las partidas a videojuegos entre ellos son más que habituales. Para terminar esta cuestión, ¿qué opina Miguel Bosé de todo lo publicado y del sentir de Nacho? Sólo se confía esto: "Nacho sabe que Miguel detesta verse en prensa por esto".

La vida de Miguel en Can Diumenge

Fue hace dos semanas justas cuando Bosé y su descendencia, ya habitantes de Andorra, se mudaron de la urbanización de Guem a la zona de Can Diumenge. La razón de este traslado que se esgrime a este periódico es "por falta de espacio".

De acuerdo a la información que controla EL ESPAÑOL, en Guem la familia Bosé tan sólo "estuvo como de paso, porque Miguel se dio cuenta de que la casa no era muy viable para todo lo que traía de México".

La flamante -y ya definitiva- residencia del hijo de Lucía Bosé se trata de una imponente propiedad independiente, próxima a la parroquia de Escaldes-Engordany. Se hace ver a EL ESPAÑOL que el régimen de alquiler "ahora contempla la opción de compra".

A diferencia del chalet contratado inicialmente, la nueva residencia de Can Diumenge destaca por su aislamiento perimetral. El inmueble no cuenta con edificaciones colindantes ni en los laterales ni en la parte posterior, ofreciendo una panorámica limpia sobre el valle andorrano.

En el plano estrictamente cotidiano, Miguel Bosé ha optado por mantener un perfil marcadamente bajo en el país pirenaico. Aunque cuenta con el apoyo puntual de asesores para las gestiones administrativas, el artista gestiona su día a día de forma autónoma.

"Hace una vida muy corriente, de ir al súper y otras gestiones", cuenta un buen amigo del cantante a este periódico. "La gente lo reconoce, pero vive tranquilo".

Quienes han coincidido con él en sus desplazamientos habituales destacan su comportamiento accesible y natural, sin vocación de ocultarse pero evitando cualquier notoriedad.