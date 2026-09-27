Raphael, 83 años, sobre la felicidad: "El pasado está para aprender de él, pero hay que mirar hacia adelante"

Incombustible, magnético y con un arraigo terrenal que contrasta con la leyenda de su figura sobre los escenarios, Raphael (83 años) ha construido su trayectoria artística bajo una premisa innegociable: no ceder jamás ante la nostalgia.

Con más de seis décadas de carrera a sus espaldas, el artista sigue demostrando que la clave para mantenerse en la cumbre no radica en revivir los éxitos de ayer, sino en la ambición intacta por disfrutar del presente y conquistar el mañana.

Una visión vital que el propio cantante resumía a la perfección, siete años atrás, durante una de sus paradas más emblemáticas en Nueva York, donde desembarcó en el mítico Carnegie Hall con su gira RESinphónico: "El pasado está para agradecerlo y aprender de él, pero siempre hay que mirar hacia adelante".

Raphael GTRES

Sin espacio para la nostalgia

A pesar de acumular millones de discos vendidos y escenarios conquistados por todo el globo, el cantante rechaza la etiqueta de la melancolía.

"Nunca miro hacia atrás, no soy nostálgico. Siempre miro hacia adelante. Pero, si me entretengo en mirar atrás encontraría mucho amor, mucho esfuerzo por mi parte, pero ese esfuerzo ha sido recompensado", confesaba en una entrevista a EFE en 2019.

Dejaba claro entonces que el motor de su carrera ha sido el trabajo constante y una devoción absoluta por su oficio.

Esa entrega profesional ha ido siempre de la mano de una libertad personal absoluta, sin ataduras ni concesiones al qué dirán. Raphael se define como un hombre pleno que ha tomado las riendas de su vida sin pedir permiso a nadie: "Soy una persona muy feliz, he hecho lo que me da la gana, cuando me ha dado la gana y con quien me ha dado la gana".

Frente al peligro del ego que suele acechar a las grandes estrellas de la música internacional, el 'Niño de Linares' presume de mantener un cable a tierra que le ha impedido deslumbrarse por los focos.

Un pragmatismo que él mismo atribuye a su propio signo zodiacal: "En mí no hay peligro. Yo soy tauro, piso la tierra constantemente. Está en ti ser o no ser vanidoso, insoportable o ser una persona normal y querida por la gente. Y yo he escogido lo segundo".

Esta cercanía y sentido de la realidad se refleja también en el círculo íntimo y profesional que lo acompaña en su día a día. Para Raphael, el respeto mutuo es el verdadero engranaje que sostiene el éxito a largo plazo.

"Valoro la lealtad de los amigos, de la gente que trabaja contigo. Me gusta que la gente me sea leal, al igual que yo soy leal con ellos", aseguraba el artista al reflexionar sobre los valores que rigen su vida cotidiana.

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Un presente lleno de proyectos

Esa filosofía de no mirar atrás queda demostrada en la intensa actividad que mantiene hoy en día. El artista continúa con su multitudinaria gira Raphaelísimo, que recorre recintos emblemáticos de toda España y América Latina como el Teatro Romano de Mérida, la Maestranza de Sevilla o el Movistar Arena de Madrid.

En estos directos combina sus grandes himnos de siempre con las composiciones de su disco Ayer... Aún, un cuidado trabajo de homenaje a la chanson francesa.

Lejos de tomarse un descanso, la agenda del artista está repleta de nuevos hitos. El próximo 9 de octubre, Netflix estrenará Aquel, la esperada serie de ficción inspirada en su vida y trayectoria artística.

El proyecto, con los actores Javier Morgade y Carlos Santos en el papel del cantante, consta de 8 episodios y es una producción de DLO Producciones y Caracol Televisión.

A su vez, el linarense ha confirmado que ya trabaja en el estudio preparando su próximo álbum de estudio, un nuevo tributo a la música mexicana que grabará a finales de este año.

Sumado a los constantes reconocimientos por su legado y su incalculable aportación a la cultura hispana, Raphael demuestra que la verdadera juventud no reside en los años, sino en la pasión inagotable por seguir subiéndose a las tablas a darlo todo.