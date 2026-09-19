Telma Ortiz, 'fan' de Shakira: la discreta noche de fiesta de la hermana de la reina Letizia en la zona VIP del Macondo Park

Hace apenas unas horas, Madrid ha comenzado a vibrar al ritmo de Shakira (49 años), y numerosos rostros conocidos no han querido perderse el arranque de su impresionante despliegue en la capital.

La cantante colombiana ha fijado su residencia en el Macondo Park para ofrecer un total de 12 conciertos, y entre el público de su primera gran noche destacó una presencia tan ilustre como discreta: la de Telma Ortiz (52).

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, la hermana de la reina Letizia (54) no ocupó un asiento en las gradas convencionales, sino que siguió el espectáculo desde la cotizada zona VIP del recinto.

Telma Ortiz. GTRES

En este espacio exclusivo coincidió con otras figuras del panorama social y cultural como el actor y director Paco León (51) o el empresario Rosauro Varo (47).

Ataviada con un estilismo informal, a Telma se la vio disfrutar del recital. Es admiradora de la artista y no ha querido perderse su esperado espectáculo en la capital, tras ocho años sin pisar un escenario en España.

Lejos de la actitud rígida que suele mantener en sus apariciones públicas, la cuñada del rey Felipe VI (58) pasó las dos horas que duró el show bailando, entonando cada éxito a todo pulmón y contagiándose de la energía de la estrella de Barranquilla. Como una fan más.

Gracias a su posición privilegiada pudo hacerlo. Ubicada en un espacio privado con excelentes vistas al escenario que preservaba el área de las miradas indiscretas, con acceso a servicio de bebidas y platos gourmet, pasó casi inadvertida entre el resto de asistentes.

Volcada en la cooperación internacional

Esta distendida salida nocturna supone la reaparición de Telma Ortiz poco más de un mes después de su última intervención pública de calado.

A mediados de agosto, la hermana de la soberana acudió a la Gala Starlite 2026, una cita benéfica donde respaldó el Fondo de Recuperación y Reconstrucción de Venezuela, el mecanismo financiero impulsado en junio de 2026 por el CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) tras la emergencia provocada por los terremotos en la región.

Telma, que ejerce como Asesora Senior de la gerencia de Movilización de Recursos y Alianzas Globales de CAF, asistió al evento acompañada por Alfonso, hijo de Mireya Cisneros (presidenta de la organización Venezuela Sin Límites).

Telma Ortiz, en el escenario de la Gala Starlite. Cedida a EL ESPAÑOL

En aquella velada, en la que la música también fue el eje conductor de la cita, pronunció un emotivo discurso centrado en la labor humanitaria más allá del impacto inicial de las catástrofes.

"Amor y paz y estar envueltos en este halo de alegría es lo que a todos y todas nos gustaría en la vida, estar siempre así en todas partes del mundo. Pero, desgraciadamente, sabemos que esto no es así y nos rodean guerras, crisis humanitarias, genocidios, catástrofes naturales o creadas por la mano del hombre", reflexionó ante los asistentes.

En su intervención, subrayó la importancia de la reconstrucción a largo plazo: "Cuando la atención mediática se desvanece, cuando los rescatistas, los equipos de emergencia, las agencias humanitarias nos vamos, queda un trabajo hecho, un trabajo duro, un trabajo necesario, pero es solamente un parche. Ahora es cuando empieza una etapa diferente", decía.

"Venezuela tiene por delante un enorme desafío, pero también una enorme oportunidad. Hoy podemos transformar la solidaridad en acción, la acción en reconstrucción y la reconstrucción en esperanza", subrayaba, con una dicción y entonación al hablar tan idéntica a las de su hermana que parecía, por instantes, un clon de la Reina.

Nueva etapa sentimental y mudanza a Tetuán

Su presencia en el concierto de Shakira llega también semanas después de que su vida privada volviera a acaparar los titulares de la prensa del corazón.

Según reveló EL ESPAÑOL a finales de junio, su expareja, el abogado irlandés Robert Gavin Bonnar, abandonó definitivamente el chalé de La Moraleja donde ambos convivieron.

A tenor de lo publicado, tras la separación de la pareja, Gavin continuó residiendo en dicho inmueble hasta el pasado mes de junio, acumulando presuntamente una deuda que rondaba los 60.000 euros por más de un año de impago del alquiler.

Telma Ortiz y Gavin Bonnar, en Niza (Francia), en 2019. GTRES GTRES

Por su parte, las informaciones detallaron que Telma Ortiz había dejado el domicilio familiar mucho antes, concretamente el 11 de agosto del año pasado.

En la actualidad, la hermana de la Reina ha reestructurado por completo su rutina: reside en el madrileño barrio de Tetuán y disfruta de una etapa de soltería en la que se apoya al máximo en su círculo más cercano.

A día de hoy combina sus compromisos profesionales en el ámbito de la cooperación con momentos de ocio y desconexión como el vivido, hace apenas unas horas, en el Macondo Park.