Pablo López (42): "De pequeño decía que era del 'cuatro' porque vivía en un 4º piso. Mi nuevo disco homenajea a ese niño"

Pablo López (42 años) atraviesa semanas frenéticas de promoción con el lanzamiento inminente de su nuevo trabajo de estudio, al que ha bautizado con un concepto cargado de nostalgia: El cuatro.

La elección del título no responde a ningún tipo de fetichismo numérico ni a ninguna cuenta matemática, sino a un código sentimental arraigado a sus memorias de infancia en Málaga, donde se moldeó su identidad.

Durante su última visita al plató de El Hormiguero, el músico malagueño desgranó ante Pablo Motos el origen biográfico de este proyecto (que es su quinto álbum de estudio, y el sexto contando Victoria, el disco que grabó con Raphael) y la vinculación emocional que mantiene con sus primeros años de vida.

¿Qué hay detrás de 'El cuatro'? @PabloLopezMusic nos cuenta el significado del nombre de su nuevo disco #PabloLópezEH https://t.co/evgFAbtno6 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 16, 2026

"Cada vez me siento más niño"

"De pequeño, cuando me preguntaban de dónde era, siempre respondía 'del cuatro', porque vivía en un cuarto piso y no sabía decir otra cosa". Ese recuerdo de su niñez se cruza ahora con la madurez de una carrera consolidada.

"Es mi quinto disco, pero se llama El cuatro como homenaje a los otros cuatro trabajos que ya he sacado. Cada vez me siento más niño", confesó en el espacio de Antena 3.

El lanzamiento llega tras seis años de actividad ininterrumpida y un proceso de creación metódico que el propio cantante describe de forma visceral.

López admite que el perfeccionismo suele dilatar sus producciones para evitar la pérdida de esencia en los temas: "He aprendido que no hay que enseñar las canciones hasta que sientas que están acabadas porque se contaminan; es como un embrión que se resfría".

"Ya no miro el número de descargas"

Alejado voluntariamente de los algoritmos, el malagueño reconoce haber perdido el interés por las estadísticas de las plataformas de reproducción en streaming. No le interesa, en absoluto, ser esclavo de las métricas digitales.

"Hace ya muchos años que no miro el número de descargas. El termómetro más fiable para mí será tocar en Cáceres al día siguiente de publicar el álbum: mirar al público a la cara y ver lo que siente", afirmó durante la entrevista.

A la par que recorre España en 2026 con su gira El niño del espacio, el compositor pone ya el foco en 2027, año en el que ejecutará una propuesta de directo cargada de simbolismo.

Pablo López El Español

López ofrecerá tres únicos conciertos para presentar El cuatro en Madrid, Valencia y Barcelona, eligiendo intencionadamente los mismos recintos íntimos donde tocó por primera vez en cada una de esas ciudades.

Tal y como ha anunciado, tocará el 21 de mayo en el Palau Sant Jordi, el 27 de mayo en el Roig Arena y el 31 de mayo en el Movistar Arena, en la capital.

Entre las anécdotas de su trayecto reciente, el artista recordó además el impacto del reciente apagón ferroviario mientras viajaba en el AVE Málaga-Madrid. Un incidente que los mantuvo detenidos a la altura de Córdoba durante casi un día entero junto a su hermano.

"Teníamos la sensación de que la cosa iba para largo y estuvimos 23 horas parados. Hicimos un poquito el vándalo, pero nos unimos todos los viajeros", recordó en su encuentro con Motos.