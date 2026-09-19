Maribel Verdú (55): "De pequeña jugaba al fútbol en Alcorcón. Era mi sueño, pero dedicarse a esto siendo chica era una quimera"

Décadas antes de acumular dos premios Goya, rozar la decena de nominaciones y trabajar a las órdenes de cineastas como Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón o Fernando Trueba, Maribel Verdú (55 años) proyectaba un futuro profesional muy alejado de los platós.

Durante su infancia y adolescencia, el fútbol ocupó un espacio central en su vida cotidiana, una pasión genuina que la llevó a vestir de corto a principios de los años 80, cuando el fútbol femenino era una auténtica rareza en España.

La propia actriz echó la vista atrás en su perfil de Instagram para compartir ese capítulo casi desconocido de sus orígenes, recordando que durante mucho tiempo su horizonte no pasaba por el cine, sino por el césped.

El sueño de San José de Valderas

A los 13 años, mientras el país despertaba a la modernidad, la joven Verdú alternaba sus primeros trabajos como modelo con las pachangas de barrio en el municipio madrileño de Alcorcón. Lejos de amedrentarse por la falta de referentes femeninos en el deporte rey, decidió dar el paso y federarse.

"Era mi sueño. Teníamos un equipo femenino en San José de Valderas. Pero, entonces, dedicarse a esto siendo chica era una quimera", rememoró la intérprete en en agosto de 2023 en sus redes sociales, donde recordó las barreras sociales y la falta de estructura que dinamitaron sus aspiraciones deportivas.

Aquella niña que se vestía de corto no pecaba precisamente de retraída. En la biografía sobre su vida escrita por la crítica cinematográfica Nuria Vidal, titulada Maribel Verdú, la propia actriz se retrataba como una persona resuelta, desenfadada y con las ideas claras desde muy temprana edad: "Tenía mucho morro y ninguna vergüenza".

Maribel Verdu Gtres

Una saga familiar de docentes

El fútbol no fue la única alternativa que barajó antes de que la interpretación se cruzara definitivamente en su camino. La docencia era el auténtico oficio hereditario en su casa. Con un entorno familiar repleto de profesores de humanidades, la vocación pedagógica parecía el destino natural de una niña dotada de una capacidad retentiva fuera de lo común.

"Mi abuelo era profesor de latín; mis tíos son profesores de literatura y de latín; por parte de mis abuelos maternos, son profesores de geografía e historia, también de literatura... Por eso, yo quería ser profesora. A mí me encantaba", explicaba la actriz en el texto biográfico.

Su prodigiosa retentiva le permitía memorizar temarios completos con extrema facilidad, un talento natural que aplicaba en unos singulares ensayos caseros antes de dar el salto a las agencias de modelos y, posteriormente, a la gran pantalla.

"Desde pequeña he tenido una memoria prodigiosa, y me aprendía las lecciones sin problemas, así que colocaba los cojines como si fueran niños y les explicaba las lecciones [...]. Yo pensaba: 'Seré profesora como mis tías, como todos'", ha recordado.

Aunque la falta de oportunidades terminó por frenar su carrera futbolística y el cine se cruzó a tiempo para arrebatarle una futura maestra de letras a las aulas, Maribel Verdú conserva intacto el espíritu de aquella chica de Alcorcón que no dudaba en plantar cara a las imposiciones de la época.