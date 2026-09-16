De Carmen Lomana a Belén Écija, los looks que han conquistado el 'front row' de la diseñadora Celia B

Madrid acaba de cerrar su segunda jornada dedicada a la moda española dentro de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. En esta ocasión, la pasarela fue testigo de uno de los momentos más relevantes en la trayectoria de Celia B: su primer desfile en el calendario madrileño.

La diseñadora asturiana presentó Indian Summer, su propuesta para la temporada Primavera/Verano 2027, inspirada en el imaginario de los indianos asturianos y en ese viaje de ida y vuelta entre las raíces locales y las influencias globales.

El color, los estampados vibrantes y las siluetas insignia de la firma han vuelto a ser los grandes protagonistas.

Sin embargo, el espectáculo no se quedó solo sobre la pasarela. El front row del desfile se convirtió en un auténtico desplegable de estilo donde las invitadas deslumbraron con los diseños más reconocibles de la marca, demostrando la versatilidad de sus prendas fuera del escenario.

Belén Écija, la hija de Belén Rueda acaparó miradas con un vestido asimétrico de manga larga, marcado por un estampado multicolor y rematado con plumas en los acabados, resumiendo la apuesta de la firma por las siluetas especiales.

Belén Écija. Celia B.

Carmen Lomana, apostó por la elegancia atemporal del modelo Corsica, uno de los vestidos icónicos de Celia B que la marca reinterpreta cada temporada a través de nuevos estampados sin perder su esencia.

Carmen Lomana. Celia B.

Aitana Soriano, aportó la cuota más ecléctica con unos pantalones de cuero en bloque de color, reflejando el carácter atrevido que define a la marca.

Aitana Soriano. Celia B.

Alex Sino, optó por la delicadeza con una camisa con ribetes florales en tonos rosas, sumando un guiño romántico pero fiel al universo colorista de la diseñadora.

Alex Sino. Celia B.

Alba Reche, sorprendió con el Amor Dress, un diseño corto en color blanco elaborado a partir de múltiples capas de tul que creaban una silueta etérea y femenina.

Alba Reche. Celia B.

Marina Reche, puso la nota festiva con un mini vestido de lentejuelas rematado con bajo de flecos, una propuesta llena de movimiento y brillo.

Marina Reche. Celia B.

Con una primera fila donde convivieron texturas, volúmenes y tonos vibrantes, las asistentes confirmaron que el universo de Celia B trasciende la pasarela. Su propuesta demuestra, una vez más, que la moda es una celebración abierta a la personalidad y a la libertad de expresión a través del vestuario.