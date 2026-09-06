Julia Otero celebra que ha cruzado el "Rubicón" tras 5 años de tratamiento contra el cáncer: "No perdáis la cabeza. Llegará"

Julia Otero (67 años) tiene un motivo muy especial para celebrar. La periodista ha alcanzado este sábado una fecha que marca un antes y un después en su lucha contra el cáncer: se cumplen cinco años desde que comenzó su tratamiento oncológico.

Un aniversario muy esperado que ha querido compartir con sus seguidores y que ha celebrado rodeada de su familia y amigos.

"Ayer celebré con mi familia y amigos que he cruzado el Rubicón", ha escrito la comunicadora en sus redes sociales.

Una frase con la que refleja la enorme importancia que tiene para ella haber llegado a este momento después de haber dejado atrás el tratamiento contra la enfermedad.

La celebración tuvo además un detalle especialmente simbólico. Uno de sus amigos apareció con un globo con forma de número 5, haciendo referencia precisamente a los cinco años transcurridos desde que finalizó su tratamiento.

"Los años que han transcurrido desde el fin del tratamiento oncológico", ha explicado Julia, que ha compartido con emoción este pequeño pero significativo homenaje.

Cinco años después de aquel momento, la periodista ha querido mirar también hacia todas aquellas personas que actualmente atraviesan un proceso similar.

Consciente de que muchos de sus seguidores viven pendientes de sus revisiones y cuentan los meses hasta alcanzar una fecha tan esperada, Otero ha tenido unas palabras especialmente emotivas para ellos.

"Sé que muchos de los que me leéis estáis también en esa cuenta atrás. O tenéis cerca a quién va tachando meses del calendario", ha asegurado.

Una reflexión con la que demuestra que, pese a haber alcanzado ahora este importante aniversario, no olvida a quienes todavía continúan luchando contra el cáncer.

Precisamente por ello, Julia ha compartido su deseo de que todos ellos puedan recibir algún día las palabras más esperadas en una revisión médica.

Julia Otero: Instagram

"Os deseo de todo corazón que tengáis pronto en vuestro TAC tres palabras mágicas: Libre De Enfermedad", ha escrito.

La periodista ha cerrado su mensaje con una llamada a mantener la esperanza, especialmente dirigida a quienes todavía están inmersos en el proceso: "¡No perdáis la esperanza! Llegará ese día!".

Así, cinco años después de finalizar su tratamiento oncológico, Julia Otero celebra haber alcanzado un aniversario cargado de significado.

Una fecha que ha querido compartir con los suyos y convertir también en un mensaje de esperanza para todas aquellas personas que todavía esperan poder cruzar su propio Rubicón.