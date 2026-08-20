Guerra entre la viuda de Juan Tamariz y los cuatro hijos del mago: ella los acusa de "llevarlo a una residencia a mis espaldas"

El pasado martes, 18 de agosto, a los 83 años, perdía la vida el magnífico Juan Tamariz. Padecía párkinson y se hizo público que, en los últimos meses de su vida, vivía en una residencia. Según se ha apuntado, el ilusionista se fue rodeado de sus cuatro hijos.

Descendencia, conviene recordar, que tuvo Juan fruto de dos historias de amor distintas. Se casó en primer lugar con la enfermera Purificación Nirêlis. Con ella tuvo a sus hijas mayores: Mónica y Ana Tamariz. Pero aquel amor terminó.

Con el tiempo, el genio de la magia rehízo su vida con otra mujer, de identidad desconocida. De aquel matrimonio nacieron los dos hijos pequeños de Juan, Alicia y Juan Diego.

Juan Tamariz, junto a Consuelo Lorgia. Redes Sociales

No obstante, aquella unión también se quebró y en el último tramo de su vida Juan Tamariz probó de nuevo suerte en el amor, de la mano de una mujer, maga de profesión, llamada Consuelo Lorgia, con la que llegó a sellar su vida. Hoy, pues, es su viuda.

Tras el deceso de Juan Tamariz, en los últimos días sólo su hija Ana -y el hijo de ésta, Daniel- ha cobrado protagonismo en los medios de comunicación, atendiendo a la prensa y recibiendo las condolencias.

Ha llamado la atención de propios y extraños que Ana, en sus manifestaciones públicas, no haya hecho mención alguna a la viuda de su padre: sólo ha reseñado la unión de sus cuatro hijos.

Pero, ¿por qué nadie habla de Consuelo? ¿Por qué no hay imágenes -públicas- de ella en el velatorio? Porque Consuelo estuvo, sí, en el velorio, pero apartada de los hijos de Juan. Dos bandos en el último adiós al genio.

En ningún momento hubo interacción entre Consuelo y los vástagos del mago. Este jueves, 20 de agosto, Lorgia ha estallado en el programa Y ahora Sonsoles, revelando una guerra familiar soterrada entre ella y los cuatro vástagos del prestidigitador.

Una disputa hasta el momento vivida únicamente intramuros de la familia, de puertas para adentro, hasta ahora: Consuelo, colombiana de nacimiento, ha alzado la voz, e inevitablemente se ha hecho añicos toda armonía.

Durante una charla telefónica de 40 minutos con el periodista Carlos García López, Lorgia se desahoga y confirma el insalvable cisma: "Los hijos se lo llevaron a la residencia a mis espaldas. Era el 29 de enero y no me dijeron dónde estaba".

Juan y Consuelo. Redes Sociales

"Se lo llevaron sin mi autorización, sin avisarme, sin decirme nada. Yo lloré dos días seguidos. Le dejé a Juan muchos wasaps, y le preguntaba 'dónde estás', 'dónde estás'. Lloré mucho. Llamé a un mago amigo, al hermano de Juan...", sigue contando Consuelo.

"Y su hermano me dijo 'me dicen que no puedo hablar contigo'", agrega, dolida y al borde de las lágrimas, Consuelo. "Yo necesito saber dónde está Juan. Le habían prohibido a todo el mundo decirme dónde estaba, por lo que le había hecho yo. ¿Qué le hizo yo?".

Consuelo y Juan vivían juntos, en matrimonio, hasta que ese 29 de enero, cuenta Consuelo en Antena 3, Juan desapareció: sus hijos se lo llevaron a una residencia sin decirle nada.

A través de varios mensajes, Consuelo consigue saber que está en un centro de mayores. "El día primero de febrero le insistí al teléfono. Le mentí y logré saber dónde estaba. En la residencia estaba escrito que sólo podían visitarlo sus cuatro hijos".

"Y yo pude demostrar en la residencia, enseñando fotografías de mi boda, que era su mujer desde hacía 17 años", sigue hablando Lorgia.

Ahondando en la nefasta relación familiar, asegura Consuelo que la avisaron tarde de la muerte de Juan, a las horas de haberse producido el deceso.

Cuenta Paloma García Pelayo, en otro orden de cosas, que la relación entre los hijos y Consuelo no siempre fue mala.

De hecho, Ana Tamariz estuvo presente en el último enlace de su padre, y ejerció un papel importante en ese casorio. Luego, llegaron las complicaciones. "También me dicen que la relación entre Juan y Consuelo era complicada", agrega Lorena Vázquez.

Esta periodista, además, desliza que no es verdad que en la clínica sólo pudieran visitarlo los hijos: "Hubo amigos que sí pudieron visitarlo sin problema".

Los hijos de Juan, defiende Lorena Vázquez, están disgustados con el hecho de que Consuelo Lorgia "haya dado esa versión. Dicen que dista mucho de la realidad".

¿Por qué se rompió la relación entre Consuelo Lorgia y los hijos de Juan Tamariz?, es la pregunta clave en esta historia. "La herencia ha tenido mucho que ver", se ha señalado en el espacio vespertino de Atresmedia.