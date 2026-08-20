Curro Romero, ingresado a sus 92 años en un hospital de Sevilla por una neumonía

El mundo del toro vuelve a contener la respiración por la salud de una de sus figuras más emblemáticas. El diestro Curro Romero (92 años) se encuentra ingresado en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla a causa de una neumonía.

El mítico 'Faraón de Camas' atraviesa así un nuevo episodio delicado sobre su estado físico que vuelve a encender las alarmas entre sus allegados y aficionados.

Y es que no es la primera vez que la leyenda de la tauromaquia tiene que ser atendida por esta misma dolencia en el centro hispalense.

Curro Romero y Carmen Tello. GTRES

El pasado mes de abril, el maestro permaneció hospitalizado durante varios días tras sufrir un cuadro neumónico del que, pese a la lógica preocupación inicial derivada de su avanzada edad, logró recuperarse con notable rapidez.

Su mujer, Carmen Tello, reflejó entonces la angustia vivida en aquel momento con una expresiva declaración: "Hemos estado en un ay". Quedaba claro con sus palabras que sus días de ingreso fueron tan preocupantes como decisivos.

Tello ha explicado que los frecuentes episodios de neumonía e infecciones respiratorias se deben, en gran medida, al párkinson que padece Romero. Al beber agua o ingerir alimentos, a veces se atraganta, lo que provoca que los líquidos o la comida se le vayan al pulmón y le terminen derivando en neumonía e infecciones pulmonares.

Este nuevo bache de salud se suma a una racha especialmente compleja para el torero sevillano, cuya fortaleza física se ha visto resentida a lo largo de los últimos meses.

Curro Romero y Carmen Tello en un posado reciente. Gtres Gtres

Los problemas de salud del torero

En mayo de 2024, poco después de que Curro Romero recibiera el alta tras superar un delicado ingreso hospitalario previo por problemas respiratorios y neumonía en el mismo centro sanitario donde se encuentra en estos momentos, su compañera confesó haberse "asustado de verdad".

"Llegó bastante malito al hospital (...) No quise ni esperar a una ambulancia, estaba agobiada y preferí llevarlo directamente", dijo entonces.

A estas dolencias se sumó, hace aproximadamente un año, otro episodio de complicaciones pulmonares derivadas de una neumonía vinculada al coronavirus.

A lo largo del pasado año 2025, Romero tuvo que hacer frente a diversos contratiempos médicos. Sin ir más lejos, durante la celebración de la Feria de Abril, el diestro requirió atención hospitalaria en dos ocasiones consecutivas: la primera por una infección de orina y la segunda por un problema de índole respiratoria.

A pesar de este frágil cuadro médico y del lógico desgaste propio de la edad, la pasión de Curro Romero por la tauromaquia se ha mantenido intacta. Siempre que su estado físico y los médicos se lo han permitido, el veterano matador de toros ha continuado dejándose ver en los acontecimientos más relevantes del panorama taurino, acudiendo fiel a su cita para arropar la fiesta y recibir el cariño de la afición.