Daniella, la hija de Paula Echevarría y David Bustamante, cumple 18 años: de una infancia protegida a posar en 'photocalls'

Daniella Bustamante, la hija de Paula Echevarría (48) y David Bustamante (44), festeja este lunes, 17 de agosto, su mayoría de edad. La joven cumple 18 años y lo hace en unos de los momentos más importantes y vitales de su vida: la etapa en la que se forjará su futuro.

"Tengo muchas ganas. Lo voy a celebrar en mi pueblito, con mis amigas", dijo hace unos días sobre su aniversario. Hoy, Daniella alcanza los 18 con absoluta naturalidad y siendo consciente de que es hija de dos importantes apellidos de la crónica social de este país.

Durante casi 18 años, sus padres han intentado que eso no condicionara del todo su vida.

Ahora, la joven acaba de cerrar su etapa escolar, empieza a pensar en su futuro y cada vez se deja ver más por decisión propia. Hasta ahora, buena parte de lo que se sabía de ella llegaba a través de Paula Echevarría y David Bustamante. A partir de este día 17, Daniella dirigirá su trayectoria.

Paula Echevarría junto a su hija, Daniella, en un acto público reciente. Gtres

Y será la responsable de sus pasos; aciertos y errores. La ruptura de sus padres llegó cuando tenía ocho años. Paula y David pusieron fin a su relación en 2017 y en marzo de 2018 anunciaron un divorcio de mutuo acuerdo que sería firme meses después.

Ambos insistieron entonces en que el bienestar de su hija era una prioridad. Así ha sido siempre y así se materializó este pasado mes de mayo, cuando ambos padres posaron juntos durante la graduación de Bachillerato de la joven.

Paula Echevarría ha contado después que aquella etapa de exposición mediática no fue sencilla y que durante años sintió que su vida privada se convertía en noticia sin demasiado margen para controlarlo. Con Daniella intentaron hacer algo diferente.

Daniella, junto a sus padres, el día de su graduación. Gtres

Bustamante ha explicado que ser hija de dos personas conocidas "no es fácil", y que uno de sus objetivos como padre ha sido que desarrolle criterio propio y no viva pendiente de lo que hagan los demás. También ha hablado de la necesidad de permitirle equivocarse y aprender por sí misma.

Unas declaraciones que ayudan a entender por qué su imagen se protegió durante tanto tiempo. Con su madre ha terminado construyendo una relación que ambas ya cuentan con bastante naturalidad.

Este verano, en sus primeras declaraciones ante las cámaras, Daniella definió a Paula como su "pilar" y explicó que es la persona a la que le cuenta prácticamente todo. Semanas después volvió a expresarlo en redes, cuando la felicitó por su cumpleaños llamándola "mi persona favorita" y "mi mejor amiga".

Echevarría también ha reconocido que empezó a sentir cierto vértigo al verla acudir a eventos y exponerse más. Su futuro inmediato ya tiene una dirección. Después de terminar Bachillerato y superar la PAU, Daniella ha contado que estudiará Marketing y Relaciones Públicas.

Tal y como ha relatado, la joven ha conseguido plaza en la universidad que quería. La elección tampoco apareció de repente: meses antes, Bustamante ya había explicado que a su hija le interesaban especialmente la moda y el marketing.

Así que, por ahora, sus planes se alejan de las dos profesiones que hicieron conocidos a sus padres. Paula ha contado que su hija no quiere dedicarse a la interpretación y David ha bromeado con que, aunque le gusta la música, la voz no parece haberla heredado de él.

Fichaje por una agencia

Lo que sí ha cambiado en los últimos meses es su relación con el escaparate. Daniella Echevarría ha empezado a hablar ante los medios, ha hecho públicos sus perfiles sociales y, según adelantó EL ESPAÑOL hace unas semanas, ha fichado por TWIC, una agencia de representación e influencer marketing.

También ha comenzado a acudir a eventos asociados a su generación, como La Velada del Año VI. Después compartió imágenes de la noche y llegó a dirigirse al creador vasco con un "cuando quieras me llamas a mí", dejando abierta la posibilidad de participar algún día.

Y aunque no ha anunciado que quiera ser influencer, su presencia pública ya no depende de aparecer junto a sus padres.

Cumplir 18 no convierte automáticamente a Daniella Bustamante en un personaje público, pero sí modifica las reglas con las que ha vivido hasta ahora. Durante su infancia fueron Paula y David quienes decidieron qué fotografías enseñar, qué contar y qué mantener fuera del foco.

Ella llega a esta edad con el colegio terminado, una carrera elegida, primeras entrevistas, redes abiertas y una agencia de representación. Eso sí, Bustamante pidió hace unas semanas que, cuando llegara este momento, la dejaran "vivir un poco".

A partir de ahora habrá algo que ni él ni Paula podrán decidir por ella, cuánto de Daniella quiere mostrar y qué lugar desea ocupar frente a una atención que la acompaña desde que nació.

"Mi leona"

Este lunes, día 17, Paula Echevarría ha querido felicitar a su hija a través de su red social: "Mi niña, mi leona, mi compañera de vida… Hoy cumples 18 años y no sé en qué momento pasó este tiempo. Qué suerte la mía haber podido crecer contigo mientras tú crecías conmigo".

Y añade: "Ahora empieza una etapa nueva, pero hay algo que no cambiará nunca: siempre voy a estar a tu lado. ¡Felices 18, mi amor! Te quiero más de lo que cabe en cualquier texto".

Bustamante, por su parte, también le ha dedicado a su hija un post: "¡Felicidades a mi miniyo! ¡Te amo con el alma! Hoy es un día muy emocionante para mí… Te haces mayor, pero siempre serás mi princesa, mi pequeña. ¡Feliz vida, hija mía!".