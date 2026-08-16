Alejandro, el hijo de Ivonne Reyes y Pepe Navarro, vende tacos en el centro de Madrid: su nuevo trabajo en la hostelería

Alejandro Reyes (26 años), el hijo de Ivonne Reyes (58), persiste y no ceja en su empeño de hacerse un hueco como actor en la dura y competitiva industria del cine. Y, en ese ciego afán, no para de trabajar, de formarse, de presentarse a castings. Desea aprender, mejorar.

De ahí que se pase las horas libres viendo cine. Cuentan quienes entienden que Álex tiene potencial y tendrá, pues, un prometedor futuro en la interpretación. Él mismo ha admitido a EL ESPAÑOL que no está siendo un camino fácil, pero tampoco tiene prisa.

Paso a paso: esta es una carrera de fondo que, él bien lo sabe, no se consigue en dos días. Por eso, en período menos boyantes en cuanto a ofertas, Alejandro no duda en trabajar de lo que sea. Como uno más; nada de irse a lo fácil y dejarse encandilar por la televisión.

Alejandro Reyes, en una imagen de Instagram. Redes Sociales

Hace un tiempo se dedicó a recoger aceituna, el año pasado hizo sus pinitos como camarero y ahora, tal y como ha podido comprobar EL ESPAÑOL, trabaja en la restauración, en el centro de Madrid.

En concreto, el también hijo legal de Pepe Navarro (74) vende tacos en una taquería llamada Bien Perro. Allí, Alejandro está detrás del mostrador, sirviendo la comida y cobrando. El actor está feliz y encantado con este trabajo. Su madre, Ivonne, lo apoya al máximo.

De hecho, es muy frecuente verla en el local. Sea como fuere, el de Álex es el retrato de un joven que ha decidido ganarse la vida con dignidad mientras persigue sus sueños. No se esconde, tampoco se victimiza, y entiende que el éxito se construye desde abajo.

"Ya podrían aprender muchos de él", asegura una persona que lo conoce bien. Según conoce este medio, Alejandro es socio de este negocio junto a otros amigos.

Este oficio casa bien con los sueños y metas de Alejandro. El joven ha participado en cortometrajes, ha hecho figuración en películas, ha dirigido el podcast de su madre La Mirada de Ivonne, y ha sido candidato al Goya a Mejor Actor de Reparto por su papel en Balas y Katanas.

Alejandro cobrando a un cliente en la taquería. Redes Sociales

Alejandro sigue siendo un actor con formación en la New York Film Academy, donde se especializó en técnicas como Lee Strasberg, Meisner y Stella Adler. Pero como él mismo ha reconocido en varias entrevistas, el camino hacia el estrellato no es recto ni glamouroso.

"He trabajado recogiendo aceitunas, he sido camarero, he tocado muchas puertas. Esta profesión es una maratón, no un sprint", confesó a EL ESPAÑOL en una entrevista en julio de 2024.

"Mi madre ha cumplido los dos roles: madre y padre. Nunca he echado en falta una figura paterna", declaró a este medio. En su entrevista , Álex también reflexionó sobre el peso de su apellido: "He llegado a pensar que el apellido de mis padres me ha condicionado como actor".

Y apostilló: "A veces ayuda, pero otras te encasilla. Yo quiero que me valoren por mi trabajo, no por mi historia familiar". Huelga decir, porque es algo que se debe subrayar, que Alejandro arrastrar por la polémica judicial que han protagonizado sus padres durante años.

Polémica paternidad

Es Álex un joven al que no le falta cariño, arropo y buenos consejos. Tiene una red potente de afecto a su alrededor. Puede presumir de ser una persona bien querida, a pesar de los pesares.

Él, Alejandro, pasa olímpicamente de lo que se diga o se especule sobre su manida paternidad. Igual le da que se asegure que hay por ahí una presunta familia biológica que podría probar que no es hijo de Pepe Navarro.

El joven actor, en un photocall. Gtres

Falacias intencionadas que no le hacen el menor daño. Álex cree a su madre y, sobre todo, se apoya en una sentencia firme.

Es hijo legal y biológico del conductor de Esta noche cruzamos el Mississippi. Así lo dictó un juez y ante una cosa probada nada hay que hacer. Alejandro vive su vida y no quiere ni oír hablar de la prensa ni de entrevistas. Nunca se ha sentido cómodo abordando su parcela más íntima.

Lo ha hecho y tiene claro que ése no es el camino que él desea trabajar. Se ríe de todo y le resta importancia a cada cosa que le llega. Poca, porque procura ni leer ni informarse.

El resurgir de Ivonne

El mes de marzo de 2025 fue un punto de inflexión para Ivonne Reyes. En concreto, el día 12 de ese mes la presentadora, poco dada a revelar excesivas intimidades de su parcela más privada, reveló en una revista que estaba en la ruina.

"Estoy arruinada, empiezo de cero. (…) Perdí más de 10 millones de euros. Llegué a tener tres casas, pero las he perdido. (...) Me he acogido a la ley de la segunda oportunidad", fueron algunos de sus titulares, entonces, más potentes. Y duros: no fue nada fácil para ella dar ese paso.

Reyes narró que aquella situación la llevó a caer en una gran depresión, de la que le costó salir. Fueron días aquellos de mucha intensidad informativa y pasaron una severa factura emocional para ella. Acudió a televisión para explicar su asfixiante situación.

EL ESPAÑOL pudo conocer entonces que el trance por el que transitó la conductora de El gran juego de la oca preocupó a su entorno más próximo. Ivonne vivía y vive en régimen de alquiler por la zona de Arturo Soria, en Madrid.

Aquella etapa quedó atrás e Ivonne, como siempre que se le presenta un contratiempo, sorteó el escollo; cayó, sí, pero se levantó. Participó en Supervivientes y hoy su vida, poco a poco, está recolocándose. La vida siempre da otra oportunidad.