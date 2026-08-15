Lucas, de Andy y Lucas, se opera de nuevo la nariz con dos cirujanos en Turquía: "Será una recuperación larga, de meses"

Lucas González (43 años) ha tomado la drástica decisión de volver a pasar por el quirófano para someterse a una reconstrucción nasal.

Tras varios meses de incertidumbre y especulaciones alrededor de su estado físico, el exintegrante del célebre dúo andaluz Andy y Lucas se pondrá en manos de un equipo de especialistas de primer nivel con el firme objetivo de corregir los daños sufridos en las estructuras de su rostro y, con ello, dar el carpetazo final a un complejo y doloroso proceso que lo ha acompañado en los últimos tiempos.

Con esta determinación, que tendrá lugar "de manera inminente", el cantante vuelve a situarse en el centro de la conversación pública debido a la evolución de su nariz tras sus anteriores intervenciones estéticas.

Lucas González, de Andy y Lucas, ha reaparecido con un pequeño apósito en la nariz. Instagram Instagram

El calvario de Lucas con su nariz

El propio artista ha reconocido abiertamente , y en varias ocasiones, que el resultado de una de sus operaciones previas no fue el esperado, en parte porque no siguió adecuadamente las indicaciones médicas durante el delicado proceso de postoperatorio.

Con el paso del tiempo, el colapso del puente nasal derivó en una condición descrita por expertos como "nariz en silla de montar", un problema funcional y estético al que intentó poner remedio el pasado mes de abril.

Sin embargo, la intervención tuvo que replantearse y posponerse, ya que los tejidos aún no habían cicatrizado del todo y la zona requería un mayor tiempo de maduración para garantizar el éxito de la cirugía.

Lucas González, de Andy y Lucas, en el funeral de su padre, el pasado mes de marzo. GTRES GTRES

Intervención en Turquía

Aunque en un principio el músico tenía previsto intervenirse en Barcelona, el programa Y ahora Sonsoles ha adelantado que finalmente el procedimiento se llevará a cabo en Turquía.

En una conversación con el reportero del espacio, Carlos García, el propio Lucas ha explicado que se operará próximamente: es cuestión de poco tiempo. En esta ocasión, contará con el trabajo conjunto de "dos doctores que son verdaderas eminencias" en este campo.

El cambio de país no implica una falta de confianza en la sanidad española, sino que responde a una colaboración médica directa: su cirujano catalán viajará a tierras turcas para operar codo con codo junto a un reputado especialista local.

Ante la proximidad en fechas de la cirugía, el artista centra todos sus esfuerzos en prepararse física y mentalmente para lo que está por venir.

Consciente de que "será una recuperación larga" y "de meses", Lucas está enfocado en guardar reposo, mantener una alimentación saludable y cuidar rigurosamente su estado físico antes y después de entrar al quirófano.

Andy y Lucas GTRES

Sus planes de reencuentro con Andy

Más allá de sus retos médicos, el cantante se ha pronunciado sobre la posibilidad de reencontrarse sobre los escenarios con Andy.

Lucas ha reconocido que le encantaría recuperar esa etapa histórica, motivado por el cariño a su público y hacia quien fue su compañero durante décadas. Sin embargo, aclara que este esperado regreso no se produciría de forma inmediata.

Mientras tanto, continúa enfocado en desarrollar su carrera en solitario y en la creación de nuevas composiciones.

A estos planes se suma la producción de una docuserie propia, un proyecto personal en el que pretende repasar su trayectoria profesional y personal contando su historia en primera persona, después de sentir que en numerosas ocasiones se ha cuestionado su versión de los hechos.

El origen de su vía crucis en el quirófano

El calvario quirúrgico del artista se remonta a su primera rinoplastia, una intervención inicialmente sencilla que desencadenó una espiral de complicaciones. Durante su recordada visita al programa El Hormiguero, el 14 de enero de 2025, el cantante se sinceró ante el público sobre la imprudencia que cometió en su primer postoperatorio.

"Ha sido difícil de gestionar. Cuando salió la noticia, una semana antes hubo una DANA en Valencia. A la semana siguiente vi que se hablaba de mi nariz que de la propia DANA... Se han escrito cosas en las redes sociales que son maquiavélicas", empezaba diciendo, sin poder evitar romper en llanto.

En su charla con Pablo Motos confesó que la falta de cuidados, las prisas y el incumplimiento de los tiempos de reposo prescritos provocaron que la zona no cicatrizara correctamente.

"Yo me hice una cosa estética en la nariz que ha sido culpa mía porque yo no hacía caso a los médicos. Me quitaba las gasas fuera de su momento. No me puse las pomadas y las cremas que en su momento me tenía que poner", admitía.

"Uno es libre para hacer lo que quiera. Pero lo que más me duele es que yo vaya a un restaurante y que alguien te diga un disparate delante de sus hijos", lamentaba entonces.

Aquellas declaraciones pusieron sobre el tapete la dura realidad de un periplo médico del que ahora, con la ayuda de dos especialistas en cirugía plástica, espera salir definitivamente airoso.