Lola Índigo se declara a IlloJuan en pleno concierto: “Es el campeón de mi vida”

Lola Índigo, durante su concierto en Marenostrum Fuengirola, el pasado 14 de agosto. Cedida

El escenario de Marenostrum Fuengirola ha sido testigo de una de las noches más emotivas y virales de la temporada. Lola Índigo (34 años) ofreció un recital vibrante e intenso de dos horas de duración donde el ritmo, las complejas coreografías y la complicidad con sus seguidores no dieron tregua.

Sin embargo, más allá del despliegue musical, el momento cumbre de la velada llegó cuando la artista decidió abrir su corazón de par en par ante miles de asistentes. Desde el inicio de la cita, la cantante granadina avisó de que la de esa noche no era una actuación cualquiera.

Ante la mirada atenta del público, confesó entre risas que se sentía "nerviosa" por un motivo muy especial: entre la multitud se encontraban sus suegros presenciando el espectáculo.

"Ha pasado unos meses durísimos"

El pico de emoción aconteció cuando la intérprete decidió pausar el show para dedicarle unas palabras a su pareja, el popular creador de contenido malagueño IlloJuan.

"Ya que estamos, voy a aprovechar y voy a pedir un fuerte aplauso para el campeón de mi vida. Para mi amor, que ha pasado unos meses durísimos, que se ha esforzado pero, sobre todo, que le ha metido un amor y un cariño a todo el proceso. Y por eso ya ha ganado. Un aplauso fuerte para Juan. ¡Y para mis suegros!”, espetó, emocionada.

Imagen del concierto de Lola índigo en el Marenostrum Fuengirola, el pasado viernes 14 de agosto. Cedida.

Esta romántica declaración llega después de que IlloJuan se enfrentara a TheGrefg en La Velada del Año, el multitudinario evento de boxeo donde acabó derrotado por el streamer. ç

Cabe recordar que en aquella cita, que se ha convertido en un hito personal y profesional para el malagueño, Lola Índigo lo estuvo apoyando bajo el ring.

Quién es IlloJuan, el hombre que relacionan con Lola Índigo. Instagram Instagram

La historia de amor, sus carreras y próximos pasos

La relación entre Miriam Doblas (Lola Índigo) y Juan Alberto García (IlloJuan) comenzó a forjarse de forma muy discreta a través de entornos comunes del ámbito digital y del entretenimiento, avivando los primeros rumores tras dejarse ver juntos en público y compartir momentos en redes.

Con el tiempo, ambos han naturalizado su vínculo, convirtiéndose en una de las parejas más queridas del panorama nacional.

Lola Índigo, en concierto. Cedida

Ambos cuentan con trayectorias de enorme éxito en sus respectivas disciplinas. Lola Índigo es una de las referentes del pop urbano actual.

Tras su paso por Operación Triunfo 2017, ha construido una sólida carrera musical cargada de hits como Ya no quiero ná, El Tonto o La Reina, caracterizados por potentes puestas en escena y un fuerte componente de danza.

Lola Índigo, en su concierto en el Marenostrum Fuengirola, el pasado 14 de agosto. Cedida.

Por su parte, IlloJuan es uno de los streamers y creadores de contenido en español más importantes e influyentes, reconocido por su contenido en Twitch y YouTube, donde cada vez gana más seguidores por su naturalidad, humor y gran cercanía con su comunidad.

En cuanto a los próximos proyectos de Lola Índigo, la artista continúa volcada en el directo con una extensa gira de festivales y conciertos por toda la geografía española, compaginando sus escenarios estivales con el desarrollo de nueva música que verá la luz en los próximos meses.