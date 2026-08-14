Julia Janeiro contraataca y desvela que ha llegado a estar en casa de Belén Esteban junto a su padre, Jesulín: "Sí, es verdad"

Belén Esteban (52 años) y Julia Janeiro (23) se han convertido en las últimas horas en las protagonistas de la crónica social. Un post de la colaboradora, a priori inocente, lo desató todo y ahora el alud de acusaciones está en su punto más álgido.

A estas alturas, los que siguen de cerca el corazón conocen la trama: Belén publicó una fotografía de su hija en su red social Instagram donde ensalzaba su figura y alababa, sobre todo, que hubiera querido labrarse un futuro lejos de los focos y del papel couché.

Subrayó Belén, henchida de orgullo, que su hija no se haya querido enrolar en el negociado de las revistas, ni ejercer de famosa o de nepo baby: hijos famosos de papá y mamá, sin oficio claro, que deciden vivir de su apellido y de una gloria que le viene dada.

Belén Esteban. Gtres

Su hija no: ella, al cumplir la mayoría de edad, mandó un comunicado y reivindicó ser anónima: y ahí se mantiene. Su madre, cómo no, está orgullosísima de esto. El problema ha venido cuando ese término, nepo baby, hay quien lo entiende como una pulla.

Una alusión velada que Belén estaría haciendo de Julia Janeiro, hermana paterna de su hija. El escándalo está servido. La prensa busca la reacción de la joven Julia, que hace un tiempo decidió dar un paso al frente y dedicarse a esto de la tele.

Directa, sin ambages y con gran desenvoltura, la hija de Jesulín y Campanario cogió el testigo y, dirigiéndose a Belén y mirando a cámara, dijo de ella que era un "meme televisivo" y "la sombra de Jesulín de Ubrique".

La Esteban, desde su retiro vacacional, no ha hablado públicamente, pero sí lo ha hecho a través de terceros. Sostienen periodistas como Leticia Requejo y Marisa Martín Blázquez, que han hablado con ella, que está "tranquila" y que en nada se encuentra afectada.

Julia Janeiro, en una fotografía. Gtres

Dicen que Belén sigue disfrutando de su tiempo de relax y desconexión, que no está sorprendida por estas manifestaciones de Julia. Eso sí, admitiría Esteban algo de sorpresa por que Juls se dé por aludida cuando ella, en su post, no nombra a nadie.

"Está muy orgullosa de ser el meme más usado de este país", dicen también estas periodistas en relación al dardo de Julia. Y cuando ya parecía que, una vez hablado las partes, las aguas volverían a su cauce, Julia contraataca.

La joven ha reaparecido este viernes, 14 agosto, ante la prensa. Con una gran sonrisa, deja claro que no se arrepiente de nada; que no quita una coma a todo lo dicho: "Me mantengo en lo que he dicho, ni tengo que añadir ni tengo que restar nada".

Dice no haber visto la reacción de Belén. Acto seguido, un reportero le interpela la pregunta que podría dar un nuevo giro a esta trama: "Han comentado una visita tuya a casa de Belén, hace unos años. ¿Eso es verdad o es mentira?".

Julia resuelve: "Sí, eso es verdad. Fui a llevar a su hija, porque habíamos quedado para verla mi padre y yo". ¿Tendrá algo que decir Belén Esteban de esa supuesta visita a su casa, acontecida hace unos años?