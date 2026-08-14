Gabriela Guillén, expareja de Bertín Osborne, revela que ha tenido un romance con Cristiano Ronaldo: "Le admiro"

Cristiano Ronaldo (41 años) y Georgina Rodríguez (32) se han convertido en los grandes protagonistas de la crónica social tras la celebración de su boda secreta en Portugal.

Sin embargo, en medio del despliegue mediático que sigue generando la figura del delantero luso, el foco de atención ha dado un giro inesperado tras salir a la luz el nombre de una antigua protagonista vinculada a su pasado sentimental: Gabriela Guillén.

Ahora, la modelo, que fue pareja de Bertín Osborne, con quien tiene un hijo en común, ha vuelto a acaparar titulares tras confirmarse su supuesta historia de amor con el exjugador del Real Madrid.

Gabriela Guillén. Europa Press

La información, adelantada inicialmente por Marisa Jara y ratificada posteriormente por la periodista Leticia Requejo, sitúa esta relación en torno al año 2015, una etapa previa al momento en que el deportista conoció a Georgina Rodríguez.

Ante el revuelo generado en los medios de comunicación, la propia Gabriela ha decidido no guardar silencio y abordar la cuestión con absoluta naturalidad.

La esteticista ha señalado que no tiene por qué mentir ni ocultar un capítulo que forma parte de su trayectoria personal. "Es algo que pasó en mi vida y es mi pasado, así que lo tengo para mí y con eso me queda, con eso me basta", ha declarado al respecto.

Subrayando que ambos se encontraban completamente solteros cuando se produjeron los hechos, Guillén no ha dudado en mostrar su alegría por el reciente matrimonio del futbolista con Georgina Rodríguez.

"Estoy muy contenta por él porque lo conozco y sé que se merece toda la felicidad. Y lo ha hecho tan íntimo que es lo que a él le llena. La fama es demasiado pesada", ha asegurado, empatizando con el deseo de privacidad que siempre ha guiado los pasos del astro de Madeira.

Lejos de dejar enfriar el tema, la controversia ha sumado un nuevo elemento, en esta ocasión gráfico, en las últimas horas.

En medio de todo el revuelo informativo, Gabriela sorprendía a sus seguidores publicando en sus redes sociales una fotografía antigua.

En ella, la de Venezuela aparece luciendo una gorra en la que se leen con total claridad las siglas y el número emblemático del deportista: "CR7".

La empresaria ha querido argumentar de forma clara el motivo que la ha llevado a hacer pública esta imagen del pasado.

Según ha explicado, la difusión del documento gráfico responde a un deseo de credibilidad: "Para que sepáis que estaba allí. O sea, que yo no tengo por qué mentir, no tengo por qué decir una historia tan fantástica como esta, no tengo ninguna necesidad de hacerlo", ha defendido.

Por el momento, ni el futbolista ni nadie de su entorno más cercano o de su equipo de representación se ha pronunciado al respecto para confirmar o desmentir las palabras de Guillén.