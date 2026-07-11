Patricia Cerezo y Kiko Gámez ya son marido y mujer: boda en Aravaca arropados por Paloma Cuevas y rostros de la televisión

La periodista Patricia Cerezo y Kiko Gámez han sellado ya su historia de amor. Tras más de cuatro años de relación, la colaboradora de En boca de todos ha cumplido su deseo de celebrar una boda que ella misma definía días antes como un evento "tan íntimo y bonito como emocionante", consolidando así su proyecto de vida en común.

El escenario elegido para el enlace ha sido la exclusiva finca La Gaivota, en la localidad madrileña de Aravaca, un enclave que ya ha albergado las celebraciones de otros rostros conocidos como Guillermo Bárcenas y Loreto Sesma o Marta, la hija de Matías Prats.

Allí, este viernes, 10 de julio, la pareja ha protagonizado una ceremonia civil cargada de significado, rodeados de familiares y amigos, y seguida de una gran celebración que se prolongó hasta la madrugada.

Kiko Gámez llego a la ceremonia conduciendo un Jaguar de los años 60. GTRES

Un Jaguar y un descapotable

La pareja, que estaba prometida desde el pasado mes de noviembre, se volcó por completo en la organización del evento.

Tal y como confesó Patricia, el objetivo era claro: reunir a sus seres queridos en un ambiente cercano. Una de las primeras sorpresas de la jornada ha tenido lugar con la llegada del novio, que ha accedido a la finca conduciendo un Jaguar E-Type de los años 60.

La llegada de Patricia no ha sido menos llamativa. La periodista ha llegado en un descapotable, acompañada de Natalia y Verónica, de 22 y 19 años, las hijas que tuvo con Ramón García.

Patricia Cerezo, con sus hijas. GTRES

El vestido, de Rosa Clará

Para garantizar que cada detalle saliera a pedir de boca, contaron con la ayuda fundamental de su amigo y wedding planner Carlos Marina, a quien la pareja calificó como su "mentor" en todo este proceso.

Uno de los momentos más esperados fue la revelación del estilismo de la novia, cuyo proceso ha estado marcado por una alianza muy especial: la de su íntima amiga Paloma Cuevas.

Fue precisamente la diseñadora quien aconsejó a Cerezo confiar en el atelier de Rosa Clará en Barcelona para la confección de su traje.

El diseño, una pieza de costura realizada en exclusiva, contó con la supervisión de la propia Paloma Cuevas, cuya amistad de más de 30 años con la novia fue clave en el resultado final.

"Su papel ha sido crucial. Ella me aconseja, me conoce bien y sabe lo que me favorece", ha confesado Patricia, emocionada por haber compartido con ella este proceso creativo que culminó en el vestido de sus sueños.

Patricia Cerezo y Kiko Gámez, en su boda. GTRES

Los invitados

Siguiendo las costumbres nupciales, Patricia no dejó pasar la oportunidad de cumplir con los clásicos: lució como "algo prestado" unos pendientes de su también amiga Cristina Yanes, incluyó un detalle azul bordado en su estilismo y lució su anillo de pedida como el elemento "antiguo".

Poco antes de las siete de la tarde comenzaron a llegar los primeros invitados al enlace, una cita que reunió a numerosos rostros conocidos del panorama social y televisivo.

La primera en hacer acto de presencia fue Lydia Bosch, acompañada de sus hijas, Andrea Molina, que espera su primer hijo, y Ana Martín.

Visiblemente emocionada por el enlace de su gran amiga, la actriz confesó: "Feliz no. No hay adjetivo que pueda nombrar lo que siento ahora. Patricia es una mujer maravillosa que se merece lo mejor y Kiko es lo mejor, así que felices. Todos estamos encantados y expectantes". Además, reveló que había podido hablar con la novia minutos antes de la ceremonia y que la encontró "algo nerviosa".

Lydia Bosch con sus dos hijas, Andrea Molina y Ana Martín. GTRES

Rostros conocidos

Con el paso de los minutos fueron desfilando el resto de invitados. Entre ellos, Nuria March, que apenas unos días antes había celebrado su cumpleaños junto a los novios; Nuria Roca y Juan del Val; Pedja Mijatovic con su mujer, Aneta, y sus hijas, Nadja y Lola; Kubrat de Bulgaria; Nuria González, acompañada de sus hijos Iván y Alma.

También han estado presentes Jaydy Michel y Rafa Márquez, recientemente nombrado seleccionador de México; Gema Ruiz y Juan Díaz Alonso; Marta Robles y Luis Martín de Bustamante; Sonia Ferrer y Sergio Fontecha; o Nacho Abad y Bárbara Royo.

Otros amigos de la pareja, como Marian Camino, Paloma Segrelles, la pareja formada por Sonia González y Juan Peña, encargado de amenizar musicalmente la celebración, tampoco se han perdido la ceremonia.

Sin embargo, la asistencia más destacada, -así como la más esquiva de cara a la prensa (no se ha dejado ver ante las cámaras)-, ha sido la de además de Paloma Cuevas, una de las grandes amigas de la novia.

Nuria Roca y Juan del Val. GTRES

Finca de 10.000 metros

Patricia y Kiko no ocultaron su emoción al comprobar cómo familiares y amigos se desplazaron hasta Madrid desde distintos puntos de España e incluso desde el extranjero para acompañarlos en un día tan señalado.

Todos se dieron cita en una exclusiva finca situada en Aravaca, con cerca de 10.000 metros cuadrados de jardines y espacios históricos.

Nacho Abad y Bárbara Royo. GTRES

El recinto, concebido originalmente como almacén de carbón y posteriormente transformado en vivienda, se ha convertido en los últimos años en uno de los escenarios más demandados para grandes celebraciones. Entre sus principales atractivos destacan sus jardines, diseñados por Ramón Ortiz Ferré, el paisajista responsable de la emblemática rosaleda del Parque del Oeste de Madrid.

Fue precisamente en esos jardines donde, al caer la tarde, tuvo lugar la ceremonia civil.

Jaydy Michel y Rafa Márquez. GTRES

Después, el mismo espacio acogió una celebración que se prolongó hasta la madrugada con un cóctel, cena y baile. Los novios se implicaron personalmente en la organización de cada detalle junto a su amigo y wedding planner, Carlos Marina, logrando una boda completamente personalizada.

Más allá de la ceremonia, el enlace fue concebido como una gran celebración del amor y de los casi ocho años de relación de la pareja, pero también como un homenaje a todas las personas que han formado parte de su camino y que se han reunido para compartir con ellos el inicio de esta nueva etapa.

La madre de Kiko ejerció como madrina, mientras que Patricia llegó al altar del brazo de su hermano, José Luis.

Marian Camino. GTRES

La novia, que desarrolla su carrera profesional entre Mediaset y Telemadrid, lució algo nuevo (el vestido), algo prestado (unos pendientes cedidos por su amiga Cristina Yanes), algo azul (un pequeño detalle bordado en el diseño y algo antiguo: su anillo de pedida.

Convertidos ya en marido y mujer, Patricia y Kiko han comenzado una nueva etapa juntos.

Aunque su luna de miel tendrá que esperar unos días debido a los compromisos laborales de la periodista durante el mes de julio, la pareja ya tiene previsto viajar próximamente a un destino "especial, exótico y lejano", tal y como han avanzado.