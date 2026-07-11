Kristin Cabot, un año después de la Kiss Cam de Coldplay: sin trabajo y luchando contra el acoso junto a Monika Lewinsky

La vida de Kristin Cabot cambió para siempre hace un año. El 16 de julio de 2025 acudió a uno de los multitudinarios conciertos de Coldplay en Boston y nada volvió a ser igual. La por entonces Directora de Recursos Humanos de Astronomer -una startup tecnológica americana- era captada por la Kiss Cam del espectáculo abrazada a su amante Andy Byron, CEO de la misma compañía.

El vídeo, de tan solo 16 segundos, se hizo viral y las imágenes recorrieron el mundo en cuestión de horas. Durante días y semanas no se habló de otra cosa. Y sus vidas, y sobre todo su intimidad, se vieron expuestas a niveles difíciles de digerir para dos personas que hasta ese momento eran totalmente anónimas.

Las probabilidades de ser pillados in fraganti en un show de tal magnitud eran mínimas. ¿Cuántas posibilidades hay de ser grabado por una Kiss Cam en un concierto de 65.000 personas? La respuesta es que menos de 1 de cada 1.500 espectadores es grabado por la cámara en este tipo de eventos, asumiendo que solo 40 personas son enfocadas.

El destino, a veces caprichoso, quiso que les tocara a ellos y casi 365 días después siguen pagando las consecuencias de aquella infidelidad. No solo tuvieron que abandonar sus puestos en la multinacional, ambos siguen sin trabajo fijo. Kristin está tirando de los ahorros que tenía guardados para sus hijos.

Al problema económico se une el daño psicológico. "Sigo hecha un desastre, pero me siento mejor", dice Kristin Cabot, quien se ha asociado con la organización benéfica Pirth.org, que ayuda a las personas que son víctimas de ciberacoso.

Dato curioso: Monica Lewinsky (52), la famosa becaria de Bill Clinton (78) con la que el que fuera presidente de Estados Unidos puso los cuernos a su mujer, también está afiliada a esta organización.

Asegura, además, que se ha convertido en una persona introvertida algo que le lleva a no disfrutar de nada. "Me siento muy ensimismada, y eso no me gusta. Esa no soy yo. Pero lo superaré".

Cabot ya había declarado anteriormente tanto al New York Times como en el podcast de Oprah Winfrey que recibió amenazas de muerte tras el incidente. "Cometí un error y debo reconocerlo. No lo niego. Sin embargo, no deberían "matarte" por ello. He pagado un precio inimaginable".

Sus hijos -la mujer es madre de dos hijos- han sido las víctimas colaterales. Los menores, que tienen ahora 15 y 17 años, han sufrido el peso de toda la atención negativa hacia su progenitora.

Por supuesto, no tiene ningún tipo de relación ya con Andy Byron. A él parece que le han ido algo mejor las cosas, ya que sigue casado. Aunque nunca ha hablado públicamente sobre ello, ni parece que vaya a hacerlo nunca, se sabe que el CEO y su esposa viven en Nueva York junto a sus dos hijos.

El matrimonio, además, posee una exclusiva vivienda valorada en más de un millón de dólares en el estado de Massachusetts, el mismo lugar en el que Andy ha sido captado en cómplice actitud con Kristin Cabot, su directora de Recursos Humanos.

Kristin, por su parte, está abierta al amor aunque reconoce que no sabe "si a la gente le parecerá gracioso salir con la cantante de Coldplay, si es que me reconocen", asegura a Globe.

Kiss Cam indiscreta

Los hechos ocurrieron en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, cuando la cámara enfocó a Andy Byron abrazando a Kristin Cabot, y ambos reaccionaron con evidente incomodidad al verse en pantalla gigante. Todo mientras sonaba la mítica canción del grupo Viva la vida.

Chris Martin (49), líder de la banda, llegó a bromear desde el escenario al contemplar la escena diciendo que quizá "estaban teniendo una aventura o eran muy tímidos". Por supuesto, sin saber que esa broma era la fiel realidad.

Kristin Cabot y Sherry Hakimi, CEO de Pirth.org, la organización benéfica que lucha contra el acoso. Geety Images

Grace Springer fue la fan de Coldplay que grabó el vídeo de la Kiss Cam durante el concierto y lo publicó en Tik Tok. “No tenía ni idea de quién era la pareja. Simplemente pensé que capté una reacción interesante a la cámara y decidí publicarla”, explicó en su día. "Una parte de mí se siente mal por haberles puesto la vida patas arriba, pero, juega a juegos estúpidos... gana premios estúpidos", declaró a The US Sun.

El vídeo se volvió viral en cuestión de horas y desató especulaciones sobre una posible relación entre ambos. La empresa Astronomer abrió una investigación interna y cesó a Byron antes de que este presentara su renuncia poco después.

Más tarde, se conoció que Kristin Cabot y su marido ya estaban separados cuando fue captada por la cámara -de hecho, el hombre estaba en el concierto-, pero ya no importaba porque la escena sigue leyéndose como que ambos estaban siendo infieles a sus parejas.

Coldplay anunció medidas para evitar este tipo de exposición en futuros conciertos, limitando el uso de cámaras en determinadas zonas o contextos.

El vídeo de TikTok del momento escandaloso recibió más de 100 millones de visualizaciones en pocos días y desde entonces ha acumulado varios miles de millones de visualizaciones.



