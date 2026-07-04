El incómodo reencuentro de Xavier Font, de Locomía, con la familia de Manolo Arjona en el tanatorio: "Era innecesario"

El mundo de la música y la cultura pop de los años 80 se ha vestido de luto tras el fallecimiento de Manolo Arjona, miembro clave de la icónica formación Locomía.

El tanatorio de Viladecans se convirtió el pasado viernes, 3 de julio, en el epicentro del dolor y el recuerdo, reuniendo a allegados y amigos.

Entre todos los asistentes, la presencia de Xavier Font, fundador y exintegrante de la banda, acaparó todas las miradas en una jornada marcada por la emoción a flor de piel y momentos de elevadas dosis de tensión.

"Estaba mejor que nosotros"

Font llegó al recinto vestido de riguroso negro, visiblemente afectado y acompañado de varias personas.

Tras acceder por el aparcamiento subterráneo para evitar la primera línea de focos, el músico se dirigió de inmediato al velatorio.

Allí, según recoge Europa Press, se vio las caras con Adela Arjona, hermana del fallecido, a quien le trasladó personalmente sus condolencias.

A las puertas del tanatorio, la entereza de Font se desmoronó por completo. Roto de dolor y sin contener el llanto, se fundió en abrazos con varios de los presentes, dejando en evidencia el vacío que deja la partida de quien fue su compañero sobre el escenario.

"Le amaba a Manolo. Manolo estaba mejor que nosotros. Pero por favor, respetadlo", suplicaba Font, desbordado, ante las cámaras.

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Tensión en el último adiós

La declaración más impactante de la jornada llegó cuando el ex Locomía verbalizó la culpa y la incredulidad que le asolaban: "Ahora estoy jodido porque tenía que haber estado yo en este sitio, no él. Nunca pensé que esto le iba a pasar".

La emotividad del homenaje se vio empañada, al menos momentáneamente, a la salida del tanatorio.

Xavier Font abandonó las instalaciones visiblemente alterado y molesto cuando los reporteros le preguntaron sobre los rumores de un presunto veto por parte de la familia de Arjona.

Y es que, tal y como han confirmado personas del entorno de Arjona a EL ESPAÑOL, estos han reaccionado con incredulidad y rechazo ante su asistencia al acto. Su aparición en el último adiós resultó tan imprevista como "innecesaria".

"No venía a cuento, con todo lo vivido", han indicado a este diario.

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La relación entre Xavier Font y Manolo Arjona

Dadas las circunstancias, cabe recordar un detalle relevante sobre cómo fue la relación entre ellos. En su juventud, cuando ambos compartían una etapa llena de ilusiones y proyectos, Xavier y Manolo mantuvieron una relación sentimental.

Una historia que, al parecer, dejó heridas difíciles de cerrar. Según indica a este periódico una fuente cercana, Manolo sufrió especialmente las consecuencias de aquella ruptura. "Lo pasó muy mal", asegura.

Ese pasado podría explicar, al menos en parte, el malestar que mostró la familia de Arjona a las puertas del tanatorio. "Hay algo. Muchas cosas, en realidad. Pero no es el momento", deslizan.

Antes de marcharse, y reconociendo encontrarse "fatal" anímicamente, Font quiso dedicarle unas últimas y rotundas palabras de admiración: "Es un grande de los 80, un grande".

Con la marcha de Manolo Arjona desaparece una pieza fundamental de la estética extravagante, los abanicos XL y las hombreras imposibles que revolucionaron la escena musical española e hispanoamericana a finales de los 80.