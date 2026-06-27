Toñi Moreno, 53 años: "Mi padre trabajaba en el campo y mi madre llegó a tener 3 trabajos. En casa no había para comer"

El plató de El Hormiguero se vistió de gala el pasado jueves 25 de junio para recibir, por primera vez, a una de las presentadoras más queridas de la televisión en España y, especialmente, de la autonómica andaluza: Toñi Moreno (53 años).

La comunicadora charló con Pablo Motos (60) sobre su extensa trayectoria profesional, desveló anécdotas desternillantes de sus inicios y, sobre todo, emocionó al público al recordar las dificultades económicas de su infancia y los enormes sacrificios que hicieron sus padres para sacar adelante a la familia.

Y es que, tal y como ha relatado, en alguna ocasión, en su casa no había dinero suficiente para comer.

El "síndrome de la impostora"

A pesar de ser un rostro imprescindible de la pequeña pantalla, Toñi Moreno entró al plató admitiendo cierta timidez. "Vengo un poco con el síndrome de la impostora. No vengo a presentar ningún libro, no tengo ningún programa en Antena 3…", confesó entre risas al inicio de la entrevista.

Sin embargo, su currículum actual habla por sí solo. Ante la pregunta del presentador sobre cómo es posible que compagine cuatro formatos en la televisión pública andaluza, Moreno detalló su intensa actividad laboral actual.

"Con Gente maravillosa hacemos tres horas por la mañana haciendo buena televisión al servicio del ciudadano. Somos eso sí, solo siete en el equipo", destacaba.

Y añadía: "Luego tengo también una agencia de publicidad y representación y otro programa de entrevistas que se llama El hilo verde".

Precisamente al hablar de El hilo verde, Motos recordó una divertida apuesta que Toñi hizo con su invitada Paz Padilla: desnudarse en redes sociales si alcanzaba el millón de seguidores en Instagram.

"Sí, pero está claro que no hay ningún interés en que me vea desnuda, porque lo dije en el programa y no me subieron apenas los seguidores. Tengo como 940 mil", bromeó la comunicadora.

"Si lo hago, tendría, eso sí, que buscarme un buen fotógrafo, porque, ya a esta edad, no estoy para muchas exposiciones", añadió con su característico sentido del humor, provocando que el programa pusiera en pantalla su perfil para animar a la audiencia a seguirla.

Toñi Moreno charla con Pablo Motos en el plató de 'El Hormiguero'. Atresmedia.

"En mi casa no había para comer"

El momento más íntimo y conmovedor de la noche llegó cuando recordaron los inicios de Toñi en los medios, cuando apenas tenía 14 años. "Tuvo mi padre que firmar el contrato"

La presentadora no ocultó la realidad de su infancia, marcada por las dificultades económicas: "Yo vengo de una familia con pocos recursos. Mi padre trabajaba en el campo, cuando había trabajo, y mi madre llegó a tener tres trabajos para poder comprarnos los libros del colegio. Por la mañana limpiaba en una casa y cuidaba a un señor mayor", relató.

"Mi madre, que es maravillosa, siempre ha sido muy directa: 'No hay para comer'. Entonces yo tenía como la angustia de 'tengo que sacar esto para adelante'", detallaba.

Esa escasez la empujó a madurar antes de tiempo. "Yo me sentía muy responsable, así que me puse a trabajar en la tele local con 14 años. Me llamaban doña Perdón porque, de cada tres palabras que decía, una era perdón", recordó sobre sus primeros pasos frente a las cámaras.

La falta de recursos también truncó uno de sus mayores deseos académicos. "Aprobé Selectividad, pero no tenía dinero para estudiar en la Universidad, que era mi sueño, y me ha pesado siempre mucho no poder estudiar Periodismo. Así que fui a todos los castings que había en Madrid".

"Me presentaba hasta varias veces al mismo casting. Jesús Hermida me dijo que no tres veces seguidas", rememoró, demostrando que la constancia y la tenacidad fueron sus mejores aliadas para suplir la falta de un título universitario.

Anécdotas rurales y sonambulismo

Fiel a su estilo espontáneo, Toñi Moreno también compartió las dificultades y locuras de buscar la actualidad diaria en sus tiempos de reportera en Andalucía Directo.

"Era la mejor buscando noticias rurales, me leía todos los diarios locales y, cuando algo me llamaba la atención, me iba al pueblo que fuera", explicó antes de narrar su surrealista búsqueda de un agricultor apodado "El Pelao", célebre por haber cultivado un espárrago gigante de tres metros y medio.

"No le encontraba y ya, a última hora, apareció por el pueblo y me dijo que ya le había hecho una entrevista TVE", recordó entre risas sobre la frustración del directo.

Además, confesó haber sufrido de sonambulismo severo durante su niñez, una situación que llegó a ser peligrosa: "De pequeña, mi padre me cogió un par de veces por la noche por la calle sonámbula", desveló.

"Soy una madre nefasta"

La entrevista cerró con una confesión de lo más divertida sobre la maternidad. Pablo Motos le preguntó si era cierto el rumor de que jamás le había cambiado un pañal a su hija.

Sin tapujos, Toñi lo confirmó: "Yo soy muy escrupulosa, muchísimo. No puedo con la caca, debo ser la única madre que no puede con la caquita de su hija".

La presentadora explicó cómo logra gestionar la situación gracias a su entorno más cercano.

"Afortunadamente, tengo una red maravillosa de apoyo, soy madre soltera, pero muy bien rodeada, y, cada vez que pasaba alguno de ellos por allí, le decía: '¿Le puedes cambiar el pañal?'. Soy una madre nefasta, en ese sentido. Luego tengo otras cositas divertidas", concluyó.