Alba, la hija de Manolo Santana, y sus hermanos logran vender la única casa que les dejó el tenista: la guerra con su viuda

Los meses de junio y diciembre de 2021 jamás podrá olvidarlos Alba Santana (42 años), la hija de Manolo Santana y Mila Ximénez, pues en un tramo de seis meses tuvo que despedirse de sus padres, de sus pilares y referentes, cada uno a su manera. El dolor fue inmenso.

No hay palabras para describirlo; todo sabe a poco. Primero se fue Mila, el timón emocional de Alba, víctima de un cáncer de pulmón. Después, su progenitor, la leyenda del tenis, Santana. Cinco años se cumplen este junio de 2026, y parece que fue ayer. El tiempo, a veces, no palia.

Este pasado 23 de junio, en el lacerante aniversario de la muerte de Mila, se ha hecho público que Mediaset, esa cadena que tanto le dio y que tan agradecida debe estar con ella -nadie se ha batido el cobre por la causa como la Ximénez-, va a rodar una docuserie sobre su vida y obra.

Mila Ximénez junto a su hija, Alba, tras anunciar su enfermedad, en 2020. Gtres

Además, EL ESPAÑOL confirma que los cinco hijos de Manolo Santana -Manuel, Borja y Beatriz, nacidos de su unión con María Fernanda González-Dopeso; Alba, su hija con Mila; y Bárbara, fruto de su amor con Bárbara Oltra- han vendido la casa que les dejó en herencia.

Así lo avanza el periodista Kike Calleja y lo corrobora este medio. Se ha tratado de una operación que los protagonistas han intentado ejecutar con la mayor de las discreciones. Según cuentan a este medio, "ambas partes están igual de aliviadas de haber terminado con este lío".

Conviene matizar que los cinco vástagos del campeón de Wimbledon habían iniciado, tras su muerte, una reclamación judicial sobre la herencia, cuestionando la gestión y el reparto de los bienes del extenista, especialmente aquellos vinculados a su patrimonio económico.

El conflicto se centró en la figura de su viuda, Claudia Rodríguez, a quien los descendientes de Santana señalaron por presuntas irregularidades en la administración de la herencia, y por decisiones tomadas en vida del deportista que podrían haber perjudicado sus derechos legítimos.

El caso puso de relieve tensiones familiares y abrió un proceso judicial destinado a esclarecer la validez de determinados documentos y la correcta distribución del legado del deportista español. En el grueso de este reclamo, sobresalía un piso y una plaza de garaje en la zona de Chamberí.

Claudia Rodríguez y su viudo, Manolo Santana. Gtres

Los únicos dos bienes que la leyenda del tenis tenía a su nombre al final de su vida, pues se ha sostenido en distintos artículos, desde diciembre de 2021, que Manolo modificó su testamento y favoreció sobremanera a su viuda, dejándoles a sus hijos tan sólo la legítima por ley.

Los cinco hermanos batallaron por que ese piso y esa plaza de garaje recayera en ellos; el único vínculo que los unía a su padre. Finalmente, pudo ser. La guerra, pues, ha terminado. Los hijos de Manolo han podido deshacerse de estos bienes y obtener su montante correspondiente.

De acuerdo a la información que facilitada los hijos de Santana han percibido cerca de 600.000 euros por ambos bienes; la casa y el garaje. "Ya no les une nada a Claudia", explica una fuente a EL ESPAÑOL en relación a los cinco hijos de Santana.

Hace un año, este periódico se interesó por conocer cómo era la relación entre Claudia y los hijos de su marido. "Difícil", fue la palabra que se empleó entonces. "A día de hoy, Claudia sólo tiene relación, y buena, con Bárbara", se apostilló.

En otro orden de cosas, lo que se desmiente de pleno desde el entorno profesional de Santana es que éste quisiera desheredar a sus hijos o iniciara algún trámite para ello. Cada uno de sus descendientes recibió su correspondiente legítima, como marca la ley.

Nunca se planteó otra cosa Manolo, y su viuda respetó su última voluntad. Bien es cierto que Claudia obtuvo una posición bastante favorable tras su deceso.

De entrada, ella es administradora única del club de tenis que fundó Manolo en Marbella y regentó hasta su muerte, radicado en la loma de la montaña del camino de Istan.

Esta sociedad fue constituida en 2010 y, con un año más sólo de antigüedad Claudia Inés Rodríguez Valencia, ya figuraba como administradora única. En ese staff también figura el hijo de la colombina, Christian Tuaty Rodríguez, como apoderado.

El club y la decisión de Alba

Mila Ximénez y su hija, Alba. Gtres

Y hablando del club de tenis, Racquets Club, este ha ocupado bastantes titulares de un tiempo a esta parte por la presunta gran dejadez que presentan sus instalaciones, y varios socios se han dado de baja en el último tiempo.

A esto se añade que la concesión del Racquets Club de Marbella era válida hasta el pasado mes de mayo. Desde entonces, el Ayuntamiento estaba obligado a sacar a concurso público la gestión del complejo, lo que abría la puerta a nuevos adjudicatarios.

Hace unos días, La Razón informó de que la viuda de Manolo había conseguido los primeros logros burocráticos para conseguir quedarse con la concesión municipal de las instalaciones deportivas.

"La Junta de Andalucía le ha autorizado la inscripción como entidad deportiva de la Fundación Manolo Santana Racquets Club, cuyo patronato está presidido por la viuda del tenista y donde también aparece el nombre de su hijo Christian Tuaty como integrante", reza el medio.

Madre e hija, en una fotografía captada en 2019. Gtres

Renglón aparte merece la decisión que ha tomado Alba Santana, la hija de Mila y Manolo. Según lo que se confía a EL ESPAÑOL, Alba, que reside en Ámsterdam con su familia, va a pasar gran parte del verano en Marbella, donde podrá reencontrarse con su familia.

Allí, en ese enclave, Alba se está planteando comprar una casa, como deslizan a este medio. Una suerte de inversión. De este modo, la hija de Mila quiere estar cerca de sus raíces, pues allí ha pasado largas temporadas en períodos de verano tanto con su madre como con Santana.

Huelga decir que Alba lleva una vida discreta y alejada del foco mediático desde hace años. Reside en Ámsterdam, ciudad a la que se trasladó hace más de una década y donde ha construido su vida familiar junto a su marido, Aviv Miron, con quien se casó en 2006.

Debido a la carrera profesional de él, han vivido en Londres y Ámsterdam. Según deja entrever el perfil de LinkedIn del que fuera yerno de Mila, aún mantienen su residencia en la capital de Países Bajos. Junto a ellos se encuentran sus dos hijos, Alexander y Victoria.