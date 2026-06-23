Coco Robatto (Vox) defiende su inusual modelo de familia: "Somos el clan Robatto Osorno y esto no se puede acabar"

Rocío Osorno (40 años) y Coco Robatto (38) son una de esas exparejas bienavenidas, que despiertan la envidia de muchos. No es habitual romper con tu marido y padre de tus dos hijos y que la relación sea ahora mejor, incluso, que durante los años de matrimonio. Pero la de ellos dos es así.

Se quieren, se respetan, se apoyan mutuamente y tienen una bonita amistad. Esto es al menos lo que reflejan en el documental que acaba de estrenar Amazon Prime, producido por El Rugido Producciones, donde la influencer es la protagonista indiscutible.

Mi fin de semana perfecto muestra la faceta más cotidiana de la sevillana a la que el público está acostumbrado a ver entre focos y glamour. Rocío abre las puertas de su impresionante casa, a las afueras de la capital hispalense, donde vive con sus dos hijos, Jacobo y Luis, y donde Coco Robatto es otro de los huéspedes habituales.

El diputado por Vox en el Congreso de los Diputados convive prácticamente con su exmujer como muestran las imágenes. "Coco suele hacer vida familiar. Entra y sale y hace lo que le da la gana, pero bueno nosotros nos entendemos. Yo sé que cuesta", afirma Osorno.

Sus hijos son su prioridad y ambos tienen muy claro que el bienestar de los menores es lo más importante para ellos. "Todo lo hacemos por ellos. Es la responsabilidad más grande que tenemos. Además, se da la casualidad que Rocío y yo nos queremos mucho y nos llevamos muy bien. Seguimos siendo el clan Robatto Osorno y esto no se puede acabar", explica el político.

Se comportan como una familia tradicional donde los planes y los viajes incluyen a los cuatro. "Yo antes era muy despegada e iba a mi bola pero desde que nacieron mis niños soy muy de mi casa, de mi familia y creo que para los niños esta situación es la mejor", señala la influencer.

Ni siquiera ella se explica cómo han llegado a este punto de armonía y estabilidad postrelación, aunque cree que todo cambiará el día que uno de los dos rehaga su vida.

De momento, enamorarse no está en los planes más inmediatos de Rocío Osorno. Y aunque reconoce que ha tenido algún rollo con algún chico, ahora mismo no tiene tiempo para el amor.

Rocío Osorno y Coco Robatto junto a su hijo Jacobo. GTRES

Lo más fácil para ella, según sus propias palabras, sería volverse a enamorar de su exmarido porque es lo que más encaja en su estructura vital. Sin embargo, no surge esa chispa necesaria. "Ni la hay ni veo previsión de que la haya, aunque nunca se sabe", asevera.

Año y medio de matrimonio

A punto de terminar el 2020, Rocío Osorno sorprendió a sus seguidores con la separación de su marido Jacobo Robatto. Hacía tan sólo año y medio que se habían dado el 'sí, quiero' en la Catedral de Sevilla, dos semanas después de Sergio Ramos y Pilar Rubio en el mismo lugar.

"Coco y yo ya no estamos juntos. Ha sido una decisión tomada por ambas partes. Estos últimos meses hemos tenido muchas discusiones, ya que somos personas muy diferentes de forma de pensar y eso al final va mermando una relación hasta llegar a ese punto", informó la influencer a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

"Rocío es la madre de mis hijos, una bellísima persona, luchadora, fuerte, íntegra y noble, nunca jamás diré una mala palabra de ella. El ejemplo de mujer, trabajadora, para millones de personas y siempre será una parte importantísima de mi vida. Ha sido una decisión meditada por los dos. Siempre nos vamos a querer a pesar de todo", escribió el político por su parte.

Durante este tiempo su relación ha sufrido altibajos y hubo una época que dejaron, incluso, de seguirse en redes sociales.

Rocío Osorno y Coco Robatto. GTRES

Coco Robatto intentó rehacer su vida sentimental con Bárbara Lobato, quien acusó después al político de llevar una doble vida. Le acusó de tener dos relaciones paralelas con ella y otra mujer sin que ninguna de las dos conociera la existencia de la otra.

Rocío Osorno tuvo que aclarar que la otra no era ella. "Antes de que me salpique Yo no soy la otra. Salí de ahí a finales de 2020 y ya nunca jamás volví a entrar".