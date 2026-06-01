Rocío Crusset se casa con su pareja, Charlie Schein, en Nueva York: la novia abre el álbum de fotos de su íntimo enlace

Rocío Crusset (31 años) y su razón de amor, Charlie Schein, ya son marido y mujer. La pareja ha contraído matrimonio este pasado sábado, 30 de mayo, en Nueva York, ciudad en la que residen desde hace años y donde han construido su vida en común.

El enlace, celebrado en la más estricta intimidad, ha reunido únicamente a un reducido grupo de familiares y amigos cercanos que han cruzado el Atlántico para acompañar a la hija de Carlos Herrera (68) y Mariló Montero (60) en uno de los días más importantes de su vida.

Hasta ahora, los detalles del enlace habían sido escasos. El propio Carlos Herrera, padre de la novia y padrino de la boda, había adelantado que ha sido "una boda deliciosa", sin ofrecer demasiadas pistas sobre el desarrollo de la ceremonia.

Sin embargo, dos días después, en la madrugada de este lunes, 1 de junio, ha sido la propia Rocío quien ha decidido compartir con sus seguidores una pequeña parte de su álbum nupcial, desvelando así algunos aspectos desconocidos del evento.

En concreto, la diseñadora ha hecho públicas, para sus 191.000 seguidores, cuatro imágenes que muestran distintos momentos de la celebración.

En la última imagen del carrete, aparece caminando radiante por el pasillo de la iglesia de San Ignacio de Loyola, del brazo de Charlie y con el ramo en la mano.

En otra fotografía, ambos posan rodeados de algunos de los asistentes, mientras que una tercera captura un beso de la pareja en plena calle neoyorquina.

El vestido de Rocío Crusset.

La primera imagen corresponde al banquete, donde se les ve abrazados en lo que parece ser su primer baile como matrimonio, rodeados por sus invitados.

Uno de los detalles más llamativos revelados por Rocío ha sido su vestido de novia. La pieza, diseñada por ella misma y confeccionada por una amiga modista, está elaborada en encaje con mangas tres cuartos y capas superpuestas.

El elemento más destacado es la espalda, con un profundo escote que se convierte en el foco del diseño.

Para realzar esta zona, la novia ha optado por un recogido bajo adornado con flores blancas, un peinado sencillo que complementaba la estética delicada y artesanal del vestido.

El vestido de novia de Rocío Crusset.

"Recién casados", ha posteado Rocío junto a las imágenes, que rápidamente han generado reacciones de cariño y felicitaciones. La discreción ha sido una constante en la relación de la pareja, y la boda no ha sido una excepción.

Horas antes de que la novia decidiera compartir retazos del 'sí, quiero', el padre, Carlos Herrera, ofreció más información sobre la ceremonia en declaraciones a Vanitatis. Según explicó, la boda se celebró "en inglés y español, en los Jesuitas, con algunos pequeños detalles judíos por el padre de Charlie. La madre es católica".

Tras la ceremonia religiosa, los invitados se han trasladado a un restaurante de Park Avenue para continuar la celebración.

Ahondando más en detalles, la pareja quiso añadir varios guiños gastronómicos de España: "Brindamos con manzanilla de Sanlúcar. Hubo pata de jamón ibérico con su cortadora. Y acompañamos la comida con vino de Canarias y Rioja", ha relatado Herrera.

La presencia de la familia ha sido uno de los aspectos más esperados. Mariló Montero ya había advertido, días antes, en pleno aeropuerto rumbo a Nueva York, que sería una boda con "muy poquita gente".

Los novios, llegando al altar.

Hasta Nueva York han viajado también el hermano de la novia, Alberto Herrera (33), y su mujer, Blanca Llandres (31), quien recientemente fue madre de su primer hijo.

Blanca ha compartido en redes sociales una imagen de la preboda, en la que aparece junto a Rocío, vestida de blanco, durante los preparativos previos al gran día.

La historia de amor entre Rocío Crusset y Charlie Schein ha estado marcada por la discreción. Aunque llevaban tiempo juntos, no fue hasta hace unos meses cuando se dejaron ver públicamente.

Su primera aparición ante las cámaras se produjo en la final de MasterChef Celebrity, el día en que Mariló Montero se proclamó ganadora del programa.

Sin embargo, no se presentaron oficialmente como pareja hasta la Feria de Abril de Sevilla, donde sorprendieron llegando juntos.

A finales de mayo se conoció la noticia de su inminente boda, que finalmente se ha materializado en un enlace íntimo, familiar y con un marcado sabor español pese a celebrarse en pleno Manhattan.

Con esta boda, Rocío Crusset inicia una nueva etapa junto a Charlie Schein, consolidando una relación que han sabido mantener al margen de los focos.