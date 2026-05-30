La discreta vida personal de Josefina Molina: nunca se casó ni tuvo hijos y dedicó sus últimos años a escribir

La directora de cine Josefina Molina ha fallecido a los 89 años. Academia de Cine.

El mundo del cine español está de luto tras la muerte de la directora de cine Josefina Molina. Una de las pioneras absolutas de este sector en España y figura clave de nuestra cultura, laureada con la Medalla de Oro al mérito en Bellas Artes y el Premio Nacional de Cinematografía, ha fallecido a los 89 años.

La realizadora, célebre por ser la primera mujer en graduarse en Dirección en la Escuela Oficial de Cinematografía en 1969, fundadora de la Asociación de Mujeres Cineastas (CIMA) y galardonada con el Premio Goya de Honor en 2011, es sobradamente conocida y respetada entre sus compañeros de profesión.

Sin embargo, todo lo relativo a su faceta personal ha sido siempre un verdadero misterio.

A diferencia de la enorme visibilidad de su obra -que incluye hitos de la pantalla y las tablas como la mítica serie Santa Teresa de Jesús (1984), la rompedora película Función de noche (1981) o el legendario montaje teatral de Cinco horas con Mario-, su vida privada estuvo marcada por una discreción absoluta.

A lo largo de su dilatada trayectoria, Josefina Molina supo trazar una línea muy firme entre su brillante carrera pública y su intimidad.

La directora de cine Josefina Molina. GTRES

Raíces cordobesas

Hoy, tras su partida, recordamos las claves de su faceta más personal, su entorno y su particular manera de entender el mundo.

Josefina nació en el seno de una familia de la burguesía cordobesa que se dedicaba al comercio del calzado.

Su infancia y juventud estuvieron fuertemente condicionadas por la posguerra y, de manera muy especial, por la figura de su madre.

La cineasta confesó en varias ocasiones que su progenitora era una mujer sumamente inteligente y llena de inquietudes culturales que, debido a las imposiciones de la época que le tocó vivir, se vio obligada a recluirse en el ámbito doméstico.

Ser testigo directo de la frustración de su madre por no poder desarrollarse fuera de las paredes del hogar se convirtió en el gran motor para que Josefina tomara una decisión drástica: romper con los moldes tradicionales y trasladarse a Madrid en busca de su propia independencia.

La directora y guionista Josefina Molina. EFE.

Discreción sentimental y soltería

Molina perteneció a esa estirpe de mujeres pioneras que, para poder triunfar en profesiones monopolizadas históricamente por hombres, se vieron obligadas a defender con uñas y dientes su espacio propio y priorizar su carrera.

En su caso, la soltería fue una elección consciente: nunca se casó ni tuvo hijos, una postura que en los años 60 y 70 chocaba de frente con el destino que la sociedad franquista reservaba a las mujeres.

Con una privacidad completamente blindada, jamás comercializó con su vida afectiva ni permitió que las revistas de la crónica social se asomaran a su intimidad.

En sus entrevistas hablaba con desbordante pasión de la amistad, de la lealtad y de compañeros de profesión como la actriz Lola Herrera (90), que protagonizó sus más míticos trabajos, o el productor José Sámano, pero mantuvo sus relaciones de pareja en el plano estrictamente íntimo.

'Función de noche': radiografiar la intimidad ajena

Resulta paradójico que una mujer tan celosa de su propio entorno dirigiera uno de los experimentos cinematográficos más descarnados, íntimos y crudos de la historia del cine español.

Nos referimos a Función de noche. En este largometraje, que se estrenó a comienzos de los años 80, Molina encerró en un camerino a Lola Herrera y a su exmarido, el actor Daniel Dicenta, para que desnudaran ante la cámara sus traumas, sus fracasos matrimoniales y sus secretos sexuales.

Con esta obra, que ha recordado, a modo de homenaje póstumo, la periodista Elena S. Sánchez (47) en sus redes sociales, Josefina demostró una sensibilidad inmensa para diseccionar las taras del matrimonio español de la época, mientras ella observaba y protegía el proceso, con respeto, refugiada detrás de las cámaras.

"Gracias por abrir caminos en nuestro cine y especialmente por esta joya titulada Función de noche con una Lola Herrera en carne viva. ¡Hasta siempre, Josefina Molina!", ha destacado la presentadora de La2 a través de su cuenta de Instagram tras conocer la noticia de la muerte de Molina.

Su libro de memorias

Para quienes deseen descifrar el lado más humano de la realizadora, cabe recordar que su libro autobiográfico Sentada en un rincón (2002) se convirtió en la mejor ventana posible para retratar su lado menos conocido.

En sus páginas realizó un profundo ejercicio de introspección personal. Y relató sin tapujos los miedos a los que plantó cara como mujer cineasta: la soledad elegida como compañera de viaje, la culpa que a veces le acechaba por salirse del camino establecido y cómo el cine y la literatura funcionaron siempre como sus tablas de salvación.

Josefina Molina recibió el Premio Nacional de Cinematografía en septiembre de 2019. GTRES

Una jubilación activa

Tras retirarse de la primera línea de la dirección cinematográfica, Josefina Molina disfrutó de un retiro tranquilo, pero activo.

Sus últimas décadas de vida no fueron de aislamiento, en absoluto. Se dedicó a la escritura de novelas históricas, una de sus grandes pasiones.

Y es que, más allá de sus hitos detrás de la cámara, cultivó una exitosa faceta literaria durante las últimas décadas de su vida, adentrándose en la narrativa de ficción.

Su obra cumbre en este género fue En el umbral de la hoguera (1999), centrado en las vivencias de Santa Teresa de Jesús en el año 1575. El relato nació de su profunda obsesión y estudio del personaje tras haber dirigido la aclamada serie de televisión homónima, protagonizada por Concha Velasco.

Fallece a los 89 años Josefina Molina.

Directora fundamental de nuestra cinematografía, fue reconocida con el Goya de Honor en 2012 y era patrona de honor de la Fundación Academia de Cine. https://t.co/TBeyxRPPf9 pic.twitter.com/NBBXW7RAOk — Academia de Cine (@Academiadecine) May 30, 2026

Molina sentía que las limitaciones de la pantalla le habían impedido explorar ciertos aspectos humanos de la santa, por lo que volcó en el papel sus tensiones con la Inquisición, sus peripecias andaluzas y sus conflictos con la Princesa de Éboli.

La realizadora firmó otros títulos destacados como Los papeles de Bécquer (2000), la novela Cuestión de azar (1997) y su ya citada autobiografía.

Asimismo, participó con orgullo en la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba (de la que era académica de número) y se volcó en arropar y aconsejar a las nuevas generaciones de mujeres directoras.

Quienes formaron parte de su círculo más íntimo destacan que su vida privada era el reflejo de una mujer culta, lectora voraz y conversadora brillante, que disfrutaba de la paz de su hogar y de tertulias rodeada de sus amistades de siempre.

Su cuerpo será velado en el tanatorio del municipio madrileño de Boadilla del Monte a partir de las 16.00 horas de este sábado, 30 de mayo.