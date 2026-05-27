Paloma Lago habla por primera vez 16 meses después de su denuncia por agresión sexual: "Ya no tengo que callar más"

Coincidiendo con su 59 cumpleaños, Paloma Lago ha decidido romper los 16 meses de estricto hermetismo que ha mantenido en torno a su proceso judicial. En una de sus entrevistas más esperadas y sinceras, la modelo y presentadora explica que el fin de su silencio responde estrictamente a los tiempos de los tribunales.

Tras más de un año sin realizar declaraciones, Lago afirma contundente: "He aguantado mucho tiempo sin decir nada, pero ahora, que hay una resolución judicial, ya no tengo que callar más".

Fue en diciembre de 2024 cuando la presentadora puso una denuncia contra el exconselleiro de la de la Xunta de Galicia, Alfonso Villares, por una presunta agresión sexual. A principios del pasado mes de abril, la justicia determinó que no había indicio alguno de culpabilidad y procedió a archivar el caso.

Es ahora cuando la gallega detalla el duro peaje que ha pagado a nivel personal durante esta etapa de obligada discreción. Un periodo en el que prefirió no intervenir públicamente, siguiendo las recomendaciones de sus abogados, pero que se le hizo especialmente cuesta arriba debido a la repercusión mediática del caso.

Paloma Lago en un acto público. Gtres

Las claves de la verdad judicial

"Durante un año y cuatro meses no he podido desmentir nada por respeto a la investigación policial y a la justicia. Se han dicho muchas cosas que no se corresponden ni con la realidad ni con el expediente judicial", lamenta de forma tajante en una entrevista concedida a la revista ¡HOLA!.

Para atajar las informaciones erróneas vertidas en los últimos meses, Lago ha puntualizado algunas de las realidades que constan en las actas oficiales del proceso, desvelando cómo se desencadenaron los hechos el día en que se interpuso la denuncia.

"Fue mi hijo quien llamó al 061 y a la Policía Nacional. Y otro ejemplo es que, tras el aviso de mi hijo, los servicios sanitarios en la ambulancia me llevaron de inmediato al hospital custodiada por la policía", revela la presentadora.

Asimismo, ha querido aclarar la situación jurídica actual de la demanda, puntualizando que el carpetazo no es definitivo. La presentadora matiza que, frente al dictamen inicial del sumario del 7 de abril, existe una resolución posterior dictada al día siguiente que define el escenario real.

"El juez dicta un sobreseimiento provisional y no un sobreseimiento libre, como solicitaba la defensa del investigado. Eso hubiera dejado el caso completamente cerrado, pero no ha sido así porque, al tratarse de un sobreseimiento provisional, dicha provisionalidad implica la posibilidad de su reapertura con la aparición de nuevas pruebas", señala.

"Esto no ha terminado", advierte con firmeza, amparada en el soporte recibido por los psicólogos y la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional.

Paloma Lago

"Lo he pasado mal"

Este complicado bache procesal coincidió además con el golpe emocional más duro de su vida: el fallecimiento de su padre. "Estas sí son lágrimas de dolor y tristeza. Lo demás, es otra cosa", asegura.

Sin embargo, en mitad de lo que define como un auténtico "huracán", la llegada al mundo de su primer nieto, Javi Jr. (de dos meses y medio), se ha convertido en el principal estímulo para mirar hacia el futuro.

"Saber que ibas a ser abuela fue la luz en mitad de la tormenta (...) Ha sido el motor de mi remontada, nos queremos y nos protegemos muchísimo", confiesa con evidente felicidad en la citada revista.

Paloma Lago, en la portada de la revista '¡HOLA!'. ¡HOLA!

"Hice lo que debía"

En este nuevo camino hacia la tranquilidad, la modelo destaca no haber flaqueado gracias al apoyo incondicional de su madre, de su hijo Javier (29) y de la propia familia de su exmarido, los hermanos García Obregón.

Con la mirada puesta en Madrid para volcarse en el cuidado del bebé, Paloma Lago decide cerrar esta dolorosa etapa judicial centrándose únicamente en su paz mental y en su entorno más íntimo.

"No he tocado fondo; me siento fuerte y valiente para seguir adelante, tengo salud y estoy viva, que es lo importante (...) Mi mensaje es que estoy bien, gracias a Dios. Ha sido un proceso muy complicado, lo he pasado muy mal, pero, ya con la fuerza que siempre me ha caracterizado, ahora es tiempo de retomar las riendas de mi vida de nuevo", concluye.

Sobre su momento actual, Paloma Lago admite estar serena. "Me cuesta mucho abrir mi corazón y mostrar mis sentimientos, porque esto no es fácil. Pero cuando llegó la resolución, ese 8 de abril, para mí fue como pensar: 'Ya puedo descansar un poquito de esta tensión tan grande acumulada'", subraya.

Por último, reflexiona sobre el complejo proceso que ha vivido hasta ahora. "¿Podría haberlo hecho antes?", se cuestiona. "Sí, pero, sinceramente, ha pasado un huracán y lo mejor era dejarlo atrás. Estoy tranquila porque hice lo que debía y ha llegado el momento de hablar y de sonreírle a la vida", concluye.