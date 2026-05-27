Malú: "Empecé con 15 años y llevo 28 trabajando. Este tiempo me ha costado quitarme las máscaras. He sido mi enemiga"

La trayectoria de Malú vive un momento de celebración absoluta. Para conmemorar sus tres décadas en el mundo de la música, la intérprete ha presentado su decimoquinto álbum de estudio, titulado significativamente Quince.

El nombre no está puesto al azar: encierra una fuerte carga emocional. Sirve como recordatorio numérico de su discografía y, al mismo tiempo, evoca la edad exacta con la que una jovencísima artista revolucionó el panorama nacional gracias a su recordado debut con Aprendiz.

Tras recorrer este largo camino, la artista se posiciona hoy como una de las figuras más respetadas, consolidadas e influyentes de la canción en nuestro país. El escenario elegido para desvelar los detalles de este proyecto fue la sala Galileo Galilei de Madrid, donde desgranó los matices de un repertorio que entrelaza la madurez y la sensibilidad.

El peso del personaje

En una velada respaldada por Cadena Dial, Malú protagonizó un emotivo y cercano encuentro con un selecto grupo de seguidores.

En él habló de sus temas nuevos y colaboraciones de lujo con compañeros como Pablo López, Vanesa Martín o Pablo Alborán.

"Este disco ha sido muy especial. Ha sido hacer un disco sin complejos, sin pensar demasiado, haciendo realmente lo que me pedía el cuerpo", confesaba a los medios de comunicación allí presentes mientras explicaba el trasfondo de su última creación.

Al echar la vista atrás y analizar sus 28 años en activo, la artista reconoce que el balance le genera una mezcla de sensaciones: "Da vértigo y da ternura. Yo veo ahora cosas mías de antes y me da mucha ternura. Hubo una época que decía 'qué vergüenza', y ahora las veo y es más de 'pobrecita, era muy pequeña'".

Sin embargo, asegura que no borraría nada de su pasado, definiéndose como una mujer que ha preferido "aprender a hostias" y vivir las cosas en primera persona antes que guiarse por consejos ajenos.

"Mi trabajo más difícil ha sido quitarme todas esas máscaras y todos esos personajes"

Esa madurez la ha llevado a un punto de inflexión donde ha logrado desprenderse de las corazas protectoras de su juventud.

"Me encuentro en un momento muy tranquilo, muy feliz. Como ya sin máscaras, sin caretas, sin esos personajes que vas creando delante de ti durante todo este tiempo para que te ayuden en cierto modo a moverte en un mundo tan de adultos cuando tú eres tan pequeña", explicaba.

Para Malú, este proceso de desnudarse emocionalmente ha sido, sin duda, el reto más complejo de su andadura: "Lo que más me ha costado en todo este tiempo ha sido quitarme todas esas máscaras y todos esos personajes. Ha sido mi trabajo más difícil. Llegaba un momento en el que no te sentías libre, te sentías como que estabas todo el rato detrás de un personaje".

El autoboicot y la madurez

A día de hoy, la cantante asegura haber "pasado de pantalla" en lo que respecta a la opinión pública, confesando que ha dejado de leer sistemáticamente lo que la prensa o las redes dicen de ella al considerarlo, en ocasiones, un entorno "tóxico".

Esta distancia le ha permitido alcanzar una paz interior con la que esquivar el enemigo que durante años habitó en su propia mente.

"Me siento libre, feliz y tranquila conmigo misma"

"Soy muy libre, me siento libre, feliz y tranquila conmigo misma. Al final he sido mi enemiga durante muchos años. Somos nosotros los que nos boicoteamos a nosotros mismos; eres tú el que te miras en el espejo de lo que quieres ser en lugar de lo que eres", reflexionaba con gran honestidad.

El reto de ser mujer, madre y artista

Durante la charla, Malú también ha puesto sobre la mesa la vigencia del machismo en la industria del entretenimiento y las barreras adicionales a las que se enfrentan sus compañeras.

"A las mujeres en la música nos retiran antes y mucho más siendo madres. Es notorio. Si echas la vista atrás, hay muchos compañeros y muy pocas compañeras que se queden durante tantos años", ha denunciado.

A pesar de reconocer que las cosas están cambiando y se avanza por un buen camino, insiste en que queda "muchísimo trabajo" por delante: "Al hombre le vemos madurar, su evolución, y la mujer va evolucionando y de repente es como... cambiamos de pantalla. A las mujeres les cuesta más mantenerse en el top".

La cantante Malú durante la entrevista para EL ESPAÑOL. Cristina Villarino

A este techo de cristal se suma la compleja realidad de la maternidad, un aspecto que, según explica, la ha transformado como a cualquier otra madre trabajadora que lidia a diario con las dificultades de la conciliación.

Sobre la maternidad: "Es tratar de conciliar, como cualquier mujer que se pasa la vida queriendo estar en todo a la vez"

"Es el tratar de conciliar, de estar ahí. Como cualquier mujer que se pasa la vida queriendo estar en todo a la vez y hacerlo bien todo a la vez. O sea, que también te digo que es maravilloso", apuntaba con una sonrisa, destacando el equilibrio que intenta mantener en su vida.

Finalmente, al ser preguntada por la actualidad de la crónica musical y las recientes críticas que ha recibido Amaia Montero tras los rumores de su regreso a La Oreja de Van Gogh, la intérprete prefirió mantenerse al margen de la polémica con elegancia.

"Yo es que no he visto nada, de verdad. Y yo de mis compañeros solo puedo decir maravillas", zanjaba, demostrando el respeto mutuo que impera en su profesión.