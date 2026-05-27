Guillermo, la mano derecha de la baronesa Thyssen, actualiza su estado de salud y pone fecha a su posible reaparición pública

La preocupación en torno al estado de salud de Carmen Cervera (83 años), baronesa Thyssen, tras sufrir una grave neumonía, ha marcado la agenda informativa de la crónica social y del mundo cultural en las últimas semanas.

Tras su ingreso de urgencia a finales de abril, en la clínica Teknon de Barcelona, el silencio público de la coleccionista y su prolongada ausencia habían alimentado especulaciones sobre la gravedad de su situación.

Sin embargo, Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen-Bornemisza y figura clave en la gestión de la pinacoteca, ha querido enviar un mensaje de tranquilidad y poner fin al clima de alarma.

Guillermo Solana, en una fotografía de archivo. Europa Press

Solana, mano derecha de la baronesa desde hace años y uno de sus colaboradores más estrechos, continúa al frente de las actividades del museo mientras Cervera se recupera en su residencia de Sant Feliu de Guíxols, en la Costa Brava.

En este contexto, el director artístico ha sido el encargado de presentar la exposición fotográfica Gaza, donde la vida resiste, un acto en el que no sólo ha hablado de arte, sino que también ha ofrecido la última hora sobre la salud de la Baronesa.

Tal y como ha detallado este hombre, la información que maneja procede directamente de Borja Thyssen (46), hijo de la coleccionista, con quien mantiene un contacto constante.

"La baronesa se está recuperando bien. Me ha dicho su hijo que se estaba recuperando de la neumonía. Estaba en el jardín de su casa en Sant Feliu", afirma Solana, subrayando que la evolución es positiva y que la recuperación avanza dentro de lo esperado.

Sus palabras llegan en un momento en el que algunos medios habían publicado informaciones que apuntaban a un empeoramiento o a una preocupación creciente en el entorno familiar.

Solana ha querido desmentir ese clima de inquietud y matizar que, aunque la neumonía fue seria y requirió hospitalización urgente, la baronesa se encuentra ya fuera de peligro.

Solana junto a la Baronesa. Europa Press

"Ha habido un cierto dramatismo en los últimos días, en las noticias que han aparecido en la prensa", señala, antes de añadir que la propia Cervera ha enviado mensajes de WhatsApp a su círculo cercano para demostrar que se encuentra mejor.

El director artístico insiste en que parte de la alarma generada no se corresponde con la realidad actual.

"Creo que ha habido un cierto alarmismo en algunos medios de comunicación, y que ya ha pasado por la neumonía, pero se está recuperando y saldrá de esto", afirma Solana con rotundidad.

Además de tranquilizar sobre su estado, el director artístico adelanta un dato significativo: la previsión de que Cervera retome su actividad institucional en pocas semanas.

"El 1 de julio tenemos Patronato del museo y la esperamos aquí. Esperamos poder estar con ella y comer con ella y todo", ha revelado.

La baronesa Thyssen junto a su hijo Borja. Gtres

Esta fecha, marcada en el calendario del museo, supone un horizonte claro para su posible reaparición pública.

La Baronesa, que ha superado otros episodios de salud en el pasado, afronta ahora esta recuperación con el apoyo de su familia y de su equipo más cercano.

Y, según las palabras de Solana, lo hace con buen ánimo, enviando mensajes y retomando poco a poco su rutina en el jardín de su casa en Sant Feliu. Un gesto que confirma que la recuperación parece avanzar.

En esa misma línea de la tranquilidad, su hijo Borja ha reaparecido esta semana en un evento y ha manifestado que está "todo en orden", que su madre está "en casa, vigilada" y todo está bajo control.