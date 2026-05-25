La vida de Luis Astolfi tras la ELA: ya no puede montar a caballo, vive con una sobrina y va diariamente a rehabilitación

Luis Astolfi (66 años) afronta una nueva etapa vital marcada por la ELA. Fue a principios del mes de marzo cuando el jinete sevillano, muy amigo de la infanta Elena (62), anunció que le habían diagnosticado esta enfermedad para la que, a día de hoy, no hay cura.

Lejos de dramatizar su situación, el deportista de élite mantiene una actitud positiva y afronta los cambios con gran entereza. Se considera un tipo que ha tenido una gran suerte en la vida y aunque reconocer las limitaciones físicas derivadas de la enfermedad evita autocompadecerse.

Ya lo dijo cuando habló por primera vez sobre su dolencia: "No soy una persona de comerme el coco. Lo que pueda pasar, habrá que afrontarlo y adaptarse, y punto".

Luis Astolfi recibiendo la Medalla de Oro de la Real Federación Española (RFHE). Gtres

Ahora, en una entrevista que ha concedido a el periódico El Mundo, a raíz del reconocimiento recibido hace dos fines de semana en el Real Club de Campo Villa de Madrid donde le entregaron la Medalla de Oro de la Real Federación Española (RFHE ), el jinete ha contado cómo ha cambiado su día a día tras el diagnóstico y cómo intenta adaptarse.

Una de las primeras limitaciones, que parecen evidentes, es que Luis Astolfi ha dejado de montar a caballo. Ha perdido la movilidad del brazo derecho y aunque se ha sometido a una operación para poder levantarlo un poco, no es seguro que monte.

Sin embargo, sigue enseñando a otros. "Ahora me cuesta trabajo sobre todo bajarme del caballo, pero me entretiene seguir enseñando, le echo una mano a un sobrino mío que es jinete y tengo un par de caballos que montan mis hijos", cuenta en la entrevista.

En sus palabras transmite serenidad y determinación. Insiste en seguir trabajando dentro de sus posibilidades y en vivir con toda la normalidad que le sea posible el día a día. Para ello, sigue una rutina muy marcada como ha explicado: todas las mañanas acude a natación y por la tarde va a un fisio para rehabilitar y ayudar a la movilidad del cuerpo.

"No sé estar quieto, me gusta trabajar y también salir, no soy nada casero. Como fuera todos los días con amigos que, afortunadamente, tengo un montón".

Luis Astolfi Jr. el día de su boda. Gtres

El resto del tiempo lo pasa disfrutando de su pasión, los caballos. Es habitual verle en el Club Pineda en Sevilla, donde comenzó a montar con tan sólo 11 años. Astolfi ha confesado que se ha trasladado a vivir a la capital hispalense a casa de una de sus sobrinas, a raíz de su enfermedad.

Sus hijos, Luis Astolfi Jr. y Marina Astolfi, también están muy pendientes de su padre. Este verano, su primogénito le va a convertir en abuelo, algo que el jinete ha confesado que le hace una ilusión tremenda.

Luis y Marina son fruto de su matrimonio, de más de dos décadas, con la empresaria sevillana, Isabel Flórez. En 2012 anunciaron su separación, y ahora Astolfi ha reconocido que una de las principales causas de su divorcio fue su ausencia. Debido al alto nivel de exigencia de su profesión, pasaba días y meses fuera de casa y eso desgastó su historia de amor.

Además de sus familiares, sus amigos están siendo un apoyo fundamental en estos momentos. Una de las personas más cercanas al jinete es la infanta Elena (66), con la que mantiene una excelente relación. Fue ella la primera que supo de su enfermedad.

Su caso vuelve a poner el foco en la ELA, una enfermedad neurodegenerativa para la que aún no existe cura y que transforma por completo la vida de quienes la padecen y de su entorno más cercano.

Luis Astolfi y la infanta Elena. GTRES

"Yo soy optimista, tengo mucha fe en las cosas buenas, también en los médicos y, por supuesto, en Dios. Siempre he tenido mucha suerte en la vida".