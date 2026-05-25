El inesperado encuentro de Salvador Illa con Bad Bunny en la Sagrada Familia: la foto de ambos que se ha hecho viral

Salvador Illa y el cantante Bad Bunny, durante su encuentro en la Sagrada Familia.

Es una de las grandes fotografías que ha dejado la jornada de este lunes, 25 de mayo. La ha publicado en su red social personal el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa (60 años). En la instantánea aparece el político catalán junto al puertorriqueño Bad Bunny (32).

Ambos han coincidido este pasado fin de semana en la Sagrada Familia e Illa no ha dudado en inmortalizar el momento. Junto a la instantánea, Salvador escribe: "Bad Bunny, ¡gracias por elegir Barcelona para empezar el DtMF World Tour en Europa!".

En la fotografía se ve a ambos posando en uno de los espacios más emblemáticos del templo diseñado por Antoni Gaudí.

Fuentes de la presidencia, que no han concretado cuándo se produjo esta foto, han explicado que Bad Bunny quería visitar la Sagrada Familia y que allí se "encontró" con Illa.

En la imagen, Bad Bunny aparece con un atuendo informal, fiel a su estilo relajado y con prendas que parecen pensadas para pasar desapercibido entre los numerosos turistas que visitan a diario la basílica.

Capucha, gorra y ropa cómoda para un recorrido que, a juzgar por la ausencia de filtraciones previas, se desarrolló con absoluta discreción.

A su lado, Salvador Illa posa sonriente, acompañando la fotografía con un breve mensaje de agradecimiento en catalán por haber elegido Barcelona como punto de partida de su gira europea.

La visita del artista al templo se ha producido en medio de la enorme expectación que ha generado su paso por España.

Barcelona ha sido la primera parada de un tour que incluye 12 conciertos en territorio español entre mayo y junio de 2026, con dos fechas en la capital catalana y diez en Madrid.

Los dos primeros recitales, celebrados en el Estadi Olímpic Lluís Companys, congregaron a miles de seguidores y a numerosas personalidades del mundo del deporte, la música y la televisión.

Así las cosas, la ciudad se ha convertido durante el fin de semana en un auténtico epicentro cultural, con Bad Bunny como protagonista indiscutible.

Bad Bunny, en una fotografía tomada en París en junio de 2024. Gtres

Lo llamativo del encuentro en la Sagrada Familia es que no ha trascendido hasta que el propio Illa decidió hacerlo público.

Ni los visitantes del templo ni los habituales curiosos que siguen los movimientos de las celebridades habían detectado la presencia del cantante, lo que sugiere que el dispositivo de seguridad del presidente catalán, sumado al discreto estilismo del artista, ha evitado cualquier revuelo.

La coincidencia de ambos protagonistas se produce, además, en un momento especialmente significativo para la Sagrada Familia.

El templo se prepara para recibir al papa León XIV (70) el próximo 10 de junio, en el marco de los actos conmemorativos del centenario de la muerte de Antoni Gaudí y de la bendición de la torre de Jesucristo, uno de los hitos arquitectónicos más esperados del proyecto.

Salvador Illa figura entre las autoridades que acompañarán al pontífice durante su visita, lo que explica su presencia en el templo en plena agenda institucional.

La posibilidad de que Bad Bunny y el Papa lleguen a coincidir en algún momento ha generado especulaciones en los últimos días.

Aunque la visita del pontífice a Barcelona será breve, su estancia en Madrid será más prolongada y coincide con varias de las fechas en las que el artista actuará en el estadio Metropolitano.

Por ahora, no hay confirmación oficial de un encuentro entre ambos, pero la coincidencia de agendas ha alimentado la imaginación de los seguidores del cantante y de los observadores mediáticos.