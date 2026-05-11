La gran boda del verano a la que Paloma Cuevas y el cantante Luis Miguel están invitados: todos los detalles del evento

Patricia Cerezo (54 años) y Kiko Gámez (51) descuentan las semanas para sellar sus vidas, para entonar el 'sí, quiero'. La periodista y presentadora no puede estar más feliz, y también nerviosa, como apunta una buena amiga a EL ESPAÑOL.

Tras más de cuatro años de relación, Patricia y Kiko dan el gran paso de sus vidas. Hace un tiempo, el rostro de Telemadrid reflexionaba con este periódico sobre un posible casamiento, Lo definía como una "celebración del amor"; una fiesta íntima. Algo informal y alejado de toda tradición.

Además, expresó su concepto de boda ideal: "Yo que soy muy de fiestas. A lo mejor me apetecerá dar una fiesta y celebrar que nos queremos para toda la vida. Porque con esa intención quieres a alguien".

Según confirma este medio, ése será el espíritu del enlace, que tendrá un carácter civil. Se celebrará el próximo 10 de julio, en la capital de España, y promete ser la gran boda del verano. Patricia tuvo claro desde el principio que estas segundas nupcias no serían por la iglesia.

Patricia Cerezo y Kiko Gámez en un acto en Madrid, en 2025. Gtres

Por ahí ya pasó una vez con el querido presentador Ramón García (64). Lo de ahora es otra cosa, otra etapa, otra vida, en realidad. Siempre según los datos que controla este periódico, Cerezo ya tiene casi perfilado su vestido de boda -ha acudido al taller en más de una ocasión-.

Fue una de las decisiones que más claro tuvo: quién la iba a vestir. Y en nada tuvo el boceto, y ya son varias las pruebas del vestido. Al menos, del look que lucirá en la ceremonia, pues para después cabe la posibilidad de que Patricia opte por un atuendo más cómodo y ad hoc para la fiesta.

Patricia lo tiene todo supervisado al milímetro. "Conociéndola, seguro que ha cronometrado el día", desliza una amiga a EL ESPAÑOL, en un claro guiño de humor.

Las dos hijas, Natalia (21) y Verónica (18), fruto de su historia de amor con el presentador de En compañía, tendrán un papel clave en la ceremonia. En esa línea, "habrá discursos muy para llorar".

En otro renglón, la madre del novio, Kiko Gámez, será la madrina, y José Luis, el hermano de Patricia, hará las veces de padrino, pues su padre murió en 2018. José Luis Cerezo Preysler, eso sí, estará muy presente en el magno evento.

Patricia y Kiko, en un evento. Gtres

Los invitados bien merecen unas líneas. Patricia tiene muchas y buenas amigas. También conocidos, famosas. Algunas de ellas estarán la boda. Cristina Yanes o Nuria Roca (54) son algunas de las amigas de Cerezo que asistirán al enlace, según confirma este periódico.

Hay una pareja a la que, claro está, también se le ha extendido la invitación: Paloma Cuevas (53) y Luis Miguel (56). Con permiso de los demás asistentes, ésta será la dupla que más interés suscite, sin duda. EL ESPAÑOL puede afirmar que se cuenta con la asistencia de ambos.

Este medio se ha puesto en contacto con Patricia Cerezo para intentar corroborar con ella esta invitación, y Cerezo ha respondido lo que siempre cuando se trata de cuestiones que no tienen que ver con ella: "No hablo ni de mis hijas ni de mis amigas".

Lo que, de momento, sí ha podido confirmar este medio es que Luis Miguel tiene despejada toda su agenda artística en el mes de julio. No tiene, en realidad, ningún recital cerrado en este 2026.

Este extremo hace más que viable que el Sol de México acompañe a su pareja a la boda.

El amor de Patricia y Kiko

La historia de amor del empresario y director global de e-commerce Kiko Gámez y Patricia Cerezo se remonta más de cuatro años atrás. Fue en la primavera de 2021 cuando se produjo su primer encuentro, gracias a amigos y conocidos comunes.

A lo largo de este tiempo, varias han sido las ocasiones que la dupla se ha dejado ver en público. De hecho, Patricia y Kiko han posado juntos en photocalls, dando muestra de su sólido amor.

La presentadora en el photocall de los premios Iris. Gtres

En esta misma línea, un simple vistazo a las redes sociales de ella sirve para comprobar el buen momento que transitan como pareja. Así, viajes de ensueño y reuniones con amigos componen buena parte del feed de Instagram de Cerezo.

El empresario andaluz llegó a la vida de Cerezo cuando ésta se encontraba ya separada de Ramón García tras 25 años de matrimonio. Junto al emblemático presentador, cabe recordar, tuvo a sus dos hijas, Natalia y Verónica.

Lejos de haber dado paso a una guerra mediática tras su ruptura, Patricia y el mítico presentador mantienen una buena relación.

"Lo importante es tener una buena relación por los hijos y Ramón y yo la tenemos, afortunadamente. Todo ha sido de una forma muy natural y ahora mismo todos estamos bien", apostilló la comunicadora en una entrevista para ¡HOLA! tiempo atrás.

No es su futuro enlace matrimonial lo único que hace sonreír actualmente a Patricia Cerezo. Sus dos hijas, tal y como ella misma ha revelado en varias ocasiones, son su principal motor de vida.

Sin embargo, la madrileña ha puntualizado que ella prefiere no hablar de ninguna de ellas, priorizando así su anonimato y manteniéndolas en un segundo plano.

Sabido es que Natalia, la mayor, se ha graduado en Administración y Dirección de Empresas con Mención Internacional. Verónica, que está a punto de cumplir 19 años, finalizó sus estudios en el British Council School de Madrid.

Los proyectos de Patricia

Desde el año 2022, Patricia se encontraba al frente de la agencia de comunicación y marketing 49 Comunicación. No obstante, tal y como reveló en primicia a EL ESPAÑOL unos meses atrás, tuvo que desligarse por falta de tiempo.

Prefería Cerezo centrarse en el ámbito del periodismo. Así, a día de hoy, forma parte del programa de Telemadrid Aquí se hace. Además, colabora en En boca de todos, de Cuatro.