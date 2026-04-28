El pueblo español perfecto para recorrer a pie: Plaza Mayor del siglo XV con 234 balcones, Conjunto Histórico y Parador

A tan solo 45 kilómetros de la capital, el asfalto y las prisas desaparecen para dar paso a un trazado de piedra y tradición. Chinchón, un municipio de apenas 5.800 habitantes, se ha consolidado como el destino ideal para quienes buscan sumergirse en la historia de España a pie.

Declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1974, este enclave madrileño ofrece una de las experiencias urbanas más singulares de la península, articulada en torno a una joya arquitectónica sin parangón: su Plaza Mayor.

El corazón indiscutible de Chinchón es su Plaza Mayor, una de las más bellas del mundo. De origen medieval y construida entre los siglos XV y XVII, esta plaza porticada es un ejemplo perfecto de arquitectura popular castellana.

Pero lo que hace verdaderamente única a esta localidad son sus 234 balcones de madera. Más conocidos como "claros", cuyas barandillas de color verde jade y sus tres plantas de altura crean un anfiteatro natural que ha servido durante siglos para festejos taurinos, corral de comedias e incluso rodajes cinematográficos de Hollywood.

Chinchón, en Madrid, tiene 5.800 habitantes. Miguel Cuenca (Pexels).

Un patrimonio que desafía al tiempo

Su historia es muy antigua: hay vestigios prehistóricos en la zona, restos íberos y un pasado marcado por romanos, visigodos, musulmanes y la posterior reconquista cristiana en el siglo XII.

Pasear por sus soportales hoy permite disfrutar de una gastronomía local robusta, donde el cordero y el cochinillo asado son los platos más demandados por los visitantes... y conviven con el aroma del famoso anís de la localidad.

Más allá de su plaza, Chinchón esconde tesoros que justifican un recorrido pausado por sus calles empinadas. Uno de ellos es la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Esta imponente construcción combina los estilos gótico, plateresco, renacentista y barroco.

Sin embargo, su mayor orgullo reside en el altar mayor, presidido por el cuadro La Asunción de la Virgen, pintado por Francisco de Goya en 1812. El pintor aragonés pasó largas temporadas en el pueblo, donde su hermano ejercía como capellán.

También resulta de especial interés La Torre del Reloj. Un símbolo curioso del municipio que da pie al dicho popular: "Chinchón tiene una torre sin iglesia y una iglesia sin torre".

Pertenecía a la antigua Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, destruida durante la Guerra de la Independencia, y hoy se mantiene como un mirador privilegiado sobre el casco antiguo.

Chinchón. Miguel Cuenca (Pexels).

El Castillo de los Condes

Por su parte, el Teatro Lope de Vega es otro de los puntos de interés del pueblo. Erigido sobre las ruinas del antiguo Palacio de los Condes, es el epicentro cultural de la villa. Su telón, una obra de arte en sí misma que representa motivos de la localidad, es una de las piezas más admiradas por los visitantes.

En la parte alta, vigilando el horizonte castellano, se alza el Castillo de los Condes de Chinchón. Construido en el siglo XV y reconstruido tras varios asedios, su robusta estructura de piedra recuerda el pasado señorial de la villa.

Aunque su interior no es visitable por ser una propiedad privada, su silueta es una parada obligatoria para entender la importancia estratégica que tuvo este lugar en la defensa de la meseta.

La Casa de la Cadena, en Chinchón (Madrid). La Casa de la Cadena.

Además, destaca la Casa de la Cadena, un edificio barroco construido a finales del siglo XVII. Es conocido principalmente por haber alojado al rey Felipe V durante su visita a la villa, la noche del 25 de febrero de 1706.

Su nombre proviene de la cadena que cuelga en la puerta, símbolo concedido en 1737 para conmemorar la estancia real y la importancia del lugar. La casa tiene una fachada ordenada en tres cuerpos y un patio interior con galerías de columnas toscanas.

Caminar por Chinchón es también descubrir sus edificios eclesiásticos, el Convento de las Clarisas, famoso por sus dulces artesanales, o el antiguo Monasterio de los Agustinos (hoy Parador de Turismo).

También merece la pena el Museo Etnográfico La Posada y las pequeñas ermitas del entorno.

La experiencia se completa perdiéndose por sus callejones empedrados, donde las casas solariegas con blasones transportan al viajero a la época de los Austrias.

Tradiciones y ambiente

Cabe recordar que Chinchón es muy conocido por sus fiestas populares, su mercado medieval, las celebraciones taurinas en la plaza y la Pasión de Semana Santa, declarada de Interés Turístico Nacional.

A eso se suma una gastronomía muy reconocida, con asados, anís y restaurantes históricos que han dado mucha fama al pueblo.

Con una oferta que combina arte, historia y una accesibilidad peatonal envidiable, Chinchón no es solo un destino turístico; es un refugio donde el patrimonio español se mantiene vivo, balconada a balconada.

De su entorno, resultan especialmente atractivos sus paisajes de viñedos y olivares, que ofrecen un ambiente tan fotogénico como idílico al visitante.