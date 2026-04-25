El pueblo medieval en el que Loquillo celebró su boda con Susana Koska: 1.500 habitantes, casco amurallado del siglo XIII y bodegas-cueva subterráneas

En el corazón de la Rioja Alavesa, rodeado de viñedos y colinas, se encuentra uno de los pueblos medievales mejor conservados del norte de España. Con apenas 1.500 habitantes, Laguardia es un enclave que combina historia, arquitectura y tradición vinícola.

Fue precisamente en este escenario donde el cantante Loquillo (65 años) contrajo matrimonio con la periodista y escritora Susana Koska. La ceremonia, celebrada el 9 de abril de 2024, convirtió a este pequeño municipio alavés en protagonista de la crónica social. Al menos por unas horas.

Pero el verdadero valor de este pequeño municipio, elegido por el rockero para dar el 'sí, quiero' a su compañera de toda la vida, es el valor histórico y el aire medieval de sus calles, así como la belleza de su entorno.

Muralla del siglo XIII

Laguardia destaca por su trazado urbano de origen medieval, prácticamente intacto desde hace siglos. El casco antiguo está rodeado por una muralla levantada en el siglo XIII, durante el reinado de Sancho VII de Navarra, que aún hoy delimita el perímetro del núcleo histórico.

Acceder al interior del pueblo implica atravesar alguna de sus puertas fortificadas, lo que transporta al visitante a otra época.

Calles estrechas, casas de piedra con balcones de hierro forjado y plazas empedradas conforman un paisaje urbano que recuerda su pasado defensivo y su importancia estratégica en la Edad Media.

Desde lo alto de la colina sobre la que se asienta el municipio se divisa una panorámica característica de la comarca: un mar de viñedos que se extiende por la Rioja Alavesa, una de las zonas vitivinícolas más prestigiosas de España.

Laberinto de bodegas bajo tierra

Uno de los rasgos más singulares de Laguardia no se encuentra a la vista, sino bajo el suelo. Y es que bajo las calles del casco histórico se esconde una extensa red de bodegas-cueva excavadas en la roca, muchas de ellas con varios siglos de antigüedad.

Estas galerías subterráneas se construyeron tradicionalmente para elaborar y conservar vino aprovechando las condiciones naturales de temperatura y humedad.

En algunos casos, los túneles conectan diferentes casas y bodegas familiares, formando un auténtico laberinto subterráneo que forma parte esencial de la identidad del pueblo. Una auténtica maravilla para el visitante.

La tradición vinícola sigue siendo hoy uno de los pilares económicos y culturales de la localidad, con numerosas bodegas que combinan métodos tradicionales con técnicas modernas.

Centro histórico de Laguardia, en La Rioja alavesa. Reinhard Bruckner (Pexels).

Un destino cada vez más visitado

Este entorno cargado de historia fue el lugar elegido por Loquillo y Susana Koska para celebrar su boda hace ya dos años. Basta con echar un vistazo a las fotografías del municipio para comprender el porqué de su elección.

El ambiente medieval del pueblo, su patrimonio arquitectónico y la tradición vitivinícola de la zona lo convierten en un destino muy apreciado tanto por visitantes nacionales como internacionales.

Además, su tamaño reducido -con poco más de 1.500 vecinos- contribuye a mantener un ambiente tranquilo y auténtico, alejado del turismo masivo.

Escenario único

En la actualidad, Laguardia se ha consolidado como uno de los pueblos más atractivos del País Vasco para el turismo cultural y enológico.

Su casco histórico amurallado, las bodegas subterráneas y la proximidad a algunas de las bodegas más prestigiosas de la región, como la prestigiosa Marqués de Riscal, construida por el arquitecto candiense Frank Gehry, lo han convertido en un destino habitual para quienes buscan descubrir la esencia de la Rioja Alavesa.

A ello se suma su patrimonio monumental, entre el que destacan iglesias históricas, miradores y una torre de defensa del siglo XVIII desde los que se contempla uno de los paisajes vinícolas más emblemáticos de España.

Un lugar donde la historia, el vino y la arquitectura medieval se combinan para crear un escenario único. Y también, como demuestra la historia personal de Loquillo y Susana Koska, un rincón capaz de convertirse en el telón de fondo perfecto para uno de los momentos más importantes de la vida.