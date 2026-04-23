El pueblo español donde Jaime Cantizano celebró su boda: 1.978 habitantes, Conjunto-Histórico y un castillo del siglo XV

Jaime Cantizano celebró su boda con Miguel García Golding el 11 de julio de 2025. Montaje de EL ESPAÑOL.

El pasado año, la crónica social española puso sus ojos en un pequeño y discreto rincón al sur de la Comunidad de Madrid. El presentador Jaime Cantizano (52 años) eligió el municipio de Batres para celebrar su fiesta nupcial con su pareja, el artista visual Miguel García Magariños, en una celebración de carácter familiar.

Este municipio, de apenas 1.978 habitantes se transformó por un día en el escenario de una celebración por todo lo alto que tuvo lugar el sábado 19 de julio de 2025 en este encantador rincón de Madrid, declarado Conjunto Histórico-Artístico.

Batres ofreció a los recién casados, que una semana antes se habían dado el 'sí, quiero' en una ceremonia íntima en Jerez de la Frontera, el equilibrio perfecto entre la cercanía a la capital y la paz de un entorno rural protegido.

El castillo de Batres, en Madrid, es un enclave histórico adaptado a celebraciones privadas. Castillo de Batres.

El Castillo de Batres

El epicentro de la boda fue el imponente Castillo de Batres, una fortaleza del siglo XV que actualmente funciona como una de las fincas de celebraciones más exclusivas de la región.

El lugar no solo destaca por su arquitectura militar, con su característica torre del homenaje de 25 metros de altura, sino por su valor cultural.

Y es que este castillo fue el hogar del célebre poeta renacentista Garcilaso de la Vega. Se dice que entre sus muros y sus jardines, bañados por el arroyo de El Sotillo, el autor escribió algunas de sus églogas más famosas.

La ceremonia y el banquete se desarrollaron en este enclave, que cuenta con una finca de más de 70 hectáreas.

Los novios aprovecharon el patio de armas y los cuidados jardines de estilo italiano para recibir a sus invitados, entre los que se encontraron numerosas figuras del mundo de la televisión y la cultura.

Castillo de Batres. Castillo de Batres.

Batres: un tesoro en Madrid

Quienes no conozcan aún este municipio deben saber por qué Batres es uno de los pueblos con más encanto de Madrid. Además del castillo, la localidad ofrece otros puntos de gran interés.

Uno de ellos es la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, un templo de sobriedad castellana; o la fuente de Garcilaso, un lugar emblemático donde la tradición sitúa al poeta buscando inspiración, ideal para el turismo literario.

En lo que respecta a los espacios naturales, el municipio está integrado en el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, un espacio protegido, lo que garantiza un aire puro y un paisaje de encinas y pinos.

Jaime Cantizano y su pareja, Miguel García Golding, en una fotografía de redes sociales compartida el viernes, 11 de julio de 2025. Instagram

Una historia de amor fraguada en la discreción

La relación entre el presentador jerezano y Miguel García Magariños se ha caracterizado siempre por una absoluta discreción, manteniéndose alejada de los focos que rodean la carrera de Cantizano.

Empezaron su romance en 2015. Y la noticia de su compromiso saltó a los medios en septiembre de 2024, cuando se supo que el locutor había decidido dar este paso definitivo en su vida personal, marcando el año 2025 como la fecha para formalizar su unión.

El enlace, con el que sellaron 10 años de relación, no solo supuso un hito en la vida personal del presentador, sino que también funcionó como un excelente escaparate para Batres. Un lugar en el que también se han dado el 'sí, quiero' otros rostros conocidos, como Jaime Lorente (34) y Marta Goneaga (32).