La impactante fotografía de Morante de la Puebla, en camilla y con oxígeno, tras su grave cogida en La Maestranza

Morante de la Puebla en un fotomonaje de EL ESPAÑOL. Gtres

La Feria de Sevilla ha vivido este pasado lunes, 20 de abril, uno de sus momentos más tensos que se recuerdan tras la grave cogida que ha sufrido Morante de la Puebla (46 años) durante la décima corrida del ciclo.

El torero ha resultado herido de consideración por el cuarto toro de la tarde y ha tenido que ser intervenido de urgencia en la enfermería de la plaza antes de ser trasladado al Hospital Viamed.

La fotografía del diestro en camilla, con oxígeno y rodeado de personal sanitario, se ha convertido en la imagen más impactante de la jornada y refleja la gravedad del percance.

Morante ha sido atendido durante más de dos horas en La Maestranza. El diestro ha pasado la noche ingresado en la UCI del Hospital Viamed-Santa Ángela de Sevilla.

El diestro, en camilla, saliendo de La Maestranza. Gtres

El último parte médico apunta que está "estable y sin fiebre pero también dolorido al cesar los efectos de los calmantes por los efectos de la cornada".

La cornada, según el parte médico, ha afectado al margen anal posterior con una trayectoria de unos diez centímetros, lesionando parcialmente la musculatura esfinteriana y provocando una perforación de 1,5 centímetros en la cara posterior del recto.

La intervención ha incluido lavado de la herida, reparación de la pared rectal y del aparato esfinteriano, además de la colocación de un drenaje aspirativo.

El pronóstico es "muy grave". La fotografía del torero siendo evacuado en camilla, con una mascarilla de oxígeno y gesto de dolor evidente, ha copado los principales titulares en la prensa y se ha viralizado en redes sociales.

La escena, captada en los pasillos de la plaza, ha mostrado a Morante consciente pero visiblemente afectado, mientras los aficionados lo despedían con aplausos y gritos de ánimo.

Desde la ambulancia, el diestro ha respondido con un leve saludo. El cirujano Octavio Mulet Zayas, responsable de la operación, ha explicado que la lesión no presenta un riesgo vital inmediato, pero sí una complejidad quirúrgica elevada.

"Es una zona muy delicada. Ha sido necesario reparar los esfínteres, lo que convierte la intervención en una cirugía compleja", se ha señalado. El especialista ha agregado que será necesario esperar alrededor de diez días para evaluar la evolución de la herida.

Morante de la Puebla ha necesitado de una mascarilla de oxígeno. Gtres

Además de la cornada, el equipo médico ha examinado posibles lesiones en la zona lumbar debido al arrollamiento y pisoteo sufrido tras la voltereta.

En una primera valoración no se han detectado daños en la columna, aunque se realizarán pruebas adicionales en el hospital. Mulet ha confirmado que Morante llegó a la enfermería "dolorido, pero estable", y ha recordado que en esa zona del cuerpo "el dolor es especialmente intenso".

Tarde agridulce

Morante, saludando. Gtres

Antes del percance, Morante estaba cuajando una de sus mejores actuaciones de la temporada. Había cortado una oreja a su primer toro, con fuerte petición de la segunda, y se mostraba satisfecho con su labor.

El ambiente en el callejón era, hasta ese instante, distendido. Borja Jiménez, compañero de cartel, le brindaba su toro, a lo que Morante respondía, con humor: "No sé si me brindan por bueno o por viejo". La tarde avanzaba con normalidad hasta la salida del cuarto toro.

Durante la faena, el animal ha sorprendido al torero en un lance que ha terminado en una voltereta violenta.

Morante caía al suelo y era arrollado antes de que los subalternos pudieran intervenir. La cogida se ha producido en la zona del glúteo izquierdo. Incapaz de continuar, era trasladado de inmediato a la enfermería.

Su regreso había generado expectación entre los aficionados, que ahora observan con preocupación la evolución de su estado. La recuperación será larga y dependerá de la evolución de la herida en los próximos días.