El triplete sevillano de Morante de la Puebla: Juan Carlos I en el tendido, una salida frustrada y en vísperas de la Feria de Abril

Morante de la Puebla (46 años) está en racha. Parece que Sevilla, su ciudad natal, le trae suerte y, en el último mes, aún más. El torero está considerado como uno de los más queridos de los últimos años, no solo por lo que hace en la plaza, sino por lo que representa para el mundo taurino: constancia, coraje y, sobre todo, pasión.

Este lunes, 20 de abril, Morante de la Puebla vuelve a la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla para afrontar su tercera cita en menos de un mes en la capital hispalense.

El ciclo taurino continúa en el coso del Arenal con la presencia de Borja Jiménez (34) y Tomás Rufo (26), que acompañarán, una vez más, al diestro sevillano. Los tres se enfrentarán a los astados de la ganadería de García Jiménez.

Morante de la Puebla sale a hombros durante el festejo de la Feria de Abril de este jueves en La Maestranza de Sevilla. José Manuel Vidal Efe

El festejo taurino dará comienzo a las 18:30 horas, un horario habitual en la Maestranza. Se espera que la plaza registre un lleno absoluto, ya que se trata de la corrida que dará el pistoletazo de salida a la Feria de Abril, que celebra esta noche su emblemática Noche del Pescaíto.

Esta cita no será la primera del torero hispalense en estas semanas. De hecho, dará pie a un triplete en su ciudad natal. La primera de estas citas tuvo lugar el pasado 5 de abril, con la presencia del rey emérito Juan Carlos I (88)

Más que una cita habitual, se convirtió en un momento destacado, ya que el emérito no asistía a un festejo taurino en España desde 2020, coincidiendo con el periodo en el que dejó de acudir con regularidad a actos públicos.

Por otro lado, la última corrida de Morante de la Puebla tuvo lugar el pasado jueves, 16 de abril, una jornada también marcada por la polémica. A pesar de que firmó una de sus mejores faenas en el coso del Baratillo, el desenlace no fue el esperado.

Morante de la Puebla en una de sus faenas. Gtres

Tras una actuación que muchos calificaron de sobresaliente, un grupo de jóvenes intentó sacarlo a hombros por la ansiada Puerta del Príncipe, aunque sin éxito.

El motivo fue estrictamente reglamentario. Según la normativa vigente, para abrir la Puerta del Príncipe es imprescindible cortar al menos tres orejas o, en su defecto, dos orejas y un rabo, algo que no se produjo.

Poco se sabe de cómo terminará la cita de este 20 de abril, pero lo que sí parece claro es que este triplete en Sevilla consolida a Morante de la Puebla como uno de los grandes nombres del toreo actual, pese a haber estado alejado de los ruedos en los últimos años por problemas de salud.