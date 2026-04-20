El pueblo español perfecto para recorrer a pie: con castillo del siglo XIV y cerca de una ciudad Patrimonio de la Humanidad

A apenas unos 23 kilómetros de Sevilla se encuentra uno de esos destinos que conservan intacta la esencia andaluza y que, además, invitan a ser descubiertos sin prisas.

Hablamos de Mairena del Alcor, el pueblo que vio nacer a Eva González (45 años) y que hoy se presenta como un enclave perfecto para recorrer a pie, dejándose llevar por el encanto de sus calles blancas y su ritmo pausado.

La presentadora nunca ha ocultado el profundo vínculo que mantiene con su tierra. De hecho, es habitual verla participar en celebraciones tan señaladas como la feria local o la Semana Santa, reflejo del fuerte arraigo que conserva con sus orígenes.

En Mairena, su figura es tan querida que incluso cuenta con una calle con su nombre, un reconocimiento que habla del orgullo que despierta entre sus vecinos.

Mairena del Alcor desde las alturas.

Pero más allá de nombres propios, el verdadero atractivo de este municipio reside en su carácter. Mairena del Alcor es un lugar manejable, cercano, que se presta a ser recorrido caminando sin necesidad de grandes itinerarios.

Sus dimensiones permiten descubrir cada rincón a pie, disfrutando de la tranquilidad de un entorno donde el tiempo parece transcurrir a otro ritmo.

Entre sus principales reclamos destaca el Castillo de Luna, el gran símbolo del municipio. Esta fortaleza, cuyos orígenes se remontan al siglo XIV, fue restaurada por el arqueólogo Jorge Bonsor, quien estableció allí su casa-museo.

Rodeado de jardines y perfectamente accesible desde el centro, el castillo se convierte en una parada imprescindible para entender la historia del lugar.

El paseo continúa por enclaves tan sugerentes como la Calle del Arco, una de las estampas más reconocibles del pueblo. Sus perspectivas, con la torre de la iglesia asomando al fondo, resumen a la perfección la estética andaluza.

La plaza principal de Mairena del Alcor.

Muy cerca se encuentra la Plaza de Antonio Mairena, auténtico corazón de la vida local, donde vecinos y visitantes se mezclan en terrazas y comercios.

Otro punto de interés es la Capilla del Cristo de la Cárcel, un espacio cargado de devoción que refleja la profunda tradición religiosa del municipio.

Este tipo de enclaves, llenos de historia y simbolismo, contribuyen a reforzar la identidad de un pueblo donde las costumbres siguen muy vivas.

Además, su cercanía con Sevilla multiplica su atractivo. En apenas 20 o 25 minutos es posible acceder a uno de los conjuntos monumentales más importantes del mundo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987.

Allí se encuentran joyas como la Catedral de Sevilla, la Giralda, el Real Alcázar de Sevilla o el Archivo de Indias.

Pero si hay algo que define a Mairena del Alcor es su vinculación con el flamenco, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El arte se respira en cada rincón, especialmente durante su famoso festival de cante.

Y si hay una fecha clave para visitarlo, esa es abril, cuando el municipio celebra su feria, considerada la más antigua de Andalucía, incluso por delante de la de la capital.

Así, entre historia, tradición y cercanía, Mairena del Alcor se consolida como un destino ideal para quienes buscan redescubrir el encanto de los pueblos andaluces a pie, sin artificios y con toda su autenticidad.